В Татарстане анонсировали новую программу развития коневодства

Фермеры нуждаются в субсидиях и пропаганде сельского образа жизни

Фото: Реальное время

30 августа 2025 года в Казани в третий раз пройдут скачки на приз президента России. 24 июня Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение, а месяцем ранее раис Татарстана Рустам Минниханов анонсировал новую республиканскую программу по развитию коневодства, целью которой является увеличение к 2030 году поголовья лошадей с сегодняшних 30 тысяч до 50 тысяч голов. О том, как решают эту задачу в Новошешминском районе, где работает единственный в республике конный завод по разведению орловской породы лошадей, в эксклюзивном интервью «Реальному времени» недавно рассказывал новый глава муниципалитета Егор Тарнавский. Подробнее о состоянии коневодства в Татарстане, проблемах коннозаводчиков и мерах, которые необходимы для реализации поставленной задачи — в новом материале нашего издания.

«Нужно определиться, какие кони нам нужны»

На встрече с активом Кайбицкого и Буинского районов в конце мая Рустам Минниханов анонсировал подготовку новой программы поддержки развития коневодства, подчеркнув, что это направление не развито в личных подсобных хозяйствах. Пресс-служба раиса РТ сообщила, что Минсельхозу республики поручено разработать варианты поддержки этой отрасли.

25 мая на встрече с активом Кайбицкого и Буинского районов Рустам Минниханов анонсировал подготовку новой программы поддержки развития коневодства. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Нужно прежде всего определиться, какие нам все-таки кони нужны, — прокомментировал эти планы «Реальному времени» председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. — Для того чтобы только представлять их на Сабантуе, или все-таки, чтобы они принимали участие в хозяйственной деятельности, использовались для работы и передвижения, поскольку сегодня на селе по-прежнему есть работы, которые можно выполнять гужевым транспортом. Или нам нужны продукты из конины и кумыс. Исходя из этих задач, надо выполнять поручение раиса республики. Ну и не забывать, что у нашего народа генетически заложена любовь к лошади!

«Нужно прежде всего определиться, какие нам все-таки кони нужны». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Байтемиров отметил, что пока Татарстан в плане коневодства отстает и от Казахстана, и от соседней Башкирии. И подчеркнул, что содержание и цели новой программы поддержки коневодства должны, прежде всего, отвечать потребностям крестьян, особенно с учетом того, что именно в фермерских хозяйствах и на крестьянских подворьях содержится более двух третей всех имеющихся в республике лошадей. А значит, говорит он, к составлению программы должны быть подключены не только чиновники, но и те, кто содержит лошадей, занимается непосредственным развитием коневодства.

Но перспективу увеличить к 2025 году республиканский «табун» почти вдвое — с 30 до 50 тысяч голов — Камияр Байтемиров оценивает пока осторожно:

— Цели такого рода достигаются, если спрос и предложение совпадают. Наверное, все-таки нужно начать эту работу не со слов, а с дела. Кроме того, целевая программа, если мы говорим о племенном коневодстве, должна предусматривать развитие разных пород, а не только татарской: тяжеловозов, скаковых. Для каждой необходимо разработать отдельную программу внутри общей, только тогда будет достигнут успех.



Содержание и цели новой программы поддержки коневодства должны, прежде всего, отвечать потребностям крестьян. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Впрочем, коневод Фирзар Гиниятуллин — сын владельца тюлячинского ООО «Племрепродуктор» Сагита Гиниятуллина, где, кроме татарской породы лошадей, разводят английскую, арабскую и пони, считает задачу увеличения поголовья татарстанского «табуна» до 50 тысяч вполне реальной:

— У нас в хозяйстве было 300 лошадей, а сейчас почти 500. Субсидии из бюджета мы получаем регулярно, спрос на спортивных лошадей тоже есть. Но нам субсидии идут из российского бюджета — у нас есть российские лицензии на разведение лошадей, — пояснил он.

Сын владельца тюлячинского ООО «Племрепродуктор» Сагита Гиниятуллина (на фото) Фирзар считает задачу увеличения поголовья реальной. предоставлено Гиниятуллиным

Кони Татарстана пользуются спросом и в КНДР, и в «Газпроме»

Как стало известно «Реальному времени», еще 6 мая состоялась встреча Рустама Минниханова и обсуждение идей развития коневодства в Татарстане с известным коннозаводчиком из Новошешминского района Николаем Скоковым, возглавляющим «Татарский конный завод №57». Тем самым Скоковым, который специализируется на разведении знаменитых орловских рысаков и поставляет коней в полк КНДР, а также в подарок некоторым главам стран СНГ.



