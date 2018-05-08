Список персон

Зяббаров Марат Азатович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Зяббаров Марат Азатович

Общая информация

Родился 3 июля 1983 года в г. Чистополь Татарской АССР.

Образование:
2005 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет, анализ и аудит)
2008 г. — Казанский государственный аграрный университет (агрохимия и агропочвоведение)
2013 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет (юриспруденция)

Трудовая деятельность:
В 2000-2002 гг. — программист ЗАО «Бирюли» Высокогорского района
В 2002 г. — заместитель генерального директора ЗАО «Бирюли» Высокогорского района
В 2003 г. — заместитель генерального директора ОАО Племзавод " Бирюлинский"
В 2003-2006 гг. — генеральный директор ОАО Племзавод " Бирюлинский"
В 2006-2013 гг. — генеральный директор ЗАО «Бирюли» Высокогорского района
С 2013 -2017 гг. — заместитель министра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

С 2017 г. — и.о. руководителя исполкома Буинского района

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Буинск
  • Адрес: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Жореса, 110а
  • Телефон: (84374) 3-10-93
  • Email: bua@tatar.ru
  • Сайт: buinsk.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 08.05.2018

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