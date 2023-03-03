Марат Зяббаров: «Снижение поголовья у фермеров неприемлемо при их поддержке!»

Рекорды по зерновым и производству молока

Сегодня в Казани состоялся XXIII съезд Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ. Малыми формами хозяйствования в прошлом году в республике было произведено валовой сельхозпродукции на 142,9 млрд рублей, в том числе силами КФХ — на 35,6 млрд. Как сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, в настоящее время за фермерами числится 740 тысяч га, или 25% от всех посевных площадей. Это один из значимых показателей роста, влияния и эффективности фермерского уклада, отметил он.

В минувшем году в КФХ получили 1,3 млн тонн зерновых, или 25% от всего урожая зерна, и 10% урожая сахарной свеклы. Произвели 26,7 тысячи тонн картофеля (3% от всех категорий), а вместе с личными подсобными хозяйствами — 822 тысячи тонн (89%). Также представители крестьянских фермерских хозяйств собрали 25,1 тысячи тонн овощей (9% от всех категорий), а с ЛПХ поступило 205 тысяч тонн (73%).

Фермеры наращивают производство и животноводческой продукции. Показали рост по производству молока на 9 тысяч тонн, или на 5%, по мясу — на 376 тонн (плюс 1,5%).

Сегодня в Казани состоялся XXIII съезд Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ. Фото: Миляуша Кашафутдинова

«Важно, чтобы фермер работал, а не только осваивал грант»

Однако по поголовью скота в сегменте КФХ республики впервые зафиксировали снижение. На сегодня в КФХ содержится 107 тысяч голов КРС (-1,3 тысячи голов), 38,6 тысячи голов коров (-148 голов), 37,1 тысячи овец (-2,8 тысячи голов).

По мнению главы Минсельхозпрода РТ, в большинстве случаев снижение идет из-за фермеров-грантополучателей, которые закрывают свои КФХ по истечении пятилетних обязательств деятельности. Фермерами за 2012—2022 годы получено 1 556 грантов на сумму 4,4 млрд рублей, из них прекратили деятельность 264, или 17% от общего количества хозяйств. «Важно, чтобы фермер работал и успешно вел свой бизнес, передавая его детям и внукам, а не только осваивал грант», — подчеркнул министр.

— Снижение поголовья у фермеров неприемлемо при той поддержке, которая направляется на их развитие. Только прямая поддержка малых форм, которой пользуются только они, составила в 2022 году 1,4 млрд рублей. Кроме того, еще 1,4 млрд КФХ получили, пользуясь другими видами поддержки на равных условиях с крупными сельхозтоваропроизводителями. Наиболее значительная часть поддержки — это гранты фермерам и кооперативам. В прошлом году 92 фермера получили гранты на 546,3 млн. Фермеры берут на себя обязательства по выходу на заявленные производственные мощности в течение двух лет, ежегодному увеличению продукции не менее чем на 8%, а также сдаче отчетов о целевом использовании гранта и показателях деятельности. Мы, как единый организм, должны будем наступивший 2023 год сделать эффективным и успешным. Для этого у нас есть все инструменты и поддержка государства, — подчеркнул Марат Зяббаров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фермеры впервые взялись за возрождение садов, выращивание рыбы и производство черной икры

По данным Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ, которые озвучил ее председатель Камияр Байтемиров, в отличие от сельскохозяйственных организаций, у крестьянских (фермерских) хозяйств в республике общая площадь сельхозугодий выросла. Увеличилась она почти на четверть — с 597,2 до 735,8 тысячи га, в 2021 году она составляла 692,2 тысячи га, что на 30% больше, чем в 2016 году.

Выросла численность крупного рогатого скота — почти на 30%, с 82,4 до 108 тысяч. Из них 37,4 тысячи — коровы, поголовье которых с 2016 года увеличилось на 29%. В течение 20 лет идет увеличение поголовья коров и надоя молока. Так, за 2022 год в этой категории надой составил более 700 тысяч тонн, или 38% от общих показателей по молоку в республике.

Фермерские хозяйства впервые взялись за возрождение садов и ягодных плантаций, выращивание рыбы и производство черной икры и многое другое благодаря грантовой поддержке, отметил Байтемиров.

Фото: agrovesti.net

На съезде также были озвучены и меры прямой поддержки фермеров в 2023 году. Прежде всего это программы с федеральным соучастием. Конкурсы по ним уже объявлены, идут конкурсные процедуры.

