Глава Минсельхоза об отравлении пчел в Татарстане: «При необходимости будет и суд»

Как обстоят дела у аграриев республики

Хорошая погода весны и лета 2020 года обеспечит хороший урожай, прогнозируют в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Посевная завершена, сейчас аграрии работают над формированием урожая и заготовкой кормов (и в этой работе, как водится, есть свои лидеры и аутсайдеры). Параллельно с этим в Татарстане то тут, то там вспыхивают конфликты аграриев и пчеловодов — имеют место случаи отравления пчел пестицидами. Подробнее о том, как обстоят дела в сельском хозяйстве республики — в материале «Реального времени».

Погода сулит хороший урожай и вредителей



Посевная кампания в Татарстане, несмотря на пандемию коронавируса, прошла в благоприятных условиях — в первую очередь погодных. Как отметил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров, сыграла свою роль и высокая температура воздуха и интенсивные дожди, и работа аграриев.

— Благодаря качественному семенному материалу (30% посеяно оригинальными и элитными семенами), достаточному внесению минерального питания, организованному проведению посевной, используя каждый погожий час, получили дружные всходы. И сегодня все посевы оцениваются как хорошие и дают надежду на достойный урожай, — сообщил министр журналистам.

Отметим, что накануне прогноз о хорошем урожае поступил и на федеральном уровне — из уст президента России Владимира Путина во время его обращения к нации.

Однако благоприятная погода имеет и обратную сторону, как заметил Зяббаров: на посевах наблюдается развитие болезней и вредителей. В связи с этим сейчас ведутся защитные работы на полях.

Коронавирус не повлиял ни на уборочный процесс, ни на заготовительные процессы, констатировал министр. «В любом случае, меры предосторожности соблюдаются и в сельской местности: закрыты все ненужные помещения, ведется санитарная обработка — те же маски и перчатки. Надеемся, что на местах на эти моменты также подробно будут обращать внимание», — сказал Зяббаров.

Площади «невостребованной» свеклы перепрофилировали под зерновые

Площади ярового сева составили 1,8 млн гектаров, а в целом посевная площадь — свыше 2,8 млн га, этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом. По структуре посевов снизились площади сахарной свеклы на 14 тыс. га (24%). Эти площади засеяны зерновыми культурами.

Напомним, что в 2020 году в стране приостановили работу сразу три сахарных завода, один из них — в Татарстане (речь идет о Нурлатском сахарном заводе). Представители отрасли сообщали тогда, что причина приостановки деятельности предприятий заключается в перепроизводстве сахара в стране.

Посевная кампания обошлась в 25 млрд рублей, добавил Зяббаров. Речь идет в том числе о расходах на приобретение техники, удобрений и прочего. Что касается страхования площадей, то оно продолжает оставаться непопулярным — в этом году застраховано 5% или 150 тыс. гектара сельскохозяйственных площадей в республике.

Лидеры и аутсайдеры

Накануне Зяббаров несколько раз выделял районы-лидеры и районы-аутсайдеры по различным показателям. Так, он упомянул, что сейчас на полях активно проводятся мероприятия по формированию урожая и для повышения эффективности защитных мероприятий стоит задача — в хозяйствах с пашней свыше 500 га оборудовать стационарные растворные узлы.

На сегодня половина хозяйств республики решили эту задачу — например, Атнинский район такие узлы имеет во всех хозяйствах. Также высокая обеспеченность в хозяйствах Мензелинского, Кукморского, Аксубаевского, Балтасинского, Кайбицкого районов. «В тоже время наши пожелания не услышаны хозяйствами Альметьевского, Бугульминского, Зеленодольского и Менделеевского районов», — отметил Зяббаров.

Другой мини-рейтинг связан с заготовкой кормов для животных. Как заметил министр, наиболее интенсивно заготовка кормов идет в северных районах республики. Он также назвал конкретные районы, которые преуспели в этом вопросе.

