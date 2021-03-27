«Сельская» госпрограмма в Татарстане «похудела» вдвое

Зато не сбавляет темпов сельская ипотека: за 3 месяца татарстанцы набрали почти миллиард

В прошлом году в Татарстане было выдано 1 600 кредитов по сельской ипотеке на общую сумму 3,6 млрд рублей. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на пресс-конференции по комплексному развитию сельских территорий и сельской ипотеке. В Минсельхозпроде РТ обсудили итоги реализации госпрограмм за 2020 год и пожаловались на уменьшение финансирования. Подробности — в материале «Реального времени».

«Госпрограммы — это рычаги улучшения жизни на селе»

В 2020 году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» было выделено чуть более 3 млрд рублей. 1,3 млрд из них поступили из федерального бюджета, 1 млрд рублей — из республиканского. Еще на 40 миллионов раскошелились местные бюджеты, и дополнительное финансирование в размере 675 млн рублей поступило из внебюджетных средств.



— Госпрограммы — это своеобразные рычаги улучшения жизни на селе, — заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов. — Мы стараемся использовать все возможности для того, чтобы в республике происходили благоприятные перемены.

И отчитался, как именно улучшали жизнь на селе в Татарстане в 2020 году.

В эксплуатацию ввели 21,8 тысячи кв. м жилья, что позволило обеспечить жилплощадью 316 семей.

Построено 6,86 км газораспределительных и около 24 км водопроводных сетей.

В республике появились 500 новых объектов благоустройства сельских территорий: зоны отдыха, спортивные и игровые площадки, места накопления твердых коммунальных отходов, пешеходные дорожки и т. д.

Подвели 15,6 км дорог к шести населенным пунктам.

Построили 10,2 км сетей водоотведения в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

Итоги реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году

Интерес к сельской ипотеке не затухает, но некоторые районы интереснее других

— Интерес к сельской ипотеке не затухает, — сообщил Махмутов. — Люди продолжают активно брать кредиты на улучшение жилищных условий. При этом не копят долгов. Несколько десятков тысяч рублей — мелочи по сравнению с общей суммой.

И действительно, Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки. За 2020 год в республике было выдано более 1,6 тысячи кредитов на общую сумму около 3,6 млрд рублей. Программа и не думает замедляться: за неполные 3 месяца 2021 года в республике выдано уже 446 ипотечных кредитов по «сельской программе» на общую сумму в 992 млн рублей.

Популярнее всего среди населения «сельские» квадратные метры в Высокогорском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах. Оно и понятно: это ближайшие к Казани территории, и многие перебираются сюда жить, а на работу ездят в город.



— Лидером, как и в прошлом году, остается «Россельхозбанк», заметно подтянулся Сбербанк по числу получателей льготной ипотеки, — упомянул замминистра банки-партнеры госпрограммы.

Напомним, сельская ипотека — это госпрограмма, направленная на помощь в покупке или строительстве жилья в сельской местности. Ставка по ней составляет от 0,1 до 3%, а максимальная сумма кредита — 3 млн рублей.



Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки. За 2020 год в республике было выдано более 1,6 тысячи кредитов на общую сумму около 3,6 млрд рублей. Фото: agro.tatarstan.ru

Комплексное развитие сельских территорий затягивает пояса

В 2021 году финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Татарстане сокращено более чем в два раза.

— Лимиты, по сравнению с прошлым годом, существенно уменьшились, — сообщил Махмутов. — Это в первую очередь связано с недофинансированием госпрограммы в масштабах всей страны. Объемы финансирования смотрятся довольно скудно. Но если мы поможем хотя бы одной семье приобрести жилье, или проведем где-то сети, то работа будет ненапрасной.

В нынешнем году общий объем финансирования программы — 1,3 млрд рублей.

Из них федеральный бюджет даст 934 млн, республика — 219 млн, местные бюджеты поделятся 2,3 миллиона. Внебюджетных средств предполагается потратить 166 млн рублей.

На улучшение жилищных условий татарстанцев отводится 42,3 млн рублей. На эти деньги построят 2,1 тысячи «квадратов» жилья для 32 семей.

Чуть более 217 млн рублей будут направлены на благоустройство сельских территорий.

403 млн рублей потратят на четыре проекта комплексного обустройства площадок под жилищную застройку.

Рейтинг муниципальных районов по объемам финансирования на 2020 год в рамках госпрограммы

Спасский район пожурили

Но селянам рано расстраиваться. Есть еще планы по госпрограммам на этот год.

— В этом году в Татарстане впервые будет реализован проект «Содействие занятости сельского населения», — сообщил замминистра. — Он предполагает возмещение сельхозпроизводителям до 90% затрат по заключенному с работником ученическому договору. На указанную цель заложено 8,4 млн рублей для 81 человека, а на оплату труда и проживания студентов, проходящих производственную практику, — 700 тысяч рублей для 28 человек.

В республике реализовывают и целевую программу «Современный облик сельских территорий». В 2021 году счастливчиков, которые получат по ней деньги, мало, но они есть:

на 141 миллион рублей в селе Манзарас Кукморского района отремонтируют Дом культуры, построят сети водоснабжения и спорткомплекс;

Богатым Сабам выделяется 325 млн рублей, чтобы построить среднюю школу на 500 мест и новые сети водоснабжения.

В пятерке лидеров по активности участия в госпрограммах — Кукморский, Камско-Устьинский, Мензелинский, Актанышский и Буинский районы. В числе аутсайдеров — Чистопольский, Альметьевский, Заинский, Елабужский, Агрызский районы. И отдельного упоминания удостоился Спасский район.

— Спасский район — единственный, кто не принимал участия ни в одном мероприятии, — заявил Махмутов. — Мы очень надеемся, что они исправятся и будут активнее проявлять себя в будущем… Возможно, в происходящем есть и наша вина. Что-то не смогли объяснить и донести.