«Мы единственные в Татарстане экспортируем лошадей за рубеж. Кроме Кореи, в Среднюю Азию: Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, — рассказал «Реальному времени» Николай Скоков. — Несколько наших лошадей в Китае и несколько в Германии».



Николай Скоков со своим отцом Александром Скоковым — династия татарстанских коневодов. Реальное время / realnoevremya.ru

Сегодня в его хозяйстве насчитывается более 200 голов этой породы. В конюшне Скокова в Новошешминске нашелся даже легендарный конь из телевизионной заставки «Вестей недели» — коренник в мчащейся тройке по кличке Скобарь. За 13 лет работы на конезаводе выращены три чемпиона России и два татарстанских дербиста. «Лошади конного завода были куплены и подарены бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, а также главе ПАО «Газпром» Алексею Миллеру», — рассказал «Реальному времени» Николай Скоков.



В 2022 году Николай Скоков подарил руководителю Кореи Ким Чен Ыну любимца — 4-летнего орловского жеребца по кличке Пепельный. С тех пор КНДР приобрела в Новошешминске порядка двух десятков коней той же породы. По словам Скокова, корейцы просто влюбились в эту породу и уже разводят ее как национальную. «Раньше на орловских рысаках ездил весь офицерский состав — и в Гражданскую войну, и в Великую Отечественную. На ней Парад принимали в 1945 году, — отметил Николай Скоков. — Порода универсальная: может и генералов возить, и пушки таскать».



«Орловскую породу вывели в XVIII веке — в 2026 году 250 лет будет породе, — отметил Николай Скоков. — За эти годы породу не только сохранили, но в ней образовались несколько внутрипородных типов. По названиям основных конных заводов: «Хреновской» — на котором как раз граф Орлов разводил эту породу. «Пермский конный завод» — пермский тип, «Московский» — свой тип, «Алтайский» — свой. Мы сейчас создаем программу с Институтом коневодства, чтобы в ближайшее время на территории Татарстана создать татарский тип орловского рысака».



Цена такого коня начинается от 150 тысяч рублей и зависит от родословной: генетики, достижений родителей, экстерьера и других факторов. Как рассказал Николай Александрович, селекционная работа не просто сложная, а практически ювелирная. Каждый год на конезаводе составляется документальный план селекции. В отборе пар участвует Институт коневодства, который проводит генетические исследования и выносит вердикт: кого с кем сводить для лучшего потомства. Перед коневодами стоит задача формирования основного состава из лучших коней и кобыл для разведения породы.

«Бонитировка у нас каждый год проводится, — рассказал Скоков. — Мы смотрим, какой ремонтный молодняк нам оставить в маточный состав, работаем с линиями и семействами. В орловской породе всего 10 линий, мы работаем с семью линиями. Это значит, что у нас есть жеребцы семи линий. А линии — это генетический код, до седьмого-десятого колена он описывается».



Татарстанские коневоды совместно с Институтом коневодства готовят программу по созданию татарского типа орловского рысака. Реальное время / realnoevremya.ru

Каждая лошадь состоит в базе Института коневодства. Всего в хозяйстве Скоковых более 300 голов, из них порядка 200 животных — с паспортами. «У нас на конном заводе 27 маточных семейств — ни на одном конном заводе России нет столько. Здесь собрана уникальная коллекция маточного поголовья», — рассказал Николай Скоков. По его словам, в Татарстане остался единственный племконзавод — остальные уже племрепродукторы.

Сейчас готовятся работать с Северной Кореей по селекции — помогать корейцам у себя выращивать орловскую породу. На вопрос, не снизится ли спрос на татарстанских коней в КНДР, Николай Скоков отвечает, что, наоборот, усилится: «Иначе внутри породы будут близкородственные скрещивания. А так мы, наоборот, продвигаем породу вперед». Погрузившись в вопросы селекции и шлифования породы, Скоковы изучили мировой спрос: «Мы уже поняли, что надо делать крупную лошадь — до 170—175 см в холке. Мы их вывели у себя, чтобы они дальше давали таких крупных лошадей».

Татарстан, по его мнению, благодатный регион для разведения коней. «У нас что-то забуксовало, все было сосредоточено на КРС, и на сегодняшний день 900 тысяч голов КРС в республике и только 30 тыс. голов лошадей», — посетовал коннозаводчик.

Коневод поддерживает задачу республиканской программы — он видит целью доведение поголовья в республике до 50 тыс. лошадей. «Это серьезная программа. Просто так ничего не бывает. Надо понимать, как это сделать, с чего начинать. Я считаю, что пока мы не закупим маточное поголовье, у нас резко поголовье не вырастет», — отметил он. Процесс это долгий, живут кони 30 лет, продуцируют 15—20 лет, а вынашивают потомство 11 месяцев, рожая по одному жеребенку за раз.

