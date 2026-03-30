Пастереллез у ворот

Татарстанские животноводы напуганы «погребальными кострами» на границе с Чувашией

К границам Татарстана вплотную приблизилась угроза пастереллеза, из-за которого массово уничтожается скот в нескольких российских регионах. Жители Дрожжановского района переслали «Реальному времени» фото «погребального костра» в Батырево, в соседней Чувашии, как они говорят, этот черный дым — от сжигаемых туш заболевших пастереллезом коров. Чем грозит эпизоотия пастереллеза, какие меры принимаются против распространения инфекции, помогут ли фермерам избежать потерь сделанные ранее прививки и является ли обязательным уничтожение больных животных, разбиралось «Реальное время».

Черный дым на границе

Жители Дрожжановского района переслали в «Реальное время» фотографии черного дыма, поднимающегося над животноводческой фермой в соседней Чувашии — в Батырево. По их мнению, это горят трупы коров, которых умертвили в ходе ликвидации очага пастереллеза.

В администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Реальному времени» подтвердили, что туши зараженных пастереллезом животных на ферме ЗАО «Батыревский» были уничтожены — сожжены.

Ветеринарный врач Дрожжановского района Татарстана Расим Низамов на днях провел совещание с молокосборщиками, где основной упор делался на вопросы дезинфекции автотранспорта и прочие меры предотвращения распространения инфекций.

скриншот сообщения в мессенджере

В СМИ со ссылкой на слова вице-премьера и министра сельского хозяйства Чувашии Андрея Макушева сообщается, что в регионе установили и купировали очаг инфекции, приняты меры для локализации заболевания, а силы и средства республиканского противоэпизоотического отряда приведены в состояние повышенной готовности. Но о том, что в этом очаге уничтожают зараженный скот и почему это делают, официальных сообщений не было — и эта неизвестность пугает, говорят дрожжановские крестьяне.

«В регионе удается поддерживать стабильную обстановку»

— Республика Татарстан благополучна по пастереллезу крупного рогатого скота, — заверил «Реальное время» глава Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Тимур Галеев. — Благодаря комплексной системе ветеринарного надзора и своевременной иммунопрофилактике в регионе удается поддерживать стабильную эпизоотическую обстановку.

Он сообщил, что для недопущения распространения болезни реализуются ряд мероприятий:

Контроль ввоза животных — он осуществляется только после согласования с Главным управлением ветеринарии и согласования с республиканским Управлением Россельхознадзора маршрута движения, при этом каждая партия ввозимых животных сопровождается ветеринарными сопроводительными документами, а после ввоза проходит обязательное 30-дневное карантинирование.

Обеспечение биологической защиