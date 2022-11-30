Двух заместителей главы Минсельхозпрода Татарстана привлекли к ответственности за коррупционные нарушения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Двух заместителей министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана привлекли к ответственности за коррупционные нарушения, рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры республики Тимур Нуриев. Их имена не раскрываются.



— По мерам центрального аппарата привлечено 73 лица. Из них 32 — это руководители, в том числе двое — заместители министра. Это заместили министра сельского хозяйства и продовольствия, — заявил Тимур Нуриев.

Один из них не указал, что имеет два земельных участка и 1/2 доли в квартире в Москве. Второй не указал обязательства финансового характера и счета, уточнил Тимур Нуриев.

Тимур Нуриев. скриншот трансляции

За девять месяцев 2022 года прокурорами выявлено свыше 2,5 тысячи коррупционных нарушений. Принесено для их устранения 458 протестов, в суд направлено 60 заявлений. По актам реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 636 должностных лиц, к административной — 75 лиц на общую сумму штрафов 2,5 миллиона рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел.



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Татьяна Демина