Картина в цифрах

Итак, всего в Татарстане насчитывается более 30 тысяч лошадей разных пород — примерно столько же, сколько было в начале 2023 года, когда впервые заговорили о планах почти удвоить их поголовье.

— В настоящее время поголовье лошадей в республике составляет более 30 тыс. голов, из них в сельхозорганизациях — 8,9 тыс., в личных подворьях — 13 тыс., в фермерских хозяйствах — 8,8 тыс., — сообщили «Реальному времени» в республиканском Минсельхозпроде. — В республике пять племенных хозяйств. ООО «Агрофирма «Актай» в Аксубаевском районе занимается разведением рысистых пород — русской и американской. ООО «Хузангаевское» в Алькеевском районе и ООО «Татарский конный завод №57» в Новошешминском — разведением орловской породы, ООО «Племрепродуктор имени Гиниятуллина С.Ш.» в Тюлячинском районе — арабской чистокровной и татарской пород, а КФХ «Салахов А.Ш.» в Арском районе — советского тяжеловоза.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным министерства, больше всего лошадей татарской породы держат в лениногорском КФХ «Набиуллин С.Ф.» (344), алькеевском КФХ «Бакиров Ф.Р.» (214), тюлячинском ООО «Племрепродуктор имени Гиниятуллина С.Ш.» (223) и сабинском КФХ «Гарипов И.Ф.» (49).

Больше всего лошадей содержат в Сабинском районе (2,6 тыс.), Буинском — (1,6 тыс.) и Балтасинском (1,6 тыс.). Однако, по данным Минсельхозпрода, в Балтасинском и Буинском районах наблюдалось незначительное снижение поголовья, а в Черемшанском, Дрожжановском и Чистопольском оно сократилось более чем на 30%. При этом в Лениногорском, Тюлячинском, Рыбно-Слободском и Арском районах численность лошадей, напротив, выросла.

Реальное время / realnoevremya.ru

В министерстве рассказали, что в 2024 году шесть коневодческих предприятий произвели и реализовали больше 328 тонн конины и продуктов из нее, а три производителя — КФХ «Фассахов Р.К.» (с. Бурундуки Кайбицкого района), ИП «Кулеева Э.В.» (пос. Ютазинской Кумысолечебницы) и КФХ «Салахов А. Ш.» (с. Сикертан Арского района) — 42 тонны кумыса.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Жаль мечту»

Шесть лет назад на официальном сайте татарстанского Минсельхозпрода о главе КФХ Фанисе Бакирове из села Ахметьево Алькеевского района сообщалось как об одном из ведущих участников программы возрождения татарской породы лошадей. К тому времени он, начинавший в 2012 году с 50 закупленных в Башкирии племенных лошадей, имел собственный табун в 300 голов. Сейчас, как рассказал коневод «Реальному времени», он вынужден не просто остановиться в развитии, а вообще покончить с бизнесом и занятием, которое считал делом жизни:

— У меня 500 голов было, сейчас только 214 осталось, и этих придется сдать. В прошлом году субсидий на развитие хозяйства не получил, хотя заявку приняли, в этом году такая же история. В 2021—2023 годах тоже не давали. В министерстве мне прямо сказали: «Хватит, вам раньше немножко дали — и хватит. Нам ваших лошадей не надо». И корма нам до осени не заготовить — да и не готовлю я их уже. Не по карману нам это — корма мы возим за 20 км, каждый день расходы. 10 тонн только солярки надо, а я и так в долгах. Никто не дает. В прошлом году у нас скандал был: я взял деньги в долг, как обычно, а субсидию не дали, и я прогорел.

Фанис Бакиров был одним из ведущих участников программы возрождения татарской породы лошадей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бакиров вспоминает, как с другими энтузиастами собирал племенных коней, как в составе коллектива ученых и коневодов получил Госпремию за возрождение татарской породы лошадей, и говорит, что ему жаль мечту, которая почти сбылась, но еще больше жаль племенных лошадей, которых скоро придется пустить на мясо.

На встрече с Рустамом Миннихановым коневоды указали раису республики, какие проблемы прежде всего необходимо решить в рамках новой программы — нехватки земель для пастбищ, дефицита ветеринаров и жеребцов-производителей. О субсидиях вопрос они не поднимали. Фанис Бакиров говорит, что и рад был бы рассказать о своей проблеме Рустаму Нургалиевичу лично, но не имеет такой возможности.

