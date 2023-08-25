В Татарстане собрали почти 3,5 млн тонн зерна

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала уборочной кампании собрали 3,466 млн тонн зерна, доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов на совещании в Доме правительства. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара.

Собранный урожай позволит полностью обеспечить татарстанцев хлебом, а отрасль животноводства — концентрированными кормами, заверили в Минсельхозпроде региона.

На сегодняшний день в Татарстане обмолочено 92% площадей от плана. Это 1,333 млн га, сообщает пресс-служба раиса республики.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Первый миллион тонн зерна в Татарстане намолотили к 3 августа. Средняя урожайность зерновых оценивалась в 28,4 центнера с гектара. Отметку в 2 млн тонн зерновых в республике преодолели к 11 августа.



Первым в Татарстане уборку урожая в 2023 году завершил Атнинский район. Там намолотили 58,8 тысячи тонн зерна. Урожайность превысила 31 центнер с гектара.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина