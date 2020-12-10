«Август-Агро» нашел «хлебное место» под зерновой хаб в Татарстане

Российский агрохолдинг может вытеснить старейшие элеваторы Казани и взять на себя обеспечение мукой столичных хлебозаводов

Как стало известно «Реальному времени», компания «Август-Агро» Александра Ускова получила право на строительство крупного зернового элеватора в Свияжске, который, возможно, придет на замену устаревшим зерновым мощностям в ожидающем реновацию речном порту Казани. Будущий комплекс «Август-Агро» может втрое перекрыть мощности Казанского портового элеватора, принадлежащего «Эдельвейс Корпорейшн» Илшата Хайруллина, и, возможно, будет способен полностью обеспечить потребности Казани в хлебопечении уже в 2022 году. Общие вложения агроинвестора в создание хранилищ оцениваются в 7 млрд рублей. Источники нашего издания в Минсельхозпроде РТ объясняют, что новая инфраструктура строится «на вырост» — под будущие рекордные урожаи.

Зачем в центре Казани зерновой элеватор?

Российский аграрный холдинг «Август-Агро» Александра Ускова, занимающий шестое место в республике по сбору зерновых, готовится глубже «пустить корни» на ниве сельскохозяйственной переработки зерновых культур в Татарстане. Компания переиграла татарстанские агрохолдинги в борьбе за проект крупного зернового элеватора в Свияжске, который, с наибольшей вероятностью, заменит Казанский портовый элеватор после реновации речного порта столицы.

Информацию об этом подтвердили «Реальному времени» источники, близкие к Минсельхозпроду РТ.

— Ну сами подумайте, зачем в центре Казани у воды зерновой элеватор? В Свияжске для этого есть готовая инфраструктура: построена причальная стенка, есть подходы для речных судов для доставки зерна, — пояснил собеседник «Реального времени» суть идеи по выносу зернохранилища из центра Казани.

Элеватор в Свияжске с наибольшей вероятностью заменит Казанский портовый элеватор после реновации речного порта столицы. Фото: vita-life777.livejournal.com

По его словам, этот элеватор примет зерно с Зеленодольского, Верхнеуслонского районов Татарстана.

В свою очередь генеральный директор ООО «УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов подтвердил «Реальному времени», что проект строительства свияжского элеватора может получить твердое финансирование.

— У нас большие планы и на будущий год, — рассказал он. — Будем усиливаться по всем фронтам. В настоящее время разрабатываем проекты строительства двух элеваторов — в Свияжске и Бугульминском районе мощностью 140 тысяч и 100 тысяч тонн единовременного хранения.

По его словам, начать строительство планируется в будущем году. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — 2022 год.

Реновацию Казани прикроет Свияжск

Впервые о намерении вынести казанский портовый элеватор с территории Казанского речного порта, но с сохранением общего облика здания власти города заявляли несколько лет назад. В августе этого года президенту Татарстана вновь был представлен проект реновации портовой зоны, который, по мнению экспертов, не отличался «особой новизной, разве что формой зданий и фасадов».



В Свияжске построена причальная стенка, есть подходы для речных судов для доставки зерна, пояснили в Минсельхозпроде РТ. Фото: yandex.ru/maps

Но с развитием Свияжского мультимодального логистического центра вновь встал вопрос о переносе неприглядного грузового порта и зернового терминала 50-х годов постройки для высвобождения значительной части приволжской территории. По замыслу городских властей, у собственников останется право на земли, но смогут построить на ней то, что будет вписываться в концепцию волжского фасада Казани.

Однако принято ли окончательное решение о переносе Казанского портового терминала, пока неясно. В настоящее время элеватор продолжает обеспечивать мукой для выпечки хлеба значительную часть хлебозаводов Казани. Его мощность — 50 тысяч тонн. В приемной АО «Татарстанские зерновые технологии» (входит в ГК «Красный Восток», управляет портовым элеватором, — прим. ред.) не смогли ничего сообщить на тему дальнейшей судьбы комплекса, ссылаясь на то, что руководство находится в отпуске.

Между тем участники рынка высказали обеспокоенность вероятным изменением логистики. «Казань ежегодно потребляет 350-360 тонн хлеба. Наверно, не зря было придумано, чтобы нужды города обеспечивались двумя элеваторами: один на суше (речь идет об элеваторе бывшего «Вамина») и второй — на воде (Казанский портовый комплекс «Эдельвейс Корпорейншн» семьи Хайруллиных). Между тем в Минсельхозпроде РТ пока не ответили на запрос «Реального времени».