— Лидеры по корму — северные районы, где развито животноводство. Атнинский, Балтасинский районы, Сабинский. У них эта работа очень серьезно поставлена, у них больше поголовья, сидеть и ждать нельзя. Вместе с ними — Тетюшский, Заинский, Нурлатский районы. Что касается аутсайдеров — Зеленодольскому бы стоило подтянуться, к Агрызскому району есть вопросы, Камское устье, Менделеевский район, они идут немного с опозданием.

Арский и Балтасинский районы министр выделили в другом вопросе — они стали пилотными для запуска Единой идентификации животных. Там в июне началось биркование новорожденных телят, и более 100 новорожденных животных в систему уже внесли. Сельхозпредприятия этих районов приобрели более 3 000 бирок, которые будут прикрепляться к животным по мере рождения телят.

Биркование необходимо для того, чтобы покупатель имел возможность проверить, откуда мясо животного, где выращено, было ли животное здорово и какие ветеринарные мероприятия проводились. Ожидается, что в дальнейшем без единого номера животное не сможет попасть на убой, а тем более на прилавок.

Кто травит пчел пестицидами?

Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров прокомментировал ситуацию с травлей пчел пестицидами в Заинском районе — на это пожаловались сами пчеловоды, на ситуацию обратили внимание СМИ.

— Такая проблема точечно в районах происходит. На сегодняшний день инструкцию по профилактике отравления пчел пестицидами мы довели до каждого района, также она размещена на нашем сайте. В каждом районе есть вотсапп-группы, туда включены представители ветеринарного управления, Роспотребнадзор, руководители хозяйств и пчеловоды. Да, есть случаи, где предприятия и пчеловоды не могут найти контакт между собой. Есть случай в Заинском районе. Мы детально разбираемся, контролируем. Будем искать виновных. При необходимости будет и суд, — заявил министр.

Зяббаров добавил, что сейчас подобные случаи отравления пчел выявлены в двух-трех местах в республике, остальные он не назвал.

Как в Татарстане поддерживают фермеров

Министр также подробно рассказал о мерах поддержки, которые сейчас применяются на селе — а они довольно разнообразны. Только по национальному проекту по поддержке предпринимательства выделяется ряд грантов:

по программе «Агростартап» определены 64 победителя на сумму 289,8 млн рублей.

По программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» определены 25 победителей на сумму 350 млн рублей.

По программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» определены 10 победителей на сумму 300 млн рублей.

По конкурсу «Поддержка начинающих фермеров» определены 63 победителя на сумму 250 млн рублей.

Отдельно в Татарстане предусмотрена поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство по пяти направлениям на сумму 477,5 млн рублей. Кроме того, для сдерживания резкого роста цен хлебопекарным предприятиям Республики Татарстан предусмотрена субсидия на 1 килограмм социальных хлебов в виде разницы между себестоимостью и средней ценой реализации, но не более 3 рублей за килограмм. Со второго квартала, по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова, в связи с ростом цен на сырье размер субсидий увеличен до 4,5 рубля за килограмм. На эти цели дополнительно выделено 64,8 млн рублей.

Есть и иные системы поддержки, появившиеся только в этом году. Так, в Татарстане сельские жители безвозмездно получили рассаду и семена. На эту программу власти республики выделили 10 млн рублей. «Это позволяет обеспечить самозанятость сельчан в условиях непростой экономической ситуации и поддержать продовольственную безопасность республики», — отметил Зяббаров

В общей сложности татарстанцы получили 31 тонну лука-севка, тонну семян моркови, 820 кг семян столовой свеклы и рассаду капусты в количестве более 162 тыс. штук.

Что касается обеспечения аграриев жильем, то в Татарстане поступило уже более 5 тысяч заявок на участие в программе «Сельская ипотека» со ставкой от 0,1 до 3 процентов. На 1 июня выдано 503 кредита в сумме 1,09 млрд рублей.