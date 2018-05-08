Зяббаров Марат Азатович

Общая информация

Родился 3 июля 1983 года в г. Чистополь Татарской АССР.

Образование:

2005 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет, анализ и аудит)

2008 г. — Казанский государственный аграрный университет (агрохимия и агропочвоведение)

2013 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет (юриспруденция)





Трудовая деятельность:

В 2000-2002 гг. — программист ЗАО «Бирюли» Высокогорского района

В 2002 г. — заместитель генерального директора ЗАО «Бирюли» Высокогорского района

В 2003 г. — заместитель генерального директора ОАО Племзавод " Бирюлинский"

В 2003-2006 гг. — генеральный директор ОАО Племзавод " Бирюлинский"

В 2006-2013 гг. — генеральный директор ЗАО «Бирюли» Высокогорского района

С 2013 -2017 гг. — заместитель министра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

С 2017 г. — и.о. руководителя исполкома Буинского района

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