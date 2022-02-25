Татарстанские молочники запросили господдержку из-за удорожания производства

Из-за низкокачественных кормов упали надои, поголовье придется менять. Высокая себестоимость уже поставила переработчиков молока на грань рентабельности

Крупнейшие производители молока России и Татарстана обсудили накануне в Казани проблемы отрасли на фоне пандемии коронавируса и роста цен. Себестоимость производства, по данным отраслевого объединения «Союзмолоко», выросла и резко. Переработчики утверждают, что работают почти что себе в убыток, сообщили участники круглого стола в рамках итоговой коллегии Минсельхозпрода республики. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Надои упали из-за дешевых кормов

Пандемия коронавируса «слизала» 2% поголовья КРС по всем российским КФХ и агрофирмам, сообщил на встрече директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин. Причина — в снижении продуктивности и ценности недорогих кормов, на которые аграрии вынуждены были переходить из-за роста цен. Это привело к снижению надоев, и теперь восстановить продуктивность коров практически невозможно, уверяет спикер:

— Надо обновлять все стадо. В текущих условиях сделать это будет проблематично. Такая динамика будет сохраняться в течение 1-2 лет, — рассказал Воронин.

Производство молока, как следствие, снижается, несмотря на то, что в Минсельхозе России и Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) который год оказывают «молочникам» финансовую поддержку. Так, в прошлом году выделили 37 млрд рублей. Дополнительно ввели субсидию на компенсацию роста цен на корма — на что направили еще 47,5 млрд рублей.

— Сегодня ситуация не поменялась, если не сказать, что ухудшилась. Фактически субсидия на литр товарного молока выросла в 2021 году в два раза. В 2022 году она будет сохранена, и поддержка будет оказана не ниже объемов прошлого года, — сообщил Воронин.

Пандемия коронавируса «слизала» 2% поголовья КРС по всем российским КФХ и агрофирмам. Фото pestrecy-rt.ru

«Мы впервые пробили барьер в 1 млн тонн молочного экспорта»

Впрочем на эту помощь производители молока могут рассчитывать только во втором полугодии. А пока сохраняется поддержка по линии CapEx — (capital expenditure — капитальные расходы, затраты предприятия на приобретение внеоборотных активов), правда лишь на создание МТК. В прошлом году на эти цели выделили лишь 5,3 млрд рублей.

В этом году государство планирует компенсировать четверть прямых затрат на капитальные расходы, а также обещает 25-40% скидку на стоимость предмета лизинга. В отдельное направление выделяют льготный лизинг «под экспортно-ориентированное производство».

Льготные кредиты в прошлом году выдавали на приобретение кормов, маркировку продукции (стала обязательной для сыров и мороженого), «цифровизацию молочной отрасли». Представители Союзмолоко полагают, что такая «цифровая» поддержка будет востребована с учетом растущей себестоимости производства — «цифра» один из инструментов оптимизации затрат.

На региональный уровень переданы полномочия по распределению «субсидий на килограмм переработанного молока» для производителей сыров, сывороток и другой молочной продукции.

Субсидии сыграли свою роль — прирост молочного производства к началу 2022 года составил почти треть. Правда, как признаются в Союзе, здесь сыграла роль и «низкая база» пандемийного 2020 года. В то же время объем импорта молочной продукции снизился на 2-3% или 300 тысяч тонн.

— Мы впервые пробили барьер в 1 млн тонн молочного экспорта, что в 2 раза выше, чем несколько лет назад, когда в экспорт никто не верил. Раньше мы вообще только на постсоветские страны экспортировали, но в прошлом году доля зарубежных стран составила уже 14%, — заявил Алексей Воронин.

«Надо задуматься о повышении покупательской способности»

Ключевые вызовы, несмотря на отдельные позитивные моменты, остаются. Это замедление инвестиционной активности, снижение доходности, замедление темпов производства, стагнация спроса на молочную продукцию на внутреннем рынке (при росте потребления на глобальном). Валерий Гогин, в 1990-х возглавлявший ПО молочной промышленности Татарстана, остался недоволен докладом «Союзмолоко», обвинив его автора в отсутствии какого-либо анализа:

— Что значит стагнация? Сыры не пользуются спросом? Молоко? И потом, без господдержки мы не можем жить, но считать ее панацеей неверно! Надо задуматься о повышении покупательской способности населения, люди должны иметь возможность покупать, а не надеяться на государство. Я, как производитель, должен знать стратегию на 1-2 года, что именно будет потребляться? Сыры, «кисломолочка»? Куда вкладывать деньги? Ну понастроили мощностей в Татарстане, теперь их уничтожаем, зачем?!

В ответ в «Союзмолоко» обещали представить анализ в стратегической программе молочной отрасли, которую составят в этом году. Но Гогина это не устроило. По его словам, необходимо делать технико-экономическое обоснование развития той или иной отрасли в каждом регионе:

— Какой бы я умный производственник не был, какое бы мощное производство у меня не было — я не могу спрогнозировать миграцию населения, развитие машиностроительной отрасли. Для этого нужны государственные органы, делающие анализ. Чтобы я не тратил деньги неправильно!

В Татарстане крупные инвесторы сокращают поголовье КРС

В Союзе согласились, что специализация территорий — вопрос серьезный, но успокоили, что Татарстан — «точно молочный регион, и в 2 раза может вырасти, и ничего ему не помешает». Алексей Груздев, гендиректор компании «Среда-Консалтинг», которая занимается аналитикой молочного рынка в России, отметил, что республика сегодня занимает первое место по производству молочного сырья, здесь сконцентрированы крупные холдинги, как производственные, так и перерабатывающие.

