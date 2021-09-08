Кто станет новым рулевым ипподрома — опытный конник или финансист из СИНХа?

В Татарстане встала дилемма — какого шефа выбрать для казанской арены скачек, если она всегда будет приносить одни убытки

Фото: Максим Платонов

Неожиданный уход с поста руководителя международного конно-спортивного комплекса «Казань» Сергея Василенко застал врасплох учредителей и спонсоров ипподрома. До окончания срока действия его полномочий остается всего две недели — не так много времени для выбора сменщика. Но вице-премьер Татарстана и глава Федерации конного спорта РТ Василь Шайхразиев заверил «Реальное время», что новый руководитель будет назначен до конца сентября. Однако в схеме отбора претендентов есть немало противоречий. Близкие к Минсельхозу РТ источники утверждают, что если бразды правления передадут им, то будет объявлен открытый конкурс на замещение должности главы казанского ипподрома.

Василенко ушел «по семейным обстоятельствам»

Бессменный руководитель международного конно-спортивного комплекса «Казань» Сергей Василенко официально покинет свой пост через две недели. К этому времени истечет его очередной двухнедельный отпуск, рассказали источники «Реального времени», близкие к руководству ипподрома.

Пока же с понедельника, 6 сентября, исполняющим обязанности руководителя конно-спортивного комплекса назначен его заместитель Вячеслав Алексеев, который проработал с Василенко последние 6-7 лет. В качестве основной причины увольнения профессионального управленца-коневода называются личные мотивы.

— Для нас это было как гром среди ясного неба, — подтвердил «Реальному времени» предстоящую отставку заместитель премьер-министра Татарстана и председатель Федерации конного спорта РТ Василь Шайхразиев. — Сергей Владимирович активно работал, был инициативным, ответственным руководителем и внес большой вклад в развитие конного спорта в республике.

В качестве основной причины увольнения профессионального управленца-коневода называются личные мотивы. Фото ippodrom-kazan.ru

По его словам, он принял такое решение «по семейным обстоятельствам» и хочет «развивать себя в другом направлении». Вице-премьер заверил, что имя нового директора будет объявлено в конце сентября, что совпадает с окончанием отпуска Василенко.

«Рамзан Кадыров не зря 10 лет держит в Казани своих скакунов»

Неофициальной причиной ухода бессменного управленца казанского ипподрома источники издания называют непростые отношения с новой командой «Татспиртпрома». По данным системы «Спарк-Интерфакс», ТСП является единственным учредителем АНО «Международный конно-спортивный комплекс «Казань», иначе говоря, все имущество принадлежит алкогольному холдингу. Собеседники издания рассказывают, что ежегодно ТСП выделял около 60 млн рублей на его содержание и выплату зарплаты персоналу, но в последние годы со скрипом.

— В действительности Сергей Василенко хотел уйти с поста руководителя сразу после гибели экс-главы «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова. Но его не отпускали, — рассказывают люди из окружения экс-директора.

По их словам, отставку тянули до последнего момента, так как этим летом необходимо было провести серию статусных турниров. Наконец 31 августа на Казанском ипподроме прошли скачки, посвященные Дню республики и Дню города Казань. Один из забегов был приурочен к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Тут же прошли скачки на приз президента Татарстана Рустама Минниханова.

В Казани не раз проходили скачки на приз президента России, чего удостаивался не каждый региональный ипподром. Фото: Максим Платонов

— Если бы он хотел «ускакать», то он мог бы сделать это задолго до первенства, бросив подготовку на полпути, — возмущаются в окружении Василенко. — Рамзан Кадыров не зря 10 лет в Казани держит скакунов. В конюшнях казанского ипподрома находятся несколько породистых скакунов президента Чечни, что говорит о высоком доверии к нашему ипподрому.

Кроме того, в Казани не раз проходили скачки на приз президента России, чего удостаивался не каждый региональный ипподром.

Василенко — гражданин Турции?

Профессиональные управленцы конного спорта подтвердили «Реальному времени», что Василенко уже год назад перевез всю семью в Турцию, а также сам получил вид на жительство в этой стране. «Если семья уже год живет в другой стране, понятно, что здесь он не задержится», — рассуждают они.

Сам Сергей Василенко, до которого дозвонился корреспондент «Реального времени», отказался комментировать причины своего ухода.

Кандидатов на пост главы ищут как среди действующих управленцев конных арен, так и среди опытных татарстанских финансистов.

