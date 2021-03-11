В Татарстане надеются сдержать рост цен на хлеб за счет федеральных субсидий

Фото: Роман Хасаев

Первые субсидии из Москвы за 10 лет



Хлебопекарни и мукомольные предприятия Татарстана получат федеральную поддержку в размере 131 млн рублей, чтобы сдержать рост цен на свою продукцию. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции замглавы Минсельхоза республики Наиль Залаков.



Пакет мер направлен на то, чтобы защитить социально уязвимые категории граждан, в первую очередь пенсионеров, от резкого подорожания хлеба. Из общей суммы субсидий 66,6 млн рублей направят мукомольным предприятиям, остальное — хлебозаводам. Изначально речь шла о субсидии в 48,3 млн руб. для хлебопеков, но Татарстан решил добавить еще 16,3 млн рублей. По сумме субсидий республика получила больше многих субъектов — еще большие суммы выдали лишь регионам УрФО, а Москва и Санкт-Петербург и вовсе не вошли в список субсидируемых.

Как уточнил Наиль Залаков, деньги выделялись из республиканской казны поквартально. Фото tatar-inform.ru

При этом в 2020 году сумма субсидий для мукомолов и хлебзаводов составила 206 млн рублей. Но, как уточнил Наиль Залаков, деньги выделялись из республиканской казны поквартально. Федеральные деньги для стабилизации розничных цен на хлеб Татарстан получает впервые за последние 10 лет, и Минсельхоз рассчитывает, что эта помощь будет не последней:



— Мы рассматриваем эти деньги как субсидию за первый квартал. Если бюджет будет позволять и если будет ухудшаться ситуация в производстве хлебов, то для недопущения роста цен, соответственно, дальше этот вопрос будет рассматриваться во втором квартале, — пояснил замминистра.

Но ситуация уже начала выходить из-под контроля: если прежде субсидии производителям муки и хлеба из республиканского бюджета выделялись с начала года, то в 2021-м денег ни из федерального, ни из регионального бюджета они до сих пор не получали. Как результат, цены социальных хлебов в казанских магазинах устремились вверх, приблизившись к дорогим сортам.

Субсидия в 2 рубля была взята исходя из расчета, что хлеб из ржано-пшеничной муки подорожал на 6%, а из пшеничной — на 4%, что достаточно нивелировать этой суммой. Фото: Роман Хасаев

Сдержать цену за счет повышения экспортных пошлин на зерно

Если в прежние годы компенсация для хлебопеков касалась лишь узкой категории — социальных сортов хлеба и ее получали порядка 50 производителей хлеба, то федеральные деньги распространятся и на другие сорта хлебов, при условии, что срок их хранения не превышает 5 суток, добавил замминистра. Поэтому субсидии могут получить не только крупные производители хлеба, но и небольшие хлебопекарни, которые прежде никогда не получали дотаций. Компенсации будут выделяться из расчета 2 рубля на 1 кг проданного, а не просто произведенного хлеба — чем больше продаст хлебозавод, тем большую сумму субсидий получит из общей суммы.

Субсидия в 2 рубля была взята исходя из расчета, что хлеб из ржано-пшеничной муки подорожал на 6%, а из пшеничной — на 4%, что достаточно нивелировать этой суммой. По расчетам Минсельхоза РФ, как писало «Реальное время», для небольших предприятий, которые выпекают около 15 тонн хлеба в сутки, объем поддержки составит порядка 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 тонн продукции в сутки) — более 3,6 млн рублей.

Сдержать рост цен на зерно, соответственно, муку и хлеб, поможет еще одна мера, уверены в министерстве сельского хозяйства — двукратное повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу.



Сдержать рост цен на зерно поможет еще и двукратное повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу. Фото: Роман Хасаев

— Эта мера направлена именно на стабилизацию цен внутри страны, потому что экспорт стал более заманчивым для продаж, поэтому размер пошлины увеличили, чтобы стабилизировать цены и не допустить дефицита как для мукомольной промышленности, хлебопекарен, так и для животноводства, — объяснил Наиль Залаков.

На вопрос, на каком месте сегодня Татарстан по стоимости хлеба среди других регионов Поволжья, спикер уточнил, что «по ценам не только на муку, но и на всю продукцию, мы занимаем лидирующие позиции снизу, т.е. у нас одни из самых низких цен».

Когда субсидии дойдут до адресатов — неизвестно

Как уже писало «Реальное время», только мука за год выросла почти на 40%. «За 15 лет моей работы сейчас самая дорогая мука. Но дело не только в муке и зерне. Последние полгода через день получаю от поставщиков уведомления о повышении цен от 5 до 10%", — рассказывал ранее глава «Булочно-кондитерского комбината» Казани Булат Кутдусов.

В начале 2020 года высший сорт муки держался в пределах 18 рублей за килограмм, к концу года достиг 25 руб., отметил и генеральный директор Васильевского хлебозавода Александр Марченко. Он также обратил внимание на удорожание другого сырья: сахар с сентября 2020 года вырос с 26 до 46 руб. за килограмм, растительное масло — с 46 до 78 руб.



Между тем, заявки представителей отрасли на получение денег республиканский минсельхоз начал собирать лишь с начала марта: на сегодняшний день в списке претендентов на субсидии два мукомольных производства и 8 тех, кто печет хлеб. Об этом сегодня сообщил замглавы минсельхоза РТ Наиль Залаков. Завершится прием заявок в конце месяца, а когда субсидии дойдут до адресатов пока не ясно, поскольку заявки еще предстоит рассмотреть и одобрить.



Еще одна мера поддержки, которая поможет жителям республики сэкономить, уверены в министерстве сельского хозяйства, — это продовольственные ярмарки, которые будут проводиться в крупных городах Татарстана (Казань, Зеленодольск, Нижнекамск и Набережные Челны) с 13 марта по 24 апреля. Продукты местных фермеров и тепличных хозяйств — мука, яйца, мясо, овощи — они, по словам Наиля Залакова, будут отпускаться по цене ниже рыночной.

Ангелина Панченко