Сбербанк пришел за опорным активом лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева

Предприниматель опустил руки и не собирается вновь спасать свой тонущий в долгах бизнес?

После иска к «ПлемРепродукту», сельскохозяйственному активу лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева, Сбербанк попросил суд признать банкротом опорную компанию его бизнес-группы, строительную фирму «Ортэкс». «Реальное время» собрало основную информацию о непубличном строительном бизнесе Тукаева: компания с многомиллиардными оборотами редко попадает в поле зрения как СМИ, так и других участников рынка в Татарстане, при этом с частью своих контрагентов встречается только в суде.

Сбербанк пришел к поручителям

Сбербанк подал иски о банкротстве к двум компаниям татарстанского бизнесмена Ильшата Тукаева, ООО «Ортэкс» и ООО «Репродукт». Первая компания прописана в Лениногорске, занимается строительством нефтепроводов и является опорной в бизнес-группе Тукаева. Вторая — крупный комбикормовый завод, расположенный в Бугульме.

Сумма иска совпадает с требованиями Сбербанка в деле о банкротстве «ПлемРепродукта» — еще одного сельскохозяйственного актива Тукаева. Ранее «Реальное время» уже подробно писало об этом иске. Новый иск Сбербанк пока не прокомментировал.

В «Ортэкс» и «Репродукте» отказались от комментариев по поводу иска Сбербанка. Оперативно получить комментарий от бенефициара предприятий, Ильшата Тукаева, также не удалось, однако нельзя не вспомнить его комментарий «Реальному времени» об иске к «ПлемРепродукту»: «Знаете, в Америке вообще бизнесмена не считают серьезным, если он не прошел через процедуру банкротства. Россия же стремится к западным ценностям, поэтому для ответа на вопрос [о судебных исках] пример подходит. Банкротство всем придает опыт». То есть лениногорский миллиардер опустил руки и не будет вновь пытаться сохранить бизнес? Этот и другие вопросы «Реальное время» готово задать предпринимателю в интервью.

«Ортэкс» неизменно выступал поручителем по долгам «ПлемРепродукта». Вероятнее всего, новые иски Сбербанка также образовались не в связи с непосредственными займами банка, а именно с договорами поручительства.

«Ортэкс» неизменно выступал поручителем по долгам «ПлемРепродукта». Вероятнее всего, новые иски Сбербанка также образовались не в связи с непосредственными займами банка, а именно с договорами поручительства. Фото vestnikapk.ru

Строитель нефтепроводов из первых строчек рейтингов

Напомним основные финансовые показатели «Ортэкса» за 2017 год (новее данных в открытых источниках пока нет). Годовая выручка, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составляет 6,4 млрд рублей, что выводит компанию на четвертое место среди строительных компаний Татарстана. Собственно, выручка «Ортэкса» долгое время была чуть ли не единственным поводом, по которым компания и ее владелец вообще попадали в поле зрения СМИ. Чистая прибыль компании гораздо скромнее — 8,2 млн рублей. Чистые активы компании составляют 1,7 млрд рублей. Это больше исковых требований Сбербанка, но вслед за крупнейшим кредитором в суд потянулись остальные партнеры Ильшата Тукаева — как это всегда бывает, каждый хочет застолбить свое право на расплату.

Тем временем у «Ортэкса» богатая трудовая история. Так, в 2007—2008 годах компания участвовала в строительстве ТАНЕКО, в 2008—2009-м — строила газокомпрессорные агрегаты на Восточно-Таркосалинском месторождении для НОВАТЭКа, а также несколько участков нефтепроводов в Татарстане (к примеру, по маршруту Нижнекамск — Альметьевск — Кстово) и за его пределами (от нефтеперекачивающей станции в Амурской области к китайской границе). Вместе с тем речь идет о сравнительно небольших участках длиной в несколько десятков километров.

В последние годы основными заказчиками «Ортэкса» являлись структуры «Роснефти» и «Газпрома». В 2011 году лениногорская строительная фирма поучаствовала в строительстве нефтегазопровода на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз», общей протяженность более 440 км. Наиболее крупные контракты последних лет заключались в 2016 году: с «дочкой» «Роснефти» АО «Ванкорнефть» на 926 млн рублей и с самой «Роснефтью» на 3 млрд рублей.

Однако новых контрактов «Ортэкс» не заключал с 2017 года, а нынешние уже должны подойти к концу. Последним крупным объектом на сайте компании значится реконструкция магистрального нефтепровода «Ванкорское месторождение — НПС «Пурпе» (с ним и связаны последние два выигранных тендера), которая должна завершиться к 2018 году (на сайте госзакупок контракт значится как находящийся в процессе исполнения). В августе 2017 года «Ортэкс» участвовал в закупке по двум крупным лотам «Роснефти» стоимостью в 5,4 и 3,7 млрд рублей. Но компанию отсекли от участия с формулировкой «несоответствие критериям отбора».

В последние годы основными заказчиками «Ортэкса» являлись структуры «Роснефти» и «Газпрома». Фото ortexrt.ru

По данным «СПАРК-Интерфакс», численность сотрудников компании колеблется в пределах нескольких тысяч человек. Разброс, вероятно, связан с тем, что компания нанимает людей на работу вахтовым методом под конкретные проекты (об отношении вахтовиков к «Ортэксу» мы скажем ниже). Сейчас компания предлагает вакансии с зарплатой от 50 до 80 тысяч рублей.

Отметим, что значительная часть техники «Ортэкса» (в разные моменты до 65 единиц) побывала в залоге у Сбербанка. Сейчас 21 единица техники стоимостью 70 млн рублей числится в залоге у ФНС.

Незаметные «дочки» «Ортэкса» с миллиардными контрактами

Отметим, что у «Ортэкса» имеется три дочерние компании: ООО «Монтаж Строй», ООО «Фактум Строй» и ООО «ИЖС». Первая в 2017 году также стала исполнителем по многомиллиардному контракту: поставку для госкомпании «ВО Технопромимпорт» железных полушпал на 2,9 млрд рублей (госкомпания позже обращалась в суд с заявлением о расторжении контракта, но затем заявление отозвала). Выручка «Монтаж Строя» за 2017 год составляет 69 млн рублей при символической прибыли в 8 тысяч рублей.

Другие две компании менее интересны. «Фактум Строй» последние 2 года показывает нулевую отчетность, а ИЖС еще в период с 2013 по 2015 год прошла процедуру банкротства (хотя и числится как действующая).

Неизвестный лидер

Мнение участников рынка разнятся. «Сильная, мощная компания, вы же видели, там многомиллиардные обороты. Много лет была лидером и уход ее с рынка будет заметен. Раз подали на банкротство, то, наверное, там есть какие-то подводные камни. Ну или ситуация такая в стране», — комментирует иск Сбербанка к «Отрэксу» владелец одной из строительных компаний Татарстана.

Вместе с тем сразу несколько топ-менеджеров татарстанских нефтегазовых компаний заявили «Реальному времени», что даже не слышали об «Ортэксе». «Помню, лет десять назад была компания, строила трубопроводы. Сейчас — не знаю», — заявил один из них. Впрочем, возможно, подобная неизвестность связана с тем, что за последние десять лет основные контракты компании располагались за пределами Татарстана.

«Ортэкс» вовлечен в 14 арбитражных процессов в качестве ответчика, и общая сумма по искам составляет 157,5 млн рублей. Фото Максима Платонова

В администрации Лениногорского района не смогли оперативно прокомментировать последствия возможного банкротства «Ортэкса» для муниципалитета. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» сотрудники администрации пояснили, что само название такой компании им незнакомо.

Вечный должник, нелюбимец вахтовиков

А еще у «Ортэкса» складывается репутация непримиримого должника. «Ортэкс» вовлечен в 14 арбитражных процессов в качестве ответчика, и общая сумма по искам составляет 157,5 млн рублей. Истцами выступают контрагенты «Ортэкса», а в исковых заявлениях чаще всего фигурирует формулировка «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору», как правило — по договору подряда. Кроме того, в отношении компании открыты исполнительные производства на сумму в 80 млн рублей. «Ортэкс» также фигурирует сразу в трех «антирейтингах» «Реального времени»: компаний, задолжавших налоговикам, задолжавших по штрафам ГИБДД, и компаний, движение по счетам которых приостановила ФНС.

— Мы были вынуждены судиться, поскольку я почти год ждал, десять месяцев, в Новый год работали, чтобы заказ вовремя выполнить, — рассказывает «Реальному времени» один из контрагентов «Отрэкса». — Обещали оплатить завтра, послезавтра, через месяц. Не могу сказать, в чем дело, почему так платят. Мы когда судились, посмотрели в картотеку арбитражных дел и пришли в ужас, сколько там исков. В частности, по договорам на приобретение оборудования, и все — в евро. Я так и понял, что они под сельхозпроекты взяли многомиллионные кредиты — это мое мнение — и в связи с ростом курса иностранной валюты вошли в долги.

Собеседник «Реального времени» тем не менее также характеризует «Ортэкс» как крупную и мощную компанию — по крайней мере в татарстанских масштабах.

Ранее у «Ортэкса» уже возникали угрозы банкротства в связи с сельхозактивами, и последний случай может служить довольно ярким примером того, как у компании образуются долги (в том числе в иностранной валюте). Совсем недавно, в апреле 2019 года на банкротство «Ортэкса» и «ПлемРепродукта» подавало московское ООО «Хартманн», занимающееся торговлей сельхозтехникой. По этому иску утвердили мировое соглашение, согласно которому ответчиков обязали выплатить кругленькую сумму в 1,5 млн евро до 2020 года.

Задолженность перед «Хартманном» образовалась годом раньше в результате другого иска, который москвичи подавали к «ПлемРепродукту» и «Ортэксу». Общая сумма иска на тот момент составила почти 2 млн евро (с учетом неустоек) по договорам поставки «ПлемРепродукту» птицеводческого оборудования, «Ортэкс» при этом выступал поручителем (однако в суде утверждал о незаконности заключенного договора поручительства). Суд первой инстанции, а затем и вышестоящих инстанций встал на сторону «Хартманна», присудил именно ту сумму, которую требовала московская компания.

