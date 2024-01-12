Приравняют ли СНТ к населенным пунктам

Садоводы Татарстана предлагают создать новую структуру для координации деятельности

Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова (архив)

Планы по развитию садовых некоммерческих товариществ без участия Союза садоводов Татарстана начали реализовывать «отколовшиеся» от него районные садоводческие объединения. В конце ноября 2023 года была зарегистрирована еще одна, восьмая по счету в Татарстане ассоциация СНТ — в Верхнеуслонском районе. «Реальное время» — о причинах, по которым Союз садоводов РТ остается не у дел, первоочередных задачах новых садоводческих объединений и неизбежном вопросе выбора республиканского координирующего органа.



Вместо одного союза — много «локомотивов»



Ассоциация СНТ Верхнеуслонского муниципального района была зарегистрирована 24 ноября 2023 года. Это было закономерным итогом скандала, разгоревшегося весной на конференции Союза садоводов Татарстана, когда бессменный глава Союза Владимир Дейнекин потребовал отвода для соперника — баллотировавшегося на место председателя главы Верхнеуслонского отделения Павла Бойко, обвинив его в разных «грехах», а верхнеуслонская делегация возмутилась и в знак протеста покинула зал.

Бессменный глава Союза Владимир Дейнекин потребовал отвода для соперника. скриншот realnoevremya.ru видео аккаунта Союза садоводов Казани (архив)

Глава Ассоциации СНТ Верхнеуслонского района Павел Бойко считает, что появление самостоятельных организаций садоводов в каждом районе пойдет на пользу как садоводческому движению, так и муниципалитетам.

— СНТ сегодня, по сути, являются одним из мощных локомотивов развития сельскохозяйственных районов, — заявил Павел Бойко «Реальному времени». — Там, где есть садоводческие товарищества, обязательно создается инфраструктура, нужная не только им, но и району — те же дороги строятся, прокладываются сети. И развивается местный бизнес — от организаций, оказывающих услуги СНТ, до торговли, когда на территории садоводства открываются магазинчики и у садоводов отпадает необходимость везти с собой на участок все товары первой необходимости. Однако свою роль в развитии инфраструктуры района садоводы могут сыграть лишь в том случае, если будут действовать организованно и в тесной связи с районными властями. Вот для этого и нужны районные ассоциации садоводов.

От «земельного» вопроса к финансовому

Одной из важных проблем, которая не решается уже многие годы, но может быть решена во взаимодействии с администрацией районов и дать толчок к развитию садоводств, стала проблема инвентаризации земель.

— Сейчас ее в каждом СНТ решают самостоятельно, — говорит Бойко. — Везде есть заброшенные участки — с них не платятся ни налоги, ни членские взносы, они мешают завершить межевание и закрепить за СНТ землю, висят мертвым грузом на объединениях садоводов. Правления и председатели СНТ самостоятельно эту проблему решить не могут, а вот действуя совместно с администрациями районов, сотрудничая с палатами земельных и имущественных отношений, они могут получить информацию о владельцах участков, выделить «выморочные» земли и вновь запустить их в оборот.

СНТ, сотрудничая с палатами земельных и имущественных отношений, могут получить информацию о владельцах участков, выделить «выморочные» земли и вновь запустить их в оборот. realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

Инвентаризация земель СНТ поможет решить и другую острую проблему. Адресная бюджетная помощь оказывается садоводам пропорционально количеству участков в СНТ. И возникает перекос: СНТ, в котором в реальности используется от силы треть участков, получает помощи больше, чем то, где нет ни одного заброшенного.

При этом пополняет бюджет как раз то, обделенное помощью СНТ:

— В местный бюджет идут налоги с поставленных на кадастровый учет земельных участков. Это налог на землю и налог на имущество, если зарегистрирован дом. В некоторых СНТ до 20 процентов неоформленных участков, и справедливо будет увязать объем бюджетной помощи СНТ с количеством участков, с которых платятся налоги в местный бюджет.

От СНТ к деревне, от общественного органа к госструктуре?

— Интерес государства состоит в том, чтобы СНТ не разваливались. Но даже чтобы просто исполнить требования закона — установить забор по периметру всего садоводства, обеспечить его охрану, установить «тревожную кнопку», шлагбаум, требуются очень большие средства, — говорит Бойко. — Сейчас метр забора стоит очень больших денег. И в этом плане очень важны программы софинансирования. Причем не в том виде, в каком они реализуются сейчас, когда на каждый рубль от СНТ государство вкладывает 2 рубля, а так, как это делается в населенных пунктах, в соотношении 1:4. Ведь многие СНТ уже превратились в своего рода деревни — люди живут там круглогодично, регистрируются там, следовательно, нуждаются в инфраструктуре.

Однако в 2023 году в Татарстане программы софинансирования в СНТ, напомнил он, вообще не реализовались, а в 2024 году предполагается выделить на все садоводства республики только 200 млн рублей на ремонт внутренней инфраструктуры — сетей водопровода, электросетей, дорог.

Даже чтобы просто исполнить требования закона — установить забор по периметру всего садоводства, обеспечить его охрану, установить «тревожную кнопку», шлагбаум, требуются очень большие средства, которых у садоводов нет. realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

— За расширение области применения программ софинансирования, за увеличение вклада государства в поддержку СНТ надо бороться, надо планомерно выстраивать новую систему, и в этом тоже состоит задача ассоциаций СНТ, которые сейчас создаются по всей республике, но для полноценной работы требуется еще и участие какого-то объединяющего органа. Союз садоводов республики на сегодня эту задачу не выполняет, — считает Павел Бойко.

— То есть взамен одной общественной организации вы предлагаете создать другую? — уточнило «Реальное время». — Но есть ли в этом смысл?

— В том и дело, что на общественных началах такая структура вряд ли сможет работать. К примеру, с 2018 года существует общественный совет по партийному проекту. Но в общественном совете работа ведется по «остаточному» принципу — когда есть время и возможности. А нужна структура, которая работает постоянно, собирает информацию об СНТ, анализирует ее, выстраивает программу действий, вырабатывает предложения. И эта работа объемная, она должна оплачиваться. Часть координирующих функций сейчас берет на себя Минсельхоз республики, но там всего один отдел, и по факту с СНТ в нем работает один человек, у которого есть еще много других обязанностей.

«Мы потеряем одно из лучших в России отделений Союза»

— Если заглянуть в историю, то в каждом муниципальном образовании всегда знали, что есть сады, и раз в год собирали председателей садоводств, чтобы проинструктировать перед началом сезона в плане пожарной безопасности, вывоза мусора и тому подобного, — напомнил «Реальному времени» глава Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин о проблемах, которые возникают в отсутствие единой организации. — А собиралось человек 15 председателей, и этим все общение садоводов с муниципальными чиновниками и заканчивалось. Никто в районах садоводами не интересовался, они сами решали свои задачи. Ситуация изменилась только тогда, когда в Татарстане заработали программы поддержки садоводства — вот тогда в Минсельхоз стали приглашать руководителей районных отделений, выстраивать с ними отношения.

Глава Союза садоводов РТ считает, что работать напрямую с районными властями может быть даже опасным:



— В Лаишевском районе есть СНТ «Весна» — так там председателю власти района предложили выкупить земли общего пользования за 200 тыс. рублей, и он заплатил эти деньги, ни с кем не советуясь, а потом мне пришлось объяснять ему, что по закону эти земли должны были передать СНТ бесплатно. И уже года полтора идут судебные разбирательства, власти района говорят, что рады бы вернуть эту сумму, но без решения суда не имеют права, а деньги до сих пор не возвращены.

Дейнекин согласен с тем, что нужно решать проблему бесхозных участков в СНТ, но убежден, что нужно разработать механизм, который бы позволил изымать их по суду в пользу СНТ, поскольку именно СНТ, их члены тратили деньги на развитие инфраструктуры, в том числе и для «заброшек».

Дейнекин согласен с тем, что нужно решать проблему бесхозных участков в СНТ, но убежден, что нужно разработать механизм, который бы позволил изымать их по суду в пользу СНТ, поскольку именно СНТ, их члены тратили деньги на развитие инфраструктуры, в том числе и для «заброшек». realnoevremya.ru/Инна Серова

— В южных районах Татарстана много запущенных земель, но садоводам их не отдают. А в ряде районов перекроили проекты дорог, которые строились к СНТ. Вот такое «сотрудничество» получается, — пояснил он причины, по которым является противником «прямых контактов» с муниципалитетами. — До 2031 года осталось мало времени, а у нас еще много бесхозных участков. Нужен механизм, который позволял бы их изымать и передавать в собственность садоводов. Ведь они потратили деньги на их развитие!

«Никто в районах садоводами не интересовался, они сами решали свои задачи, а ситуация изменилась только тогда, когда в Татарстане заработали программы поддержки садоводства». realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

— Союз садоводов почему-то оказался не нужен, и я понимаю, почему его решили развалить, — рассуждает бессменный глава организации. — Ассоциация — это орган, который потребует дополнительных усилий и расходов. В отделениях не велась экономическая деятельность, а ассоциации потребуют содержания. Я считаю, что основная цель создания ассоциации не создать что-то, а развалить Союз садоводов. Так мы потеряем одно из лучших в России отделений Союза…

Сомневается он и в эффективности органа, работники которого будут на постоянной основе заниматься координацией садоводства в Татарстане:

— У нас хотят создать госорган по развитию садоводства. Это неплохо, конечно, но в Петербурге есть такой орган, где 23 человека распределяют 200 миллионов в год. А у нас до 700 миллионов распределяется, так что и орган потребуется с большим штатом, и затрат на его содержание будет больше. Нужно ли это — вопрос…