БКК занял четверть миллиарда для удвоения мощностей

К концу года Булочно-кондитерский комбинат намерен нарастить объемы выпуска хлеба и вытеснить с прилавков иногородних поставщиков

Фото: Ринат Назметдинов

После январского повышения цен на хлеб казанские производители неожиданно запустили инвестиционные проекты по модернизации, включившись в гонку за передел рынка республики. Третий по объему выручки в республике ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» объявил о начале амбициозной программы по удвоению производственных мощностей. За счет кредита СПМ банка БКК приобрел сразу пять новых производственных линий, которые дадут к концу года выйти на 160 тонн хлеба в сутки при суточной потребности Казани в 340 тоннах. «Куда столько? Казань будет есть один хлеб, — удивились в беседе с «Реальным временем» на казанском хлебозаводе №2, который не входит в холдинг «Ак Барс». Неофициально высказываются опасения, что БКК может вытеснить с казанского рынка независимых производителей и разорить мелкие хлебопекарни.

Плюс 25 тонн хлеба в сутки

Один из трех крупных казанских хлебозаводов — ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» настроен устроить передел рынка. К концу года БКК может вдвое увеличить выпечку хлеба — до 160—170 тонн в сутки вместо нынешних 50—75 тонн в сутки. Конечно, для непосвященного обывателя эта цифра ни о чем не говорит, но участники отрасли оказались в шоке от аппетитов БКК.

По их оценке, общий объем потребления хлеба и хлебобулочных изделий в Казани составляет около 350—400 тонн в сутки. А значит БКК бросает остальным перчатку, претендуя на захват половины казанского рынка, считают они.

Первый шаг в сторону модернизации производства ОАО «Булочно-кондитерского комбината» сделан. Вчера БКК запустил первую производственную линию по выпуску формового хлеба (это ржано-пшеничные хлеба) мощностью на 25 тонн в сутки. Это дополнительная линия, а не взамен действующих.



К концу года БКК может вдвое увеличить выпечку хлеба — до 160—170 тонн в сутки вместо нынешних 50—75 тонн в сутки

— С сегодняшнего дня мы сможем обеспечить казанцев хлебами на 75 тонн хлеба в сутки, — рассказал гендиректор БКК Булат Кутдусов. — Здесь будет выпекаться «Сельский хлеб», который традиционно покупают казанцы.



По его словам, всего на заводе будет запущено пять линий, почти второй завод.

«Две линии уже поступили на площадку, идет пусконаладка. Четвертая линия поступит в конце мая. Пятая, так называемая «батонная» линия (по выпуску батонов), поступит в августе», — сообщил глава предприятия «Реальному времени». В результате, по его словам, максимальная производительность хлеба и хлебобулочных изделий вырастет до 160—170 тонн.

Сейчас или никогда: «СМП банк» дал под 3,8% годовых

Инвестиционный проект реализуется на заемные средства «СМП банка». По словам Булата Кутдусова, предприятие взяло льготный кредит в 254 млн рублей сроком на 7 лет — до 2028 года. «Он взят по льготной программе модернизации хлебопекарной отрасли и предприятий зерноперерабатывающей промышленности. Ее финансирует правительство РФ. Процентная ставка получилась 3,8% . Мы вошли в эту программу, заявили свой инвестпроект, получили положительное решение», — сообщил он нашему изданию.

— 3,8% — очень хорошая возможность для модернизации, — убежден руководитель комбината. — Прошлый год был сложный, начал расти курс валют. При такой низкой ставке это хорошая возможность вывести предприятие на следующий уровень.

По словам Булата Кутдусова, предприятие взяло льготный кредит в 254 млн рублей сроком на 7 лет — до 2028 года

Затягивать с пуском мощностей не станут: «Все оборудование будет запущено в этом году», — сообщили на предприятии. Как их будут загружать по факту — покажет время. Пока же глава комбината осторожничает. «В этом году мощности будут наращены наполовину от плана (проектного уровня), а на следующий год — полностью». По его словам, главная цель — выйти на ежегодную выручку в 2,5—3 млрд рублей (сейчас 1,5 млрд рублей). В планах — построить новое производство рядом с действующим заводом. Кутдусов не скрывает, что кредит взят не «на пирожные», а на завоевание рынка:



— Сейчас наша доля оценивается в 30%, а после станет 50%, — заявил он в разговоре с «Реальным временем». — Основная точка приложения усилий — Казань.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков добавил, что программы модернизации ведут все «здравомыслящие предприятия, которые хотят жить, развиваться и быть конкурентоспособными».

Обгонит «брата» из «Ак Барс Холдинга»

С запуском проекта предприятие, прежде всего, начинает конкурировать с ОАО «Казанским хлебозаводом №3», который обгоняет его по объему выручки (оба входят в АБХ). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», у первого по итогам 2020 года она составила 1,5 млрд рублей, у второго — 1,6 млрд рублей. Но самым крупный объем выручки в Татарстане у компании «Челны-Хлеб» — 2,2 млрд рублей. По данным рейтинга российской гильдии пекарей и кондитеров, в топ-50 крупных производителей хлеба челнинцы занимают 25-е место, а казанский хлебозавод №3 — 37-е место. Причем, другой хлебозавод «Ак Барс Холдинга» тоже начал модернизацию, но не раскрывает информацию.

В этом году Минсельхоз заключил соглашения с регионами для поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности

Участники рынка слегка встревожены активностью производителей. «Куда столько? Казань будет есть один хлеб», — удивились на казанском хлебозаводе №2, который не входит в холдинг «Ак Барс». Неофициально высказываются опасения, что БКК может вытеснить с казанского рынка независимых производителей и разорить мелкие хлебопекарни.

В этом году Минсельхоз заключил соглашения с регионами для поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности. «В соответствии с поручением Правительства РФ Минсельхоз России заключил с субъектами Российской Федерации соглашения, направленные на предоставление субсидий мукомольным и хлебопекарным предприятиям. Механизм предполагает компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности — на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. В общей сложности для поддержки мукомолов заключены соглашения с 53 регионами на сумму 2,88 млрд рублей. Для субсидирования хлебопекарных предприятий заключены соглашения с 82 субъектами, общий объем финансирования составляет 1,78 млрд рублей. Средства перечислены в регионы в полном объеме, их доведение до конечных получателей начнется в марте», — говорится на сайте гильдии хлебопеков и кондитеров. Но связаны ли субсидии с льготным кредитованием, выяснить не удалось.

1 / 26 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов