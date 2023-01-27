В Татарстане производство молока и мяса на душу населения превышает норму потребления почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения в республике производится молока выше нормы потребления на 28%, мяса — на 29%, яиц — на 13%, рассказал на итоговой коллегии Главного управления ветеринарии Кабмина и Управления Россельхознадзора по РТ глава Минсельхозпрода региона Марат Зяббаров.

По его словам, в Татарстане в 2022 году надоили молока более 2 млн тонн. Производство яиц превысило 1,5 млрд штук.

— В том числе полтора миллиона — в сельхозформированиях. Продуктивность коров составила более 7 тысяч кг, — добавил он.



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Марат Зяббаров напомнил, что в Татарстане продолжается строительство новых животноводческих объектов. За прошлый год ввели 24 новых молочных ферм и комплексов на 18 тысяч голов в целом. В настоящее время в разных этапах реализации находятся 22 инвестиционных проекта на 15,5 тысячи коров.

В том, что Татарстан полностью обеспечен всеми видами продукции, в октябре 2022 года в ходе оглашения послания Госсовету РТ, заверял и президент республики Рустам Минниханов. По его словам, регион способен поставлять значительные объемы продукции за пределы региона.

Вместе с этим президент Татарстана обратил внимание на возникшую проблему в животноводческом комплексе — в некоторых муниципалитетах закрываются фермы и значительно сокращается поголовье скота. Он поручал главам районов совместно с инвесторами обеспечить сохранение рабочих мест и выйти на плановый показатель численности крупного рогатого скота на уровне начала 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Важно укрепить свои лидирующие позиции по производству продукции животноводства: по молоку задача выйти на показатель 2 миллиона тонн, по мясу — 550 тысяч тонн, — дал наставление Рустам Минниханов осенью 2022 года.



По прогнозу Минсельхозпрода Татарстана, в республике по итогам 2022 года объем валовой продукции сельского хозяйства, учитывая все категории хозяйств, составит 307,9 млрд рублей. Отметку в 300 миллиардов показатель превысит впервые.

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Татьяна Демина