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«Сельская» госпрограмма в Татарстане «похудела» вдвое

00:00, 27.03.2021 3

Зато не сбавляет темпов сельская ипотека: за 3 месяца татарстанцы набрали почти миллиард

«Сельская» госпрограмма в Татарстане «похудела» вдвое
Фото: tatarstan.ru

В прошлом году в Татарстане было выдано 1 600 кредитов по сельской ипотеке на общую сумму 3,6 млрд рублей. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на пресс-конференции по комплексному развитию сельских территорий и сельской ипотеке. В Минсельхозпроде РТ обсудили итоги реализации госпрограмм за 2020 год и пожаловались на уменьшение финансирования. Подробности — в материале «Реального времени».

«Госпрограммы — это рычаги улучшения жизни на селе»

В 2020 году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» было выделено чуть более 3 млрд рублей. 1,3 млрд из них поступили из федерального бюджета, 1 млрд рублей — из республиканского. Еще на 40 миллионов раскошелились местные бюджеты, и дополнительное финансирование в размере 675 млн рублей поступило из внебюджетных средств.

— Госпрограммы — это своеобразные рычаги улучшения жизни на селе, — заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов. — Мы стараемся использовать все возможности для того, чтобы в республике происходили благоприятные перемены.

И отчитался, как именно улучшали жизнь на селе в Татарстане в 2020 году.

  • В эксплуатацию ввели 21,8 тысячи кв. м жилья, что позволило обеспечить жилплощадью 316 семей.
  • Построено 6,86 км газораспределительных и около 24 км водопроводных сетей.
  • В республике появились 500 новых объектов благоустройства сельских территорий: зоны отдыха, спортивные и игровые площадки, места накопления твердых коммунальных отходов, пешеходные дорожки и т. д.
  • Подвели 15,6 км дорог к шести населенным пунктам.
  • Построили 10,2 км сетей водоотведения в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

Итоги реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году

Интерес к сельской ипотеке не затухает, но некоторые районы интереснее других

— Интерес к сельской ипотеке не затухает, — сообщил Махмутов. — Люди продолжают активно брать кредиты на улучшение жилищных условий. При этом не копят долгов. Несколько десятков тысяч рублей — мелочи по сравнению с общей суммой.

И действительно, Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки. За 2020 год в республике было выдано более 1,6 тысячи кредитов на общую сумму около 3,6 млрд рублей. Программа и не думает замедляться: за неполные 3 месяца 2021 года в республике выдано уже 446 ипотечных кредитов по «сельской программе» на общую сумму в 992 млн рублей.

Популярнее всего среди населения «сельские» квадратные метры в Высокогорском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах. Оно и понятно: это ближайшие к Казани территории, и многие перебираются сюда жить, а на работу ездят в город.

— Лидером, как и в прошлом году, остается «Россельхозбанк», заметно подтянулся Сбербанк по числу получателей льготной ипотеки, — упомянул замминистра банки-партнеры госпрограммы.

Напомним, сельская ипотека — это госпрограмма, направленная на помощь в покупке или строительстве жилья в сельской местности. Ставка по ней составляет от 0,1 до 3%, а максимальная сумма кредита — 3 млн рублей.

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки. За 2020 год в республике было выдано более 1,6 тысячи кредитов на общую сумму около 3,6 млрд рублей. Фото: agro.tatarstan.ru

Комплексное развитие сельских территорий затягивает пояса

В 2021 году финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Татарстане сокращено более чем в два раза.

— Лимиты, по сравнению с прошлым годом, существенно уменьшились, — сообщил Махмутов. — Это в первую очередь связано с недофинансированием госпрограммы в масштабах всей страны. Объемы финансирования смотрятся довольно скудно. Но если мы поможем хотя бы одной семье приобрести жилье, или проведем где-то сети, то работа будет ненапрасной.

  • В нынешнем году общий объем финансирования программы — 1,3 млрд рублей.
  • Из них федеральный бюджет даст 934 млн, республика — 219 млн, местные бюджеты поделятся 2,3 миллиона. Внебюджетных средств предполагается потратить 166 млн рублей.
  • На улучшение жилищных условий татарстанцев отводится 42,3 млн рублей. На эти деньги построят 2,1 тысячи «квадратов» жилья для 32 семей.
  • Чуть более 217 млн рублей будут направлены на благоустройство сельских территорий.
  • 403 млн рублей потратят на четыре проекта комплексного обустройства площадок под жилищную застройку.

Рейтинг муниципальных районов по объемам финансирования на 2020 год в рамках госпрограммы

Спасский район пожурили

Но селянам рано расстраиваться. Есть еще планы по госпрограммам на этот год.

— В этом году в Татарстане впервые будет реализован проект «Содействие занятости сельского населения», — сообщил замминистра. — Он предполагает возмещение сельхозпроизводителям до 90% затрат по заключенному с работником ученическому договору. На указанную цель заложено 8,4 млн рублей для 81 человека, а на оплату труда и проживания студентов, проходящих производственную практику, — 700 тысяч рублей для 28 человек.

В республике реализовывают и целевую программу «Современный облик сельских территорий». В 2021 году счастливчиков, которые получат по ней деньги, мало, но они есть:

  • на 141 миллион рублей в селе Манзарас Кукморского района отремонтируют Дом культуры, построят сети водоснабжения и спорткомплекс;
  • Богатым Сабам выделяется 325 млн рублей, чтобы построить среднюю школу на 500 мест и новые сети водоснабжения.

В пятерке лидеров по активности участия в госпрограммах — Кукморский, Камско-Устьинский, Мензелинский, Актанышский и Буинский районы. В числе аутсайдеров — Чистопольский, Альметьевский, Заинский, Елабужский, Агрызский районы. И отдельного упоминания удостоился Спасский район.

— Спасский район — единственный, кто не принимал участия ни в одном мероприятии, — заявил Махмутов. — Мы очень надеемся, что они исправятся и будут активнее проявлять себя в будущем… Возможно, в происходящем есть и наша вина. Что-то не смогли объяснить и донести.

Елена Симакова
ПромышленностьАгропромНедвижимостьОбщество Татарстан Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:18
    Помню мы пытались брать сельхозипотеку после самомзоляции - ничего не вышло, в конце вообще сказали что программа сворачивается. Зачем вводить в заблуждение? Так и не поняли, программа цветет и пахнет
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    Анонимно 10:55
    Первые кредиты выдали в марте, а в июне объем субсидий выделенных на 2020 г. уже закончился. Пока в бюджете перераспределяли средства из менее востребованных программ в пользу сельской ипотеки, наступил август. Вот поэтому сейчас программа цветет и пахнет.
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  • Анонимно 10:19
    Спасский район в пятой точке, Нугаева на них нет
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