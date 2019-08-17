К 5 сентября в Татарстане должны завершить все работы по посевной

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявил, что к 5 сентября все работы по посевной в республике необходимо завершить.

На сегодня в Татарстане убрано 377 тыс. га площадей - 26% от общего числа. Намолочено 1,2 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 31,8 центнера с гектара.



Так, в Алькеевском районе убрано уже 43,6% полей, в Заинском районе — 39,8%, Нурлатском — 39,2%. Лидерами по урожайности являются Заинский (47 ц/га), Мензелинский, Мамадышский, Тукаевский (по 42 ц/га), Тетюшский, Сармановский районы (по 40 ц/га), передает пресс-служба РТ.

Ранее сообщалось, что Татарстан в этом году потратит уборку урожая зерновых более 2 млрд рублей. О том, как аграрии убирают урожай и с какими проблемами сталкиваются, читайте в материале «Реального времени».