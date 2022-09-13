Минсельхозпрод Татарстана: посевная кампания обошлась аграриям в 30 миллиардов рублей

В 2022 году затраты татарстанских аграриев на посевную кампанию составили около 30 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



Из бюджета Татарстана на проведение весенне-полевых работ аграриям выделили в этом году 3,8 миллиарда рублей. Еще 1,9 миллиарда рублей поступило из федерального бюджета. Общая сумма поддержки со стороны государства составила 5,7 миллиарда.

С помощью программы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей удалось привлечь краткосрочные кредиты на общую сумму в 17,6 миллиарда рублей, добавил Марат Зяббаров.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в Татарстане намолотили 5,222 миллиона тонн зерновых. Уборочная кампания почти завершилась. Осталось убрать около 26 тысяч га, рассказал Марат Зяббаров.

Лидерами уборочной кампании этого года в Татарстане стали Арский и Тетюшский районы. Они намолотили по 215,1 и 214,7 тысячи тонн зерна соответственно.



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Татьяна Демина