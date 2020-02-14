Прогрессивная кооперация: сдобрят ли гранты малые формы хозяйствования

Фермерам обещаны новые лояльные условия господдержки и лучшая жизнь на селе, а в составе кооператива — еще заманчивее

Фото: пресс-служба ККИ

Меры поддержки фермеров и сельхозкооперативов в 2020 году, подготовку кадров и существующие проблемы в отрасли обсудили на круглом столе, состоявшемся в продолжение коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в МВЦ «Казань Экспо». Мероприятие продлилось почти два часа, и неудивительно — информация звучала детальная, из первых рук. Задевая сельчан за живое, чуть ли впервые для местной аудитории напрямую были оглашены нюансы ключевых направлений госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», касающиеся льготной ипотеки, проектов по благоустройству и т. д., были анонсированы «либеральные» изменения в грантовой поддержке. И хотя новации пока вызывают больше вопросов, чем ответов, внимание к малым формам хозяйствования беспрецедентно, а Татарстан и здесь намерен быть первым. Подробности — в материале «Реального времени».

Ориентир на кооперацию

Сельское хозяйство выступает драйвером татарстанской экономики — таков был посыл выступления министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова на отчетной коллегии министерства. Отрасль показала прирост по году на 3,6%, дав 250,9 млрд рублей валовой продукции, и в этом объеме половина приходится на малые формы хозяйствования. Сегодня МФХ в Татарстане — это 450 тыс. личных подсобных хозяйств, более 4 тыс. ферм и 273 сельскохозяйственных потребительских кооператива, следовало из доклада министра. По федеральному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие кооперации» (реализуемому в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — прим. ред.) в 2019 году республикой освоено 418,8 млн рублей, сообщил Зяббаров. Это треть всех выделенных на год средств по данному нацпроекту, ранее заявил на коллегии своего министерства глава Минэкономики РТ Фарид Абдулганиев.

Продолжением темы стал круглый стол «Создание системы поддержки фермеров и развитие кооперации», организаторами которого выступили партнеры по делу и духу — Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» и Казанский кооперативный институт, совместно работающие над кооперативным строительством татарстанских аграриев. Обсудить актуальные вопросы господдержки и других стимулов развития для фермеров и кооператоров собрались не только сами аграрии, но и профильные специалисты вузов, министерств и ведомств, эксперты федеральных институтов развития, представители районных администраций и даже коллеги из соседних регионов. Модерировала мероприятие ректор ККИ Алсу Набиева, приглашая к трибуне спикеров и периодически задавая насущные вопросы.

В Татарстане выстроена системная работа по малым формам хозяйствования, отметил в приветственном слове заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов. По словам замминистра, власти прислушиваются к просьбам и нуждам фермеров, способствуя объединению инициативных людей в кооперативы, помогают с получением господдержки, сопровождают бизнес-проекты на уровне местного самоуправления, содействуют выделению земли.

По словам замминистра, власти прислушиваются к просьбам и нуждам фермеров, способствуя объединению инициативных людей в кооперативы

«Конечно, последний вопрос требует доработки, потому что, как сказал сегодня на коллегии президент, земля больше не производится. Но у каждого клочка земли есть свой хозяин», — отметил Ришат Хабипов. И добавил: «Как она используется — это наш вопрос».

Тем временем совершенствуется и система господдержки МФХ — растут суммы, прорабатывается возможность либерализации условий получения и использования. Конечно, с учетом государственных приоритетов, одним из которых является развитие сельхозкооперации. Как сообщил Хабипов, начинающий фермер в молочном скотоводстве сможет получить до 5 млн рублей, а если фермеры объединятся в кооператив, то в этом статусе они могут претендовать уже на 6 млн рублей. Не считая экономии затрат на переработку, логистику и т. д.

Сейчас в планах у министерства — помочь районам поднять сельское хозяйство за счет поддержки инициативных местных жителей, которых Рустам Минниханов поручил найти на пленарной сессии коллегии. «Эти люди станут стартовой базой для создания успешных ферм», — объяснил Хабипов. Спикер также напомнил, что президент России Владимир Путин подписал 6 февраля 2020 года закон о патентной системе в части растениеводства и животноводства, что также призвано упростить работу в этих направлениях.

Хоть улитки, хоть рыба — главное, сообща

Дальнейшие выступления спикеров были посвящены новым возможностям для аграриев и кооперативов, инструментам повышения привлекательности сельхозтруда и сельской жизни в целом. Об этом в том числе говорил Александр Молокин, начальник отдела малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РТ. По его словам, вклад фермеров в валовой объем сельхозпродукции РТ сегодня составляет 10%, а 40% (100 млрд рублей) дают ЛПХ — в основном за счет животноводства, привлекательность которого стимулируют грантами.

