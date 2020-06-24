Глава Минсельхоза об отравлении пчел в Татарстане: «При необходимости будет и суд»
Как обстоят дела у аграриев республики
Хорошая погода весны и лета 2020 года обеспечит хороший урожай, прогнозируют в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Посевная завершена, сейчас аграрии работают над формированием урожая и заготовкой кормов (и в этой работе, как водится, есть свои лидеры и аутсайдеры). Параллельно с этим в Татарстане то тут, то там вспыхивают конфликты аграриев и пчеловодов — имеют место случаи отравления пчел пестицидами. Подробнее о том, как обстоят дела в сельском хозяйстве республики — в материале «Реального времени».
Погода сулит хороший урожай и вредителей
Посевная кампания в Татарстане, несмотря на пандемию коронавируса, прошла в благоприятных условиях — в первую очередь погодных. Как отметил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров, сыграла свою роль и высокая температура воздуха и интенсивные дожди, и работа аграриев.
— Благодаря качественному семенному материалу (30% посеяно оригинальными и элитными семенами), достаточному внесению минерального питания, организованному проведению посевной, используя каждый погожий час, получили дружные всходы. И сегодня все посевы оцениваются как хорошие и дают надежду на достойный урожай, — сообщил министр журналистам.
Отметим, что накануне прогноз о хорошем урожае поступил и на федеральном уровне — из уст президента России Владимира Путина во время его обращения к нации.
Однако благоприятная погода имеет и обратную сторону, как заметил Зяббаров: на посевах наблюдается развитие болезней и вредителей. В связи с этим сейчас ведутся защитные работы на полях.
Коронавирус не повлиял ни на уборочный процесс, ни на заготовительные процессы, констатировал министр. «В любом случае, меры предосторожности соблюдаются и в сельской местности: закрыты все ненужные помещения, ведется санитарная обработка — те же маски и перчатки. Надеемся, что на местах на эти моменты также подробно будут обращать внимание», — сказал Зяббаров.
Площади «невостребованной» свеклы перепрофилировали под зерновые
Площади ярового сева составили 1,8 млн гектаров, а в целом посевная площадь — свыше 2,8 млн га, этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом. По структуре посевов снизились площади сахарной свеклы на 14 тыс. га (24%). Эти площади засеяны зерновыми культурами.
Напомним, что в 2020 году в стране приостановили работу сразу три сахарных завода, один из них — в Татарстане (речь идет о Нурлатском сахарном заводе). Представители отрасли сообщали тогда, что причина приостановки деятельности предприятий заключается в перепроизводстве сахара в стране.
Посевная кампания обошлась в 25 млрд рублей, добавил Зяббаров. Речь идет в том числе о расходах на приобретение техники, удобрений и прочего. Что касается страхования площадей, то оно продолжает оставаться непопулярным — в этом году застраховано 5% или 150 тыс. гектара сельскохозяйственных площадей в республике.
Лидеры и аутсайдеры
Накануне Зяббаров несколько раз выделял районы-лидеры и районы-аутсайдеры по различным показателям. Так, он упомянул, что сейчас на полях активно проводятся мероприятия по формированию урожая и для повышения эффективности защитных мероприятий стоит задача — в хозяйствах с пашней свыше 500 га оборудовать стационарные растворные узлы.
На сегодня половина хозяйств республики решили эту задачу — например, Атнинский район такие узлы имеет во всех хозяйствах. Также высокая обеспеченность в хозяйствах Мензелинского, Кукморского, Аксубаевского, Балтасинского, Кайбицкого районов. «В тоже время наши пожелания не услышаны хозяйствами Альметьевского, Бугульминского, Зеленодольского и Менделеевского районов», — отметил Зяббаров.
Другой мини-рейтинг связан с заготовкой кормов для животных. Как заметил министр, наиболее интенсивно заготовка кормов идет в северных районах республики. Он также назвал конкретные районы, которые преуспели в этом вопросе.
— Лидеры по корму — северные районы, где развито животноводство. Атнинский, Балтасинский районы, Сабинский. У них эта работа очень серьезно поставлена, у них больше поголовья, сидеть и ждать нельзя. Вместе с ними — Тетюшский, Заинский, Нурлатский районы. Что касается аутсайдеров — Зеленодольскому бы стоило подтянуться, к Агрызскому району есть вопросы, Камское устье, Менделеевский район, они идут немного с опозданием.
Арский и Балтасинский районы министр выделили в другом вопросе — они стали пилотными для запуска Единой идентификации животных. Там в июне началось биркование новорожденных телят, и более 100 новорожденных животных в систему уже внесли. Сельхозпредприятия этих районов приобрели более 3 000 бирок, которые будут прикрепляться к животным по мере рождения телят.
Биркование необходимо для того, чтобы покупатель имел возможность проверить, откуда мясо животного, где выращено, было ли животное здорово и какие ветеринарные мероприятия проводились. Ожидается, что в дальнейшем без единого номера животное не сможет попасть на убой, а тем более на прилавок.
Кто травит пчел пестицидами?
Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров прокомментировал ситуацию с травлей пчел пестицидами в Заинском районе — на это пожаловались сами пчеловоды, на ситуацию обратили внимание СМИ.
— Такая проблема точечно в районах происходит. На сегодняшний день инструкцию по профилактике отравления пчел пестицидами мы довели до каждого района, также она размещена на нашем сайте. В каждом районе есть вотсапп-группы, туда включены представители ветеринарного управления, Роспотребнадзор, руководители хозяйств и пчеловоды. Да, есть случаи, где предприятия и пчеловоды не могут найти контакт между собой. Есть случай в Заинском районе. Мы детально разбираемся, контролируем. Будем искать виновных. При необходимости будет и суд, — заявил министр.
Зяббаров добавил, что сейчас подобные случаи отравления пчел выявлены в двух-трех местах в республике, остальные он не назвал.
Как в Татарстане поддерживают фермеров
Министр также подробно рассказал о мерах поддержки, которые сейчас применяются на селе — а они довольно разнообразны. Только по национальному проекту по поддержке предпринимательства выделяется ряд грантов:
- по программе «Агростартап» определены 64 победителя на сумму 289,8 млн рублей.
- По программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» определены 25 победителей на сумму 350 млн рублей.
- По программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» определены 10 победителей на сумму 300 млн рублей.
- По конкурсу «Поддержка начинающих фермеров» определены 63 победителя на сумму 250 млн рублей.
Отдельно в Татарстане предусмотрена поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство по пяти направлениям на сумму 477,5 млн рублей. Кроме того, для сдерживания резкого роста цен хлебопекарным предприятиям Республики Татарстан предусмотрена субсидия на 1 килограмм социальных хлебов в виде разницы между себестоимостью и средней ценой реализации, но не более 3 рублей за килограмм. Со второго квартала, по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова, в связи с ростом цен на сырье размер субсидий увеличен до 4,5 рубля за килограмм. На эти цели дополнительно выделено 64,8 млн рублей.
Есть и иные системы поддержки, появившиеся только в этом году. Так, в Татарстане сельские жители безвозмездно получили рассаду и семена. На эту программу власти республики выделили 10 млн рублей. «Это позволяет обеспечить самозанятость сельчан в условиях непростой экономической ситуации и поддержать продовольственную безопасность республики», — отметил Зяббаров
В общей сложности татарстанцы получили 31 тонну лука-севка, тонну семян моркови, 820 кг семян столовой свеклы и рассаду капусты в количестве более 162 тыс. штук.
Что касается обеспечения аграриев жильем, то в Татарстане поступило уже более 5 тысяч заявок на участие в программе «Сельская ипотека» со ставкой от 0,1 до 3 процентов. На 1 июня выдано 503 кредита в сумме 1,09 млрд рублей.
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