Для того чтобы стартапы не «проедались»

У начинавшего возрождать татарскую породу лошадей одновременно с Фанисом Бакировым Фарита Набиуллина другой взгляд на ситуацию. Он в 2010 году открыл центр по восстановлению этой породы в Лениногорском районе и начинал с 54 лошадей, а сейчас у него их 344.

По мнению Фарита Набиуллина, поголовье лошадей падает там, где закрываются школы и роддома, «оптимизируются» больницы, и в результате у людей пропадают стимулы жить и работать в селе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он не жалуется на отсутствие субсидий, напротив, говорит, что прокормить коней легко. По его словам, в хозяйстве табунное содержание, татарские лошади сами находят себе корм даже зимой, под снегом. Но социальная политика и настроения селян действительно могут серьезно повлиять на будущее конеферм, уверен он:

— Ведь народ стремится куда? В город! Хотя сейчас на селе все есть — и газ, и асфальт, и свет, и работа, и до города обычно самое большее два часа ехать. Но родители и школа нацеливают детей на то, чтобы не оставаться в селе, а «делать карьеру» в городах. Матери и отцы любой ценой стараются помочь детям уехать под девизом: «Мы всю жизнь из-под коровы не вылезали, а вам такой жизни не хотим».

Коневод заметил, что даже районные чиновники «не делают ничего, чтобы заинтересовать молодежь остаться в селе»: «Да что там! Вот Сабантуй в Казани прошел — все лучшее, самое интересное, самое веселое — все везли туда. И получается: горожанам — все, селянам — по остаточному принципу. А надо пропагандировать сельский образ жизни, говорить, что это — здоровье, экология, хорошее настроение». По мнению Фарита Набиуллина, поголовье лошадей падает в первую очередь в тех районах, где закрываются школы и роддома, «оптимизируются» больницы, и в результате у людей пропадают стимулы жить и работать в селе.

Изменить ситуацию, считает он, помогут создаваемые сейчас в сельских школах агроклассы. Его хозяйство также выделило деньги, чтобы помочь создать в местной школе агрокласс по коневодству. Дети будут приходить на ферму — покататься, научиться ухаживать за лошадьми, кормить их. Поступить в агрокласс можно будет по окончании четвертого класса, когда начинается изучение важных для будущего коневода предметов — физики, химии, биологии.

Дети будут приходить на ферму — покататься, научиться ухаживать за лошадьми, кормить их. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Собеседник «Реального времени» раскритиковал некоторых своих коллег, злоупотребляющих помощью государства:

— Я знаю очень много фермеров, которые открывают КФХ, берут стартап, «проедают» его, а через пять лет закрывают предприятие, открывают КФХ на жену и опять берут стартап, снова пять лет живут хорошо, а потом все повторяют уже с подросшим сыном. Это прихлебатели, потребители! И такая помощь к хорошим результатам не приводит.

Кооперации тут не хватает

Кроме спортивного и тяглового коневодства, по словам Фарита Набиуллина, важно развивать и мясное, однако в отсутствие нормальной кооперации это направление сегодня фермерам развивать невыгодно:

— Приезжают скупщики, начинают торговаться, сбивают цены. Потребитель на базаре платит за килограмм, скажем, 700 рублей, а нам за живой вес платят 180 рублей — по 360 рублей мясо выходит. И кто в наваре? Чтобы такого не было, должна быть переработка на месте. Я был в Финляндии, Голландии, Франции, Польше — везде перерабатывают, создают кооперативы. И прибыль остается у коневодов. А у наших фермеров доверия к друг другу нет! Они за многие годы перестали доверять не то что соседу, а и государству. Родному брату уже не верят. Это результат политики, результат многолетнего воспитания молодежи в том духе, что главное — деньги, имеешь их — и все тебе по плечу.

Невыгодность для фермеров этого направления подтверждают и цифры. По данным Росстата, в 2017—2024 гг. Приволжский федеральный округ стал лидером по производству конины, произведя 39,2% от ее общего объема. При этом спад производства конины в России в 2024-м по отношению к предыдущему году составил 38,9%.

Мясное коневодство фермерам развивать невыгодно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лидером по производству конины в Поволжье выступает не Татарстан, а Чувашия. В 2023 году, например, из 578,8 тыс. тонн продукции, произведенной в РФ, на Чувашскую Республику приходилось 10,3% — 59,6 тыс. тонн. Правда, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров связывает это не с тем, что там лучше развивается коневодство, а с тем, что упор в нем соседняя республика делает именно на пищевое производство, а не на всестороннее применение коней в хозяйстве и развитие национальной культуры.