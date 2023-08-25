Объемы производства растительного масла и колбасы в Татарстане выросли почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В первом полугодии 2023 годы объемы производства растительного масла в Татарстане выросли на 31%, колбасных изделий — на 29%. Такие данные первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов озвучил на совещании в Доме правительства.



Производство переработанной рыбы и кондитерских изделий в январе — июне этого года увеличилось на 26%. На 19% вырос выпуск сыров, а на 18% — муки и круп.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Молока в Татарстане в первом полугодии 2023 года произвели 1,076 млн тонн, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск яиц вырос почти на 4%, до 792,7 млн штук.

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Татьяна Демина