Задолженность перед «Хартманном» образовалась в 2108 году. Общая сумма иска на тот момент составила почти 2 млн евро по договорам поставки «ПлемРепродукту» птицеводческого оборудования. Фото ortexrt.ru

К «Ортэксу» подавали иски о банкротстве и ранее, однако значительного развития они не получали. Среди этих исков стоит отметить заявление ФНС о признании «Ортэкс» банкротом из-за недоимки по налогам в 2,8 млрд рублей. Однако в ходе процесса компания и налоговики заключили мировое соглашение, по которому «Ортэкс» обязался в течение года выплатить всю недоимку и накопившиеся 10 млн рублей пеней.



Отметим, что в должники компанию записывают не только юрлица через Арбитражный суд. На профильных ресурсах, посвященных работе вахтовым методом, у компании крайне негативные отзывы. «Приглашают на работу, чуть ли не золотые горы обещают, но договора не заключают. По окончании вахты через 2 месяца отправляют домой, а деньги не выплачивают. Есть люди, которые до сих пор за ноябрь — декабрь прошлого года еще не получили. На вопросы о зарплате отвечают: «Вас там кормят и одевают. Чего еще хотите?» — пишет пользователь по имени Рустам Шакуров.

Эти отзывы находят подтверждение в материалах Государственной инспекции труда в РТ. За последний год внеплановые проверки ведомства трижды выявляли нарушения, связанные с невыплатой зарплат вахтовикам вовремя и в полном объеме.

Деньги из «нефтянки» ушли в сельское хозяйство

Сельхозактивы у Тукаева появились еще в 2010 году, причем изначально не в Татарстане. Речь идет о Тимашевской птицефабрике, которая расположена в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Тукаев приобрел ее в полуразрушенном состоянии и, по данным на сайте «Ортэкса», вложил 4,75 млрд рублей в ее реконструкцию. Сейчас она включает инкубаторий мощностью 115 млн яиц в год и комплекс по убою и переработке мяса птицы мощностью 4 000 голов/час. В 2017 и 2016 году показала чистую прибыль в 194 млн рублей при выручке в 2,9 млрд рублей (2016 год) и 3,6 млрд рублей (2017 год). На сайте «Ортэкса» также озвучены планы вложить в это производство еще 6,5 млрд рублей.

«ПлемРепродукт» и «Репродукт» появились у Тукаева уже позже, в 2012 году. Сейчас входят в число семи крупных, социально и экономически значимых предприятий Бугульминского района в сфере АПК. «ПлемРепродукт» — это модернизированная Бугульминская птицефабрика, которая содержит репродуктор на 120 млн единиц яиц и мясокомбинат производительностью 30 т/ч. Фабрика продает мясо кур и яйца под маркой «Бугульминский птицевод». Отметим, что реконструкция Бугульминской птицефабрики проходила не без неприятностей: в процессе «Ортэкс» оказался втянут в судебную тяжбу с оператором татарстанского Минсельхоза ГУП «Рацин», которому «Ортэкс» оказался должен 40 млн рублей.

По итогам 2017 года «ПлемРепродукт» зафиксировал прибыль в 18 млн рублей при выручке в 595 млн рублей. Однако в 2016 году при выручке в 22 млн рублей чистый убыток составил 186 млн рублей.

Технологическое оборудование и земельные участки сельхозактивов Тукаева также находятся в залоге у Сбербанка. Фото tatarstan.ru

«Репродукт» — это крупный комбикормовый завод мощностью 200 тыс. тонн в год. Корма поставляют в Самарскую область и Татарстан. Стоимость проекта составила 2,2 млрд рублей, на открытии завода присутствовал президент РТ Рустам Минниханов. Тогда Тукаев заявил, что общий объем инвестиций в производства в районе составил 10 млрд рублей. По итогам 2017 года «Репродукт» зафиксировал выручку в 1,9 млрд рублей против 2,9 млрд в 2016 году. Прибыль за этот период упала с 35 млн рублей до 620 тыс. рублей. «Репродукт», как и «Ортэкс», тоже попал в список компаний, счета которых налоговики приостановили: на 24 апреля имеются решения ФНС по приостановлении операций по счету в «Россельхозбанке»

Отметим, что технологическое оборудование и земельные участки сельхозактивов Тукаева также находятся в залоге у Сбербанка.

Среди компаний, где Тукаев раньше был совладельцем, можно найти и другие сельхозактивы — в частности, две действующих компании «Агропродукт» и «Агропродукт-3» и недействующую «Агропродукт-4». К июлю 2018 года действующие компании числились за неким Маратом Габидуллиным. «Агропродукт» без номера при этом имеет заметные финансовые показатели: чистую прибыль в 5,5 млн рублей при выручке в 289,5 млн рублей. Любопытно, что находится эта компания по тому же адресу, что и «ПлемРепродукт».