В Татарстане собрали почти 3,5 млн тонн зерна
В Татарстане с начала уборочной кампании собрали 3,466 млн тонн зерна, доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов на совещании в Доме правительства. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара.
Собранный урожай позволит полностью обеспечить татарстанцев хлебом, а отрасль животноводства — концентрированными кормами, заверили в Минсельхозпроде региона.
На сегодняшний день в Татарстане обмолочено 92% площадей от плана. Это 1,333 млн га, сообщает пресс-служба раиса республики.
Первый миллион тонн зерна в Татарстане намолотили к 3 августа. Средняя урожайность зерновых оценивалась в 28,4 центнера с гектара. Отметку в 2 млн тонн зерновых в республике преодолели к 11 августа.
Первым в Татарстане уборку урожая в 2023 году завершил Атнинский район. Там намолотили 58,8 тысячи тонн зерна. Урожайность превысила 31 центнер с гектара.
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