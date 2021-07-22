Уральский бизнесмен сорвал торги по системам мелиорации в Татарстане

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане приостановлены торги по мелиоративным работам на общую сумму 180 млн рублей. Заказчиком выступает Минсельхозпрод республики. Причина — жалоба екатеринбургской компании «Норма» на аукционную документацию закупок.

В результате на паузе три тендера по мелиорации, что в условиях засухи и объявленного режима чрезвычайной ситуации в Татарстане может еще более усугубить ситуацию на полях. В районах очень ждут систему орошения, чтобы спасти хотя бы более поздние культуры.

В республике ЧС ввели в 42 районах, со дня на день могут ввести и в Дрожжановском. В конце июня президент Татарстана дал распоряжение ввести этот режим из-за аномальной жары: «Погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения», — отметил он.

В конце июня президент Татарстана дал распоряжение ввести режим ЧС из-за аномальной жары. Фото: Максим Платонов

«Заказчик нарушает закон о контрактной системе»

По одному из тендеров, июльскому аукциону стоимостью 56,3 млн рублей, министерство заказало мелиоративные работы сроком выполнения с момента заключения контракта и до 30 октября 2022 года. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит выполнить:

капитальный ремонт гидротехнического сооружения (ГТС) с орошением ООО «СХП Северный» у села Шека Арского района,

капитальный ремонт ГТС оросительной системы ООО «Агробиотехнопарк» у села Нармонка Лаишевского района,

капитальный ремонт ГТС с орошением ООО «Асянь» у села Алан-Бексер Высокогорского района.

Однако, как указал податель жалобы — екатеринбургское ООО «Норма», в проектно-сметной документации заказчика не хватает документов, а отсутствие ПСД в полном объеме ограничивает число участников закупки и нарушает закон о контрактной системе.

Руководитель «Нормы» попросил Татарстанское УФАС России приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу. Фото: Роман Хасаев

«При таких обстоятельствах Заявитель просит Управление Федеральной антимонопольной службы провести проверку изложенных доводов с учетом нарушения Заказчиком п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе», — говорится в жалобе, подписанной директором и собственником фирмы «Норма» Вадимом Пахнутовым.

В обоснование своих доводов он привел решения комиссий Курского и Липецкого УФАС России. Также, по его словам, заказчик не представил график выполнения строительно-монтажных работ, что тоже является нарушением законодательства. Руководитель «Нормы» попросил Татарстанское УФАС России приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу, признать ее обоснованной и провести внеплановую проверку.

«Не хотел бы комментировать»

«Реальное время» направило запрос в Минсельхозпрод республики с просьбой высказать позицию по ситуации, по получении ответ будет опубликован.

Нашему изданию удалось связаться с автором жалобы — бизнесменом из Екатеринбурга:

— Сейчас у меня нет той жалобы перед глазами, но если не представлен график строительно-монтажных работ — это снос аукциона, скорее всего, очень серьезное нарушение, — подчеркнул Вадим Пахнутов.

В СМИ Пахнутов упоминается прежде всего по жалобам, которыми приостанавливает торги. Например, в Воронежской области приостановили аукцион на строительство наплавного моста через реку Дон. Фото rntimes.ru

На вопрос, имеет ли его фирма опыт в сфере мелиоративных работ, предприниматель ответил отрицательно. Претендует ли «Норма» на участие в тендерах и на чем специализируется компания — директор отвечать не захотел: «Это я не хотел бы комментировать, посмотрите в интернете».

Согласно данным из открытых источников, зарегистрированное шесть лет назад в Екатеринбурге ООО «Норма» имеет основной вид деятельности — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. В фирме с уставным капиталом в 10 тыс. рублей два сотрудника, самую большую выручку ООО показало в первый год — 851 млн рублей, а чистую прибыль — в 2017-м: 20 млн рублей. Минувший год завершило с оборотом в 67 млн и чистой прибылью 815 тыс. рублей.

Фирма выступала поставщиком 58 госзакупок на общую сумму около 1 млрд рублей. Ее заказчиками в основном выступали больницы и медучреждения ХМАО. Управляет и владеет компанией бизнесмен из Свердловской области Вадим Пахнутов, руководитель и совладелец еще нескольких фирм по розничной торговле и разработке строительных проектов. В СМИ он упоминается прежде всего по жалобам, которыми приостанавливает торги в ряде регионов. Например, в Воронежской области приостановили аукцион на строительство наплавного моста через реку Дон.

Василя Ширшова