Казань ежегодно потребляет 350-360 тонн хлеба. И нужды города обеспечиваются двумя элеваторами. Фото: bkk.ru

Семь миллиардов в зерновые закрома

ООО «Август-Агро» представляет собой группу компаний, которые охватывают практически все отрасли сельского хозяйства: растениеводство, птицеводство, свиноводство, кормопроизводство и переработка мяса. Основным видом деятельности компании является производство комбикормов, премиксов и кормовых концентратов. 2020—2021 годы станут решающими для закрепления на татарстанской земле.

По словам генерального директора ООО «УК «Август-Агро» Айдара Галяутдинова, в будущем году компания намерена инвестировать в татарстанские проекты почти 7 млрд рублей. Кроме двух элеваторов компания рассчитывает построить еще пять новых зерносушильных комплексов в районах ведения хозяйствования (прежде всего это Муслюмовский и Мензелинский районы). По словам собеседника издания, выручка предприятий «Август-Агро» в Татарстане от продукции растениеводства составила 2,28 млрд рублей и 286 млн руб. по животноводству.

— Весь 2020 год мы продуктивно работали. Существенно расширили свое присутствие в Татарстане, построили новые объекты, работали над ростом эффективности хозяйств, — рассказал Айдар Галяутдинов.

Так, компания «Август-Агро» в 2020 году приобрела новые хозяйства в Лениногорском, Азнакаевском, Тюлячинском, Камско-Устьинском и Верхнеуслонском районах. Площадь наших земель в Татарстане на конец года составляет 148 тыс. га, в т.ч. пашни — 130 тыс. га.

«Приобретая хозяйства, мы инвестировали значительные средства в производственную инфраструктуру, оснащение их транспортом и сельхозтехникой. За год построили два зерносушильных комплекса мощностью 50 тысяч тонн в час каждый: в селе Каркали Лениногорского района и Старые Карамалы Муслюмовского района», — сообщил он.



Больше свежего молока от «Августа»

С другой стороны, «Август-Агро» активно развивает молочное производство. В настоящее время компания строит высокотехнологичные роботизированные молочные комплексы на 2 400 голов каждый в Муслюмовском и Мензелинском районах. Первая очередь комплекса на 1 200 голов в Уразметьево (Муслюмовский район) завершена. В Мензелинском районе старт строительству первой очереди был дан в октябре.

Кроме того, есть ряд небольших ферм, которые были выкуплены агроинвестором. В них проводится реконструкция и переоснащение, так как техническое состояние коровников на момент покупки, как правило, не соответствовало требованиям.

Для приобретенных животноводческих ферм в этом году компания начала закупать племенных животных. Общая численность крупнорогатого скота на конец года — 15 584 голов, относящихся к породам мясного и молочного направления.

Для приобретенных животноводческих ферм в этом году компания начала закупать племенных животных. Фото: avgust.com

«Предпосылок к сворачиванию господдержки не наблюдаем»

Как и все сельхозпроизводители, «Август-Агро» пользуется программами господдержки, действующими на федеральном и республиканском уровне. Это субсидии на техническую и технологическую модернизацию сельхозпроизводства (программа «60 на 40»), на приобретение минеральных удобрений, на проведение известкования кислых почв, субсидии на приобретение элитных семян, на стимулирование развития зерновых и зернобобовых культур, производства масличных.

«Думаю, многие со мной согласятся, что реализация большинства отраслевых проектов в Татарстане была бы просто невозможной для агрофирм и предпринимателей без участия руководства республики и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ», — подчеркнул Айдар Галяутдинов. И выразил надежду, что меры поддержки сельского хозяйства сохранятся в будущем году, несмотря на пандемию. «Предпосылок к сворачиванию действующих программ не наблюдаем», — сказал он.



Член комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев считает, что инвестиции в инфраструктуру по хранению зерна дают возможность аграриям реализовать зерно при выгодной конъюнктуре цены, а не «продавать быстро», теряя 3-5 тысяч рублей с тонны. Правда, он считает, что эффективно строить элеваторы на расстоянии 30—50 км от пашни, а самим сельчанам надо объединяться для создания кооперативных элеваторов. По его данным, сейчас в республике действует более 40 элеваторов мощностью свыше 2 млн тонн зерна.