— Да, крупные инвесторы сокращают поголовье КРС, и продуктивность коров снижается. Но через 1-2 года, надеюсь, эти проблемы решатся. И у «Агросилы» будет новый комплекс, и у других холдингов. Такой концентрации игроков нет ни в одном другом регионе, — заявил аналитик.

По его словам, главной проблемой отрасли и в Татарстане, и в России стал рост цен на сырье, что вызвало снижение доходности в переработке молока. Из-за резко поменявшейся ценовой конъюнктуры «вопросы обострились», что вызвало необходимость игроков отрасли в «структурной трансформации». По словам Груздева, в 2020-2021 годах росла себестоимость сырья, а во второй половине 2021 года и цены на товарную продукцию пошли вверх. Ситуация с доходностью вроде бы выровнялась, а операционная доходность «в основном хорошая».

— Но мы получили снижение доходности по переработке. Если Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат показывает неплохие темпы роста, то у сырных компаний и других переработчиков — проблемы. В 2022 году будет еще более непросто. Сыр-сыворотка в связи с несколькими факторами находятся на грани доходности. В отличии от молока и масла, производство сыра вообще не очень-то доходное, — заметил Груздев.

«Татарстан будет не только нефтедобывающей республикой»

По словам аналитика, когда в республику устремились крупные игроки рынка по переработке молока, они шли именно за доступным и недорогим сырьем. Когда производства запустили в работу, оказалось, что ключевое конкурентное преимущество Татарстана сошло на нет. Темпы производства молока в республике сократились до общероссийских (чего в последние годы не было). Теперь Татарстану придется уходить «на второй круг» и снижать себестоимость сырья, повышая надои. Задача «усложнилась кратно». Но ее надо реализовать именно сейчас, когда для республики сложилось благоприятное время, чтобы сбалансировать динамику развития производства и переработки. Во-первых, в регионе есть, куда расти самому потреблению (в отличии от регионов Урала). Во-вторых, можно заняться импортозамещением.

— Можно улыбаться и говорить: да кого там замещать, Белоруссию? Если не берем сыры, то можно вытеснять и Белоруссию. Она агрессивно развивается. Позиции белорусских переработчиков в ЦФО сильны. Но сила бренда их недостаточна, чтобы конкурировать с российскими производителями. 1 млн тонн — действительно серьезная цифра, в которую два года назад никто не верил. Российский экспорт «поехал», конъюнктура на мировом рынке хорошая, Россия может серьезно увеличить экспорт «молочки». Кроме России удовлетворить возросший спрос на нее по сути некому, — объяснил Груздев.

У Татарстана при этом огромный потенциал с точки зрения климата, доли сельского населения и «желания работать с животными». Но ему надо повышать эффективность и глубину переработки сырья, увеличивать доходность этой переработки. Тогда «Татарстан будет не только нефтедобывающей республикой — белое золото начнет приносить плоды».

Тот же Валерий Гогин предложил включить молочное производство в госзаказ, при помощи которого и регулировать рентабельность предприятий. Однако по мнению экспертов круглого стола — любое вмешательство государства в регулировании цен недопустимо, тем более, государство «не успевает за действиями рынка». Сами переработчики из разных регионов пожаловались, что ценники в магазинах ставят сети, и они гораздо выше той наценки, которую делают производители: торговцы фактически «снимают сливки с полок». Кто-то даже предложил перейти с низкомаржинального молочного производства на растениеводство, «как в Краснодаре». Аналитики, впрочем, обратили внимание, что конъюнктура на мировых рынках быстро меняется. Сегодня доходность растениеводства высокая, но через несколько лет она может снизиться, а «молоко — это стабильные деньги каждый день».

Валерий Гогин предложил включить молочное производство в госзаказ, при помощи которого и регулировать рентабельность предприятий. Фото: Максим Платонов

Татарстанские молочники запросили поддержку

— Переходят в растениеводство те, кто, позабросил молочное животноводство и не выполняет требования эффективности. Идет естественная эволюция рынка. Да, мы — не Новая Зеландия, не будет у нас никогда экономии по траве, у нас трава другая, и коровы другие. Не наедятся они травой просто. Индустриализация ферм в России неизбежна, — полагает Груздев.

При этом он отметил, что для ликвидного хозяйства необходимо иметь как минимум 800 голов КРС, чтобы вообще как-то отбить инвестиции. Хозяйства с меньшим поголовьем показывают какую-то доходность лишь потому, что работают на «амортизированном оборудовании и амортизированном скоте» — или же субсидирует эту часть агробизнеса за счет того же растениеводства.

По словам генерального директора Союза производителей молока Татарстана Дениса Пирогова, надо также увеличивать минимальный размер кредита агрофирмам и КФХ, и увеличить число поддерживаемых инвестпроектов, так как «материалы подорожали». Как стоило бы, считает он, увеличить разрешенный срок реализации таких проектов — до 2025-2026 годов.

— По динамике цен в Татарстане в 2021 году цена на молочное сырье выросла на 11%. А средняя цена за килограмм товарного молока вышла на 26 рублей 27 копеек без ГЖС. Себестоимость же производства выросла на 23%, — резюмировал он.