Татарстан вложит в спасение урожая более двух миллиардов

Дожди сорвали сроки и взвинтили цену уборочной кампании. Собрана лишь треть объемов прошлого года

В Татарстане в этом году ожидают хороший урожай — по прогнозам специалистов, на хранение отправится 4,5 млн тонн зерна. Но аномально холодная и сырая погода затянет окончание уборочной кампании — по предварительным оценкам, на 2—3 недели. Поскольку метеорологи не дают радужных прогнозов до самого конца лета, аграрии торопятся убрать зерно и должным образом обработать для хранения: просушить и очистить от мусорных фракций. Дополнительные затраты хозяйств на эти мероприятия уже к 9 августа составили 184,1 миллиона рублей. Но убрано лишь 9,3% площадей. Как выяснило «Реальное время», с учетом расходов на просушку и очистку всего зерна с полей, а это около 5 млн тонн, республика вложит в спасение урожая свыше 2 млрд рублей.

Специалисты Минсельхозпрода: проблему решат сушилки



В Татарстане убрали урожай на 132,8 тысячи гектарах — это всего 9,3 процента от всех площадей зерновых. Быстрее убирать хлеб не позволяли дожди. Кроме того, зерно нужно еще просушить и очистить, прежде чем отправить в хранилище. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов призвал аграриев «серьезно пересмотреть тактику текущей уборки». В первую очередь, советовал хозяйствам активно задействовать зерносушильные комплексы, не упуская время. Он уверен, что республика вполне способна справиться с последствиями непогоды, используя все сушилки в круглосуточном режиме. По информации министерства, стоимость этих услуг практически на всех хлебоприемных предприятиях республики одинаковая. Рекомендованные расценки 2019 года для ХПП и элеваторов на просушку 1 тонны зерна на 1 процент — 54 рубля, а на очистку 1 процента сорной примеси — 52 рубля на тонну.

— Конечно, сушка зерна — это дополнительные издержки, но, сэкономив на этом, терять выращенный хлеб — это аморально, — подчеркнул Марат Ахметов.



Начальник отдела развития отраслей земледелия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Ирек Садыков рассказал «Реальному времени»:

— В прошлом году уборочная в это время только начиналась. Правда, ее темпы были выше. На 8 августа прошлого года убрали 1 329 тыс. тонн зерновых, а сейчас — только 432 тыс. тонн, — прокомментировал ситуацию Садыков. — Комбайны во многих хозяйствах не могут выйти в поле из-за обильных дождей. Например, 6 августа мы получили сводку от двух метеостанций в Лаишево и Камском Устье. За 12 часов там выпало более 55 мм осадков, при месячной норме 60 мм. Каким будет новый урожай, зависит от погоды. Не исключено, что обойдемся без глобальных потерь. Выход в таких условиях можно найти. Сельхозпредприятия, у которых нет сушилок, могут обращаться на элеваторы или к тем компаниям, которые такие услуги предоставляют. С учетом небольшой влажности республика может просушить 150 тыс. тонн зерна в сутки, при повышенной влажности — 100 тыс. тонн.

Арифметика расходов

В прошлом году в Татарстане собрали 3,7 млн тонн зерна. Камияр Байтемиров, глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана, рассказывает, что нынешний сезон оказался более урожайным. По его оценке, бункерный вес зерна, которое отправится на подготовку к хранению, по всей республике предположительно составит около 5 млн тонн. Но из-за дождей около 10 процентов от этой массы уйдет в процессе сушки и очистки от сорных примесей. Значит, если уборочную кампанию закончат без серьезных потерь, урожай можно будет оценить примерно в 4,5 млн тонн зерна, считает Байтемиров. Но чтобы эти прогнозы реализовались, нужно дополнительно потратить немалые суммы.

Чтобы зерно нормально хранилось, его влажность не должна быть выше 15%. По оценке Байтемирова, средняя влажность зерновых на полях республики составляет около 20% (в зависимости от культуры, она может быть больше или меньше). Исходя из того, что стоимость просушки тонны зерна на 1% на ХПП республики составляет 54 рубля, высушить ее до приемлемого уровня обойдется в 270 рублей. В Ассоциации фермеров сомневаются, что до конца уборочной кампании урожай сможет высохнуть на полях естественным путем: скорее всего, на сушку придется закладывать весь собранный хлеб. Умножив общий планируемый по Татарстану бункерный вес зерна (5 млн тонн) на 270 (затраты на просушку одной тонны до приемлемых 15% влажности), получим сумму затрат — 1,35 миллиарда рублей, причем только на просушку.

И еще одна обязательная статья расходов: удаление примесей и мусора из собранного зерна. При нормальной погоде она составляет около 3%, а сейчас из-за дождей ее уровень повышен в среднем до 6%. Значит, если ХПП будет работать по рекомендованным расценкам — 52 рубля за 1% на тонну — «лишние» расходы сельхозтоваропроизводителей составят 156 рублей на тонну. В расчете на планируемые 5 млн тонн бункерного веса, аграриям республики это обойдется в дополнительные 780 млн рублей.

В Ассоциации фермеров сомневаются, что до конца уборочной кампании урожай сможет высохнуть на полях естественным путем: скорее всего, на сушку придется закладывать весь собранный хлеб. Фото предоставлено Айзатом Зариповым (ООО «Логос»)

В общей сумме, по предварительным расчетам, из-за дождливого августа сельхозтоваропроизводители вложат в спасение урожая Татарстана 2,13 миллиарда рублей. Аграрии подтвердили — расчеты верны. И это — только на просушку и очистку зерна. Дополнительные транспортные расходы и потери аграриев от снижения качества пшеницы пока сложно спрогнозировать даже примерно.



По статистике Минсельхозпрода на 8 августа, в республике собрано 432,2 тысячи тонн зерна. Его средняя влажность 20% (а ведь во многих хозяйствах она гораздо выше) и засоренность 6%, и на подготовку зерна к хранению в Татарстане уже потратили не менее 184,1 млн рублей.



«Мы ловим солнце буквально каждый час»

Лаишевские аграрии проблемы не отрицают, но смотрят на дело с оптимизмом. Здесь всеми силами стараются минимизировать потери. Виталий Германов, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лаишевского района, прокомментировал обстановку:

— Прохладный июль на вызревании зерновых практически не сказался: озимые хлеба уже созрели и готовы к уборке. Если погода позволит убрать их вовремя, то средняя урожайность в наших хозяйствах составит 27,7 ц/га — это чуть выше, чем в прошлом году. Но из-за дождливой погоды задерживается уборочная кампания: в 2018 году к этому времени наши хозяйства убрали уже примерно половину зерновых, а в этом году — только 10 процентов. Мы ловим солнце буквально каждый час. Влажность зерна у нас составляет 23—24 процента, поэтому большинство хозяйств (кроме тех трех, у которых есть свои сушилки) сдают его на элеваторы — для хранения и просушки.

Погодные условия заставляют реагировать на все очень оперативно. В Лаишевском районе создан штаб уборочной кампании. Виталий Викторович рассказывает, что специалисты постоянно следят за ситуацией на каждом поле. Михаил Афанасьев, глава района, ввел систему материального стимулирования для передовиков кампании: работникам, показывающим самые серьезные результаты, вручается денежная премия и почетная грамота. По итогам каждой недели лучший комбайнер, водитель и механизатор, работающий на косовице, получают по 3 000 рублей.

— Говорить о том, что есть критические проблемы, еще рано: если нормальная погода восстановится, то мы успеем с уборочной кампанией, — продолжает Виталий Викторович. — Но если дожди продолжатся, то могут возникнуть два момента. Во-первых, зерно уже вызрело. Если вовремя его не убрать, оно начнет прорастать в колосе, и тогда будут серьезные потери урожая. Во-вторых, озимые, предназначенные для посева, должны просыхать на корню, такое зерно не сушат на элеваторе. Но на случай потерь таких озимых в хозяйствах есть страховой фонд семян, переходящий с прошлого года. Если дожди продолжатся, то мы посеем семена из этого фонда и будем надеяться на то, что следующее лето будет более благоприятным.

Убытки будут, но их можно минимизировать

Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана, говорит, что уборочная затянется в общей сложности как минимум на три недели: метеорологи прогнозируют, что неустойчивая погода продолжится. Это очень тревожит сельхозтоваропроизводителей.

