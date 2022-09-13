Марат Зяббаров: ажиотажа на сельхозярмарках в Татарстане не наблюдается

Фото: скриншот трансляции (Марат Зяббаров в центре)

В Татарстане в прошлую субботу, 10 сентября, стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Ажиотажа на них не наблюдается, уверяет вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



По его словам, продукция на ярмарки завезена в достаточном объеме. Ситуация находится под контролем, заверил глава Минсельхозпрода Татарстана.

Он уточнил, что для обеспечения татарстанцев продовольствием необходимо производить как минимум 350 тысяч тонн картофеля, 78 тысяч тонн огурцов и помидоров, 268 тысяч тонн мяса, 100 тысяч тонн сахара, а также 46,7 тысячи тонн подсолнечного масла, 1,3 миллиона литров молока и миллиона куриных яиц. По итогам прошлого года обеспеченность по этому перечню продуктов составила от 108 до 195%, обратил внимание Марат Зяббаров.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, ажиотаж на сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане наблюдался весной. Высокий спрос у населения был на сахар.

Сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую субботу по 24 декабря включительно. Даты утверждены правительством Татарстана по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.



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Татьяна Демина