1.«Агростартап»

Размер гранта на одного фермера — до 5 млн рублей по молочному и мясному направлению разведения крупного рогатого скота, до 3 млн рублей — по другим предусмотренным в программе направлениям, при условии вложения не менее 10% собственных средств от общей суммы проекта.

Прием заявок завершен, подано 76 заявок на 289 млн руб., идут конкурсные процедуры.

2. Предоставление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части понесенных затрат.

Основным показателем является количество вовлеченных новых членов СПоК, исходя из суммы поддержки (на каждые 100 тыс. руб. — один новый член). Должны быть вовлечены в кооперацию 2 182 новых члена, нужно обеспечить получение поддержки 69 кооперативами. Отбор объявлен с 13 февраля по 14 марта.

3. «Развитие семейных ферм на базе КФХ»

Размер гранта на одного фермера — до 30 млн рублей по молочному и мясному направлению КРС, другим направлениям — до 20 млн руб., при условии вложения не менее 40% собственных средств от общей суммы проекта.

Прием заявок завершен, поступило 36 заявок на 576 млн руб., проводятся конкурсные процедуры.

4. «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации».

Размер гранта на один потребительский кооператив — до 70 млн рублей.

Прием заявок с 17 февраля по 18 марта.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

По республиканским статьям объемы поддержки выросли сразу на 230 млн рублей и составят 696 млн руб., из которых 536 млн руб. — это субсидии ЛПХ.

1. Конкурсы «Лучший глава ЛПХ, КФХ, СП, председатель кооператива»

Объявление отбора и перечисление средств 100 победителям — до 1 мая 2023 года, а в мае состоится вручение дипломов на зональных семинарах-совещаниях, которые пройдут на базе Рыбно-Слободского, Верхнеуслонского, Заинского, Менделеевского районов.

2. Конкурс «Фермерская династия»

Заложено 500 тыс. руб. (пять премий по 100 тыс. руб.).

Конкурс проведен, вручение дипломов победителям конкурсного отбора, все они присутствуют в зале, запланировано сегодня.

3. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на строительство ферм по содержанию КРС молочного направления на территории молочных мини-парков.

В прошлом году двумя кооперативами Кукморского района «Монокорм» и «Навруз» построено 10 ферм на 244 коровы, которые переданы в аренду с правом выкупа личным подсобным хозяйствам — членам кооперативов. На каждую ферму получена субсидия в 3 млн рублей.

4. Возобновляется поддержка для начинающих кооперативов. В 2018—2019 годах гранты до 5 млн рублей получили 27 кооперативов, что дало хороший старт их развитию.

Заложено на текущий год 100 млн рублей, из расчета до 10 млн руб. на один кооператив, при условии вложения не менее 10% собственных средств кооператива на реализацию проекта.

Сохраняются все виды поддержки личных подсобных хозяйств.

5. По строительству мини-ферм молочного направления из расчета 600 тыс. руб. на молочную ферму до восьми коров, 300 тыс. рублей — на молочную ферму до пяти коров. Конкурсный отбор на первом этапе объявлен с 27 февраля по 13 марта

6. На приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок из расчета, соответственно, 60 тыс. рублей и 70 тыс. рублей.

Конкурсный отбор на первом этапе объявлен с 27 февраля по 13 марта.

Фото: tukai-rt.ru

7. На возмещение части затрат по содержанию дойного стада из расчета 2 тыс. рублей на корову в подворьях, содержащих одну корову, 3 тыс. рублей — две коровы, 4 тыс. рублей — три коровы и более.

Выплата производится при условии подписания договора на проведение ветеринарных мероприятий на 500 рублей с дополнительной выплатой субсидии на каждую корову 300 рублей.

Конкурсный отбор и доведение средств — после первых ветеринарных мероприятий.

8. На содержание кобыл старше трех лет — из расчета 5 тыс. руб. на голову, ограничение по количеству голов снято.

Конкурсный отбор и доведение средств — после первых ветеринарных мероприятий в апреле.

9. Возобновляется субсидирование молодняка птицы, приобретенной в период с 1 апреля до 1 июля, с выплатой за одну голову индейки или гуся 200 рублей, утки — 120 рублей, цыпленка-бройлера — 100 рублей.

В целом основное доведение средств по федеральным программам планируется до 25 марта, по республиканским — до 1 мая.

Миляуша Кашафутдинова