— Возвращаюсь из Тюлячинского района, — комментирует ситуацию Байтемиров, находясь в дороге. — Вижу не слишком приятную картину: на некоторых полях хлеба уже ложатся, а это — возможные потери урожая на 25—30 процентов. У нас нет времени ждать после дождя, когда все просохнет: время уже упущено. Сушилки, о которых говорит министр Марат Ахметов, могут как-то поправить положение. Но в республике есть отдаленные хозяйства, которым требуется транспорт, чтобы доставить урожай для просушивания и привезти его обратно — все это влечет дополнительные расходы. Сложно придется всем сельхозтоваропроизводителям, незапланированные расходы у них ожидаются, и убытки они понесут. Но нужно что-то предпринимать и использовать те ресурсы, которыми мы располагаем.

Председатель Ассоциации фермеров рассказал, что если сентябрь будет теплым, то это благоприятно скажется на картофеле и свекле. А вот с пшеницей проблема: дожди вымывают клейковину из зерна. Качественную пшеницу аграрии могли бы продать как продовольственную. А сейчас, по мнению Камияра Мижагитовича, по большей части аграрии будут отпускать ее как кормовую, по сниженным ценам, а значит, потеряют и в деньгах. В отсутствие устойчивого ценообразования, да еще и при неблагоприятной погоде сельхозтоваропроизводители не могут планировать свой бизнес, не могут дать гарантии возврата кредитов банкам. Все это плохо сказывается на их финансовом состоянии.

— Цены на рынке, к сожалению, диктуют не производители, а компании, занимающиеся перепродажей зерна, — продолжает Камияр Байтемиров. — Ближайшая наша задача — увеличить емкость элеваторов, работающих в кооперативной системе, а не тех, которые находятся в руках агрохолдингов и налагают дополнительные расходы на предприятия аграрного сектора. В ближайшее время планируем договариваться с Российским зерновым союзом: нужно построить несколько элеваторов на 25—30 тысяч тонн зерна единовременного хранения. Тогда зерно будет приносить сельхозтоваропроизводителям выгоду и сможет выступить как залоговое обязательство перед банком.

Перед погодой все равны



Айзат Зарипов, главный агроном ООО «Логос» из Рыбно-Слободского района, рассказывает, что проблемы в хозяйстве начались еще в мае: как ни странно, аномально теплая погода тоже сослужила плохую службу.

— Каждая сельскохозяйственная культура зависит от погоды по-своему. Проблемой могут стать не только дожди, но и жара: например, аномально теплый май сильно навредил посевам рапса. Дело в том, что в этом году мы пошли навстречу пчеловодам: опрыскивали рапсовые поля от вредителей только по вечерам. Поэтому не успели закончить этот процесс вовремя, и насекомые успели размножиться. В результате посевы серьезно пострадали.

Айзат Халимович тоже сетует на то, что из зерна вымывается клейковина, и поэтому оно теряет в качестве:

— Та пшеница, которая обычно у нас шла как третий класс (допустимый для хлебопечения), сейчас понизила свою категорию до фуражной, — говорит агроном. — Кроме того, из-за дождей созревший урожай ложится на землю, а это очень неблагоприятно для процесса уборки: очень много зерна попросту сгнивает. По пшенице урожайность в этом году хорошая, но дожди сдвигают сроки уборочной кампании, поэтому мы прогнозируем потери по сравнению с прошлым сезоном. Пока не могу сказать точные цифры — это станет понятно только после окончания уборки.



Неблагоприятная погода создает проблемы всем: и растениеводческим хозяйствам, и животноводам. Задерживается уборка не только зерновых, но и кормовых культур, а это влечет за собой серьезные финансовые потери.



Минсина Латыпова содержит в Высокогорском районе животноводческую ферму. Как она рассказала, в прошлом году погода позволила заготовить хорошие корма. И в нынешнем сезоне первый укос в середине июня был неплохой. Но приступить ко второму не дают дожди.

— В прошлом году к 15 августа мы уже завершили второй укос, — вспоминает она, — а сейчас скосили лишь одно поле люцерны, но она пока так и лежит. Что с ней будет, даже не могу сказать. Чтобы сенаж просох, надо 3—4 солнечных дня. Из-за непогоды снижаются объемы заготовки и качество сена почти в два раза. Не успеваем убрать кормовой урожай в период молочной-восковой спелости, отстаем уже почти на две недели. В кормах будет низкое содержание питательных веществ — например, протеина. А ведь сколько кормов заготовил, столько скотины и выкормишь…

У Минсины Минзарифовны были планы увеличить поголовье скота в будущем сезоне. Теперь она сомневается, что их удастся реализовать.

