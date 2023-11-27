Татарстанцы потратили около 930 млн рублей на осенних сельхозярмарках с начала сезона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам 12 еженедельных сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане продали товаров на 929,9 млн рублей. Такие цифры предоставили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Фермеры реализовали на ярмарках 8 004,2 тонны овощей, в том числе 4 874,8 тонны картофеля. У них приобрели 190,6 тонны разливного молока, 640,4 тонны сахара, 919,9 тонны мяса, в том числе 530 тонн говядины.

Еженедельные сельскохозяйственные ярмарки проходят в 35 муниципальных образованиях Татарстана, включая Казань. Для их проведения задействовали 11 254 единицы транспортных средств.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ярмарки продлятся до 23 декабря 2023 года. Они проводятся на территории республики каждую субботу с 9 сентября.

Напомним, за 2 месяца сельхозярмарок в Татарстане реализовали продукции на 789 млн рублей. Таким образом, за последние две недели фермеры заработали 140,9 миллиона.

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Айрат Назипов