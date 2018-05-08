Зяббаров Марат Азатович
Общая информация
Родился 3 июля 1983 года в г. Чистополь Татарской АССР.
Образование:
2005 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет, анализ и аудит)
2008 г. — Казанский государственный аграрный университет (агрохимия и агропочвоведение)
2013 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет (юриспруденция)
Трудовая деятельность:
В 2000-2002 гг. — программист ЗАО «Бирюли» Высокогорского района
В 2002 г. — заместитель генерального директора ЗАО «Бирюли» Высокогорского района
В 2003 г. — заместитель генерального директора ОАО Племзавод " Бирюлинский"
В 2003-2006 гг. — генеральный директор ОАО Племзавод " Бирюлинский"
В 2006-2013 гг. — генеральный директор ЗАО «Бирюли» Высокогорского района
С 2013 -2017 гг. — заместитель министра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
С 2017 г. — и.о. руководителя исполкома Буинского района
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Буинск
- Адрес: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Жореса, 110а
- Телефон: (84374) 3-10-93
- Email: bua@tatar.ru
- Сайт: buinsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018