— Сейчас мы в поиске, — рассказал «Реальному времени» Василь Шайхразиев. — Кандидаты пока не разбежались, есть варианты.

Так, депутат Госсовета РТ и глава АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» Шамил Ягудин выдвинул кандидатуру опытного тренера своего конного спортклуба «Ягуар» Айдара Самигуллина. Под его руководством скакуны не раз выигрывали скачки на приз президента России. В этом году нурлатский скакун Бернардино Чарм выиграл скачки на приз президента Татарстана. Приз жокею-победителю вручил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

Есть информация, что предложения возглавить казанский ипподром были сделаны и московским управленцам.

Между двумя тяжеловесами

Сложность назначения в том, что конно-спортивный комплекс «Казань» находится под управлением двух лобби. С одной стороны, его содержит «Татспиртпром». С другой — Минсельхозпрод РТ, который пополняет призовой фонд скачек. Окончательное решение выносится под руководством вице-премьера республики Василя Шайхразиева.

— Кандидатуры рассматриваются, — сообщили в пресс-службе алкогольного госхолдинга, не раскрывая имен. — «Татспиртпром» финансово поддерживает ипподром, но сам он является самостоятельной структурой, а не филиалом.

Учитывая, что собственником ТСП является госхолдинг «Связьинвестнефтехим», то наиболее вероятным некоторым экспертам представляется кандидатура финансиста из его структуры.

— Официально отставка Василенко еще не состоялась, — пояснили в пресс-службе СИНХ. — Остальные события мы комментируем по факту их свершения.

В Минсельхозе РТ открестились от участия в выборах нового главы ипподрома. Фото: Роман Хасаев

Интересно, что в Минсельхозе РТ открестились от участия в выборах нового главы ипподрома. «Мы вообще никакого отношения не имеем. Учредитель ТСП», — сообщили в пресс-службе министерства. Сейчас ведомство готовится к альтернативному спортивному празднику День коня с призовым фондом в 2 млн рублей. Эти конно-спортивные соревнования пройдут не на ипподроме, а в Арском районе.

— В этом году формат конных состязаний получил международный статус — в популярных забегах на 40, 80 и 120 километров примут участие не только спортсмены из Татарстана, но и представители других российских регионов, а также ближнего зарубежья, — сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, пояснив, что турнир нельзя сравнивать со скачками.

Между тем в отрасли опасаются, что ТСП может провести реструктуризацию казанского ипподрома.

— Мы эту тему даже не обсуждаем, — говорят представители Федерации конного спорта. — Это будет очень грустно для всех конников. Если их лишат возможности содержать лошадей, это станет для них ударом. Здесь есть и конно-спортивная школа, занимается много детей. Мы надеемся, что усечения территории ипподрома не произойдет, потому что это важный статусный объект в России.

«Если это дойдет до Марата Азатовича». Будет конкурс?

Между тем источники, близкие к Минсельхозу РТ, утверждают, что если бразды правления передадут им, то будет объявлен открытый конкурс на замещение должности главы казанского ипподрома.

— Кто должен возглавить ипподром: конник или финансист? Ну конечно, конник! — считает глава Ассоциации фермеров РТ Камияр Байтемиров. — Почему конечно? Потому что глава ипподрома должен быть «одной группы крови» с конниками. Организовывать работу должен профессионал, а экономист лишь подсчитывает — выгодно или невыгодно.

Байтемиров считает, что главу этого крупного зрелищного сооружения нужно выбирать на конкурсной основе, а не путем назначения: «Тут не нужны назначенцы. Мы опять на 2-3 года уйдем в небытие, это доказывает работа ставленников. Давайте объявим конкурс, сформируем требования к конкурсантам. Конкурсная комиссия может узнать способности и багаж претендента и сделать правильное решение».

— Ипподром — это всегда затраты. Это и в других странах, с которых мы брали пример при строительстве. Содержание лошадей и скачки — это удел богатых людей. Поэтому здесь ключевой момент — программа развития, интеграция в орбиту крупных международных событий конного спорта, — уверен собеседник издания.

По его словам, решение о проведении конкурса должно приниматься на уровне правительства РТ. Какова вероятность проведения конкурса? «Если это дойдет до Марата Азатовича, то он должен выступить инициатором. Потому что те скачки, которые проходят от случая к случаю, не позволяют реализовать в полной мере потенциал ипподрома и лишают возможности лошадей. Он должен вовлечь казанский ипподром в орбиту крупных международных первенств. Такая политика найдет подтверждение», — уверен он.