Александр Молокин рассказал, что вклад фермеров в валовой объем сельхозпродукции РТ сегодня составляет 10%, а 40% (100 млрд рублей) дают ЛПХ

«На 2020 год только прямая господдержка МФХ запланирована на уровне 1,7 млрд рублей, не считая других видов поддержки, наряду с остальными сельхозпроизводителями, — ГСМ, льготное приобретение сельхозтехники и так далее. Скоро стартует прием заявок этого года», — сообщил Молокин и напомнил основные условия для каждой категории грантополучателей. Наиболее болезненный для начинающих фермеров и агростартаперов вопрос — это требование по созданию официальных (а каких же иначе, — прим. ред.) рабочих мест в течение первого года работы, не считая трудоустройства самого фермера со всеми отчислениями, когда еще никакой полноценной деятельности по сути не ведется. Однако спикер дал понять, что выполнять данное условие претендентам на господдержку придется.

Действующие СПоК, объединяющие не менее 10 сельхозтоваропроизводителей, в 2020 году смогут претендовать на господдержку в размере до 70 млн рублей — для этого, напомнил Молокин, СПоК должен быть в составе отраслевого ревсоюза (в Татарстане действуют два таких ревсоюза — «КоопСоюз» и «Агроревсоюз», — прим. ред.) и закупать для переработки не менее 50% у собственных членов. Заявки также уже можно подавать.

По словам Молокина, жизнь требует корректировки мер поддержки для развития малых форм хозяйствования. В числе предлагаемых новаций — оставление для начинающих фермеров только программы «Агростартап», включение в программу развития семейных ферм любых малых и микропредприятий (а не только КФХ, как сейчас, — прим. ред.), любых направлений деятельности, включая растениеводство и развитие сельского туризма. Изменяются правила в пользу кооперативов второго уровня, их можно будет получить даже на разработку бренда и логистику.

Неужели заявки можно подавать уже по новым параметрам?

— На прошлой неделе в Уфе состоялся всероссийский семинар-совещание «Комплексное развитие сельских территорий и малых форм хозяйствования». Минсельхоз России обозначил изменения, которые после обсуждения с регионами будут внедряться с 2021 года. На этот год правила в своей основе останутся прежними, — вернул аудиторию в суровую реальность представитель Минсельхозпрода.

В числе предлагаемых новаций — оставление для начинающих фермеров только программы «Агростартап», включение в программу развития семейных ферм любых малых и микропредприятий

В августе 2019 года распоряжением Минсельхоза России существенно расширен перечень сельхозпродукции, претендующий на господдержку: в частности, в список вошли переработка рыбы, фруктов и овощей, производство кормов, напомнила Алсу Набиева. «Какие направления, ниши из этого списка должны стать приоритетными для фермеров и сельхозкооператоров Татарстана?» — поинтересовалась модератор.

— Уважаемые коллеги, мы готовы поддержать любые начинания, любое производство, если входит в перечень сельхозпродукции. Мы не удивились, когда президенту доложили, что у нас в список сельхозживотных включили виноградных улиток. Их у нас нет, но рыба есть! — объяснил суть республиканского подхода Ришат Хабипов, заметив, что главное — объединяться и тогда всех поддержат.

Иная сторона медали: кооперативные «декорации», обильно сдобренные господдержкой

Одним из самых насыщенных выступлений стала речь президента российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль» (г. Москва) Андрея Морозова. Эксперт обозначил обратную сторону активной господдержки — паразитирование на грантах, дискредитирующее саму идею кооперативного формата.

— Наша тревога заключается в том, что такого благоприятного отношения государства к сельской кооперации, как сейчас, еще никогда не было. Но если не будет видимых результатов — не просто создания кооперативов, статистического участия в них, когда можно отчитаться о большой членской базе, а действительно большой доли в снабжении теми же удобрениями, ГСМ, в оказании услуг обработки земли, ветеринарном обслуживании, сбыте продукции, то интерес государства рано или поздно остынет, и маятник пойдет в обратную сторону, — спрогнозировал спикер. Пока же цифры не радуют: по данным, приведенным экспертом, за 2018 год кооперативы в России дали не более 3% молока, менее 1% другой продукции, а остальные услуги остались на уровне статпогрешности.

По словам Морозова, чтобы изменить ситуацию, нужно сделать кооперативы настоящими — не ради кредитов и льгот, а для себя, для развития бизнеса.

Наша тревога заключается в том, что такого благоприятного отношения государства к сельской кооперации, как сейчас, еще никогда не было, — отметил Андрей Морозов

— Зачастую рамочные правила в первую очередь исполняются для того, чтобы дотянуться до государственной поддержки, они искажаются, неверно истолковываются, и кооперативная идея компрометируется, — считает Морозов.

Например, кооператив работает в сфере мясного животноводства, отдавая полученных от инвестора бычков фермерам на откорм, после чего они возвращаются ему на забой. Спикер отмечает, что это контрактное фермерство, но никак не кооператив. Другой пример — возможность включить в кооператив до 20% непрофильных участников. Как следствие — кооперативы образуют один частный завод по переработке молока и девять фермерских хозяйств, то есть филиалов этого предприятия, по содержанию вообще не соответствуя смыслу организации.

— Мы с тревогой ощущаем, что такие декоративные кооперативы стали массово появляться именно потому, что появилась государственная поддержка, — обозначил проблему специалист. По его мнению, для реальной стимуляции сельского хозяйства пора научиться отделять кооперативы от «декоративов».

В «Агроконтроле» такую методику уже придумали — она сводится к выполнению ряда обозначенных стандартов, то есть самоограничения. Ознакомиться с ней можно на сайте организации.

«Лучшие сельхозкооперативы — в Татарстане!»

После «больной» темы своим опытом в подготовке кадров, в том числе для малых форм хозяйствования, поделился ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев. В арсенале вуза — и дистанционное обучение студентов, и повышение квалификации кооператоров. Закончив, спикер в итоге получил от известного татарстанского главы КФХ Минталипа Миннеханова предложение — приглашать реальных фермеров читать лекции студентам. «А то порой читает преподаватель, который корову в жизни не видел», — завершил Минталип Исмагилович под одобрительный гул зала. Другое предложение Миннеханова касалось жилищной проблемы молодых специалистов, которую можно решить служебным наймом с последующей передачей в собственность.

«Всегда ценные вопросы и предложения дает Минталип Исмагилович», — прокомментировала модератор краткое выступление активиста, а ректор КГАУ заверил, что обязательно реализует его идею.

Участники круглого стола одобрительного восприняли предложения известного татарстанского главы КФХ Минталипа Миннеханова

Замечание фермера оказалось очень уместным. Новые механизмы повышения привлекательности сельского образа жизни — льготная ипотека под 3%, льготные потребительские кредиты на благоустройство домовладений, строительство жилья по договорам найма и др., в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» далее детально раскрыл Ильдар Гафуров, начальник отдела инвестиционной политики и целевых программ МСХП РТ. Да, сегодня тем же выпускникам при трудоустройстве на селе выплачивают достойные подъемные, но без крыши над головой не проживешь. Доклад Гафурова вызвал неподдельный интерес аудитории. И хотя практические аспекты реализации новаций программы пока оставляют явно больше вопросов, чем ответов, президент республики Рустам Минниханов держит вопрос на контроле, заверил спикер.

Эффективную модель кооператива по сбыту и переработке сельхозпродукции представил Илнур Хабибуллин, директор ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан». По словам Хабибуллина, главная причина убыточности МФХ — ошибки самих фермеров, в том числе в связи с низкой информированностью. Эксперт напомнил, что Центр компетенций работает по разным направлениям, в том числе обучает кооперативных управленцев, проводит семинары на местах — работа будет продолжена и в этом году.

Президент Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров обозначил текущую ситуацию «в поле». Впрочем, начал Байтемиров с позитива, напомнив, что президент федеральной ассоциации, глава АККОР Владимир Плотников в свой недавний приезд назвал Татарстан регионом с лучшими сельхозкооперативами в стране. Сидящие в зале аграрии стихийно приветствовали эти слова аплодисментами. Затем спикер перешел к перечислению проблем, многие из которых часто остаются за кадром — это и дороговизна электроэнергии для фермеров и кооператоров, вопросы выделения земли, неподъемное софинансирование гранта и абсурдное, по словам Байтемирова, требование к начинающему кооператору создать несколько рабочих мест при подаче на грант, хотя кооператива как такового еще нет. Более того, и самого гранта для начинающего сельхозкооператива с 2020 года нет, заявил глава ассоциации.

По софинансированию будем решать, оставить 40% или довести до 80%, это в полномочиях субъекта Федерации, — обнадежил замминистра Ришат Хабипов

— По софинансированию будем решать, оставить 40% или довести до 80%, это в полномочиях субъекта Федерации, — обнадежил замминистра Ришат Хабипов, добавив, что по начинающему кооперативу все будет зависеть от активности самих кооператоров. — Сколько будет заявок, документ подготовим президенту, и, возможно, по итогам первого полугодия эта строка появится.

Непростая миссия завершить столь содержательный круглый стол выпала бизнесменам, предлагающим продукты для легкой и успешной жизни аграриев, — это спецпредложения от «Росагролизинга» и комплексная цифровая платформа (цифровизация АПК в этом году стала главной темой коллегии Минсельхозпрода и предваряющей ее выставки, — прим ред.) для кооператоров и фермеров от компании «Сумус». Мессенджи были просты: обращайтесь — и мы вам поможем.

Финалом мероприятия стало награждение победителей межрегиональной олимпиады кооперативных управленцев и лучших кооператоров ревсоюза «КоопСоюз».