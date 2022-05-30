В Татарстане узаконили ферму-самострой советских времен

Имущественный комплекс СХПК «Активист», построенный сельчанами на свои деньги еще в 1980-х годах, легализовали 40 лет спустя

Одному из передовых татарстанских хозяйств — СХПК «Активист» в Балтасинском районе — пришлось через суд отстаивать право собственности на свой имущественный комплекс: две фермы на 400 голов КРС, ремонтную мастерскую на 25 тракторов и крытый ток на 1,6 тыс. кв. м. Вся недвижимость оказалась самовольной постройкой советских времен, и только сейчас, 40 лет спустя, руководство сельхозкооператива смогло ее легализовать. Подробнее — в материале «Реального времени».

Советская ферма-самострой



Арбитражный суд Татарстана рассмотрел иск сельхозкооператива «Активист» из деревни Дурга к исполкому Балтасинского района. Руководство хозяйства требовало признать за ним право собственности на несколько построек.

Речь, в частности, шла о двухэтажном кирпичном здании ремонтной мастерской на 25 тракторов площадью 880 кв. м в Кугунурском сельском поселении. Его построили еще в 1980 году на выезде из села Кугунур. Второе сооружение — это крытый ток площадью 1,6 тыс. кв. м — его сдали в Дурге в 1989 году. Также «Активист» отстаивал два коровника на 400 голов общей площадью 3,4 тыс. «квадратов». Один был возведен в 1981 году за пределами деревни, здесь у кооператива участок в 105,4 тыс. кв. м. Второй — в 1985 году в селе Улисьял на территории в 157,4 тыс. кв. м.

В качестве третьих лиц к делу привлекли представителей Росреестра, МТУ Росимущества в РТ и Ульяновской области и Минземимущества РТ. Сотрудники этих ведомств указали, что спорное имущество не является федеральной собственностью и в реестре федерального имущества не значится.

Фото: baltasi.tatarstan.ru

Жители деревни построили ферму на свои деньги

Аграрии в своем иске отметили, что в 1995 году постановлением главы администрации Балтасинского района коллективное сельхозпредприятие «Активист» было преобразовано в кооператив с тем же названием. А все здания, которые перешли к «Активисту», были построены «хозяйственным способом» правопредшественником истца (советским одноименным предприятием).

Лишь в 2020 году Палата имущественных и земельных отношений Балтасинского района выдала разрешение использовать земельные участки под постройками «для ведения сельскохозяйственного производства». Но, по данным Росреестра, сведения о зарегистрированных правах в отношении зданий на этой земле в ЕГРН отсутствуют. Не было их и в архивах районного БТИ.



Казус был в том, что здания были построены, по сути, самовольно: в советские годы обязанность по выдаче застройщикам разрешения на строительство была возложена на органы государственного строительного контроля, городские и поселковые исполнительные комитеты (все это согласно «древнему», от 1940 года, постановлению Совета Народных Комиссаров РСФСР «О мерах борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных и дачных поселках»). При этом в СССР порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распространялся только на те объекты производственного назначения, которые строились за счет централизованных капитальных вложений из бюджета. Тогда как в «Активисте» спорные здания сельчане построили на собственные средства.

Фото: baltasi.tatarstan.ru

Какие законы позволили легализовать недвижимость «Активиста»

Суд сослался на ст. 218 Гражданского кодекса России, в которой отмечается, что «новая вещь должна быть создана за счет собственных средств заинтересованного лица». В этом случае «права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления Закона в силу, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной этим законом». В итоге арбитраж удовлетворил иск кооператива, признав за ним права собственности на все четыре здания.

Деревня Дурга была основана в XVI веке удмуртами, а через два столетия здесь поселились кряшены, и село разделилось на две части: удмуртскую и кряшенскую (Дурга-1 и Дурга-2). В 1931 году в Дурге-1 организовали колхоз «Красноармеец», а в Дурге-2 — колхоз «Выль улан». Последний в 1933 году переименовали в «Активист», а в 1950-м оба хозяйства объединились. С 1966 года это был просто сельхозкооператив «Активист», а с 2000-го к нему добавилась приставка производственный. Местные жители трудятся преимущественно в этом СХПК и занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Деревня Дурга была основана в XVI веке удмуртами, а через два столетия здесь поселились кряшены. Фото: tuganaylar.ru

В разрешенных видах деятельности СХПК «Активист» — выращивание зерновых, семян масличных культур, кормовых культур, разведение молочного КРС, производство молока, разведение свиней, пчеловодство, оптовая торговля зерном, картофелем, молочными продуктами и прочим. Сельхозпредприятие вполне успешное и, в отличие от многих других хозяйства, не закредитовано (по долгосрочному кредиту в 6 млн рублей «Активист» полностью расплатился еще в 2019 году, краткосрочных — нет).

В последние 3 года кооператив вышел на рекордные для себя показатели выручки, впервые взяв планку в 100 млн рублей, а в прошлом году показав оборот уже в 161,2 млн, что почти в два раза больше, чем в 2016—2017 годах (86 и 87 млн рублей выручки соответственно). Несмотря на относительную высокую себестоимость агропромышленной деятельности, компания преодолела порог по чистой прибыли в 10 млн рублей еще в 2018 году, нарастив ее за 3 года в три раза — до 35,6 млн. Чистые активы фермы с 2015 по 2021 год выросли ровно в два раза, составив уже 203,5 млн рублей (для сравнения, в 2009 году они не превышали 55,3 млн). Компания также активно участвует в лизинге, только с начала этого года она заключила два договора лизинга с АО «Росагролизинг» на приобретение бороны дисковой модернизированной и полуприцепной культиватор.

Хозяйство, в котором работают 157 человек под руководством Равиля Закиева, не раз отмечали за высокие показатели. Тем более что кооператив входит в топ-100 фирм в категории «Растениеводство». В июне 2021 года Балтасинский район впервые выдал рекордные 300 тонн по суточному производству молока, и тогда Минсельхоз Татарстана выделил компании с высокой продуктивностью — в том числе и СХПК «Активист». Главный инженер фермерского хозяйства Евгений Михайлов в 2019 году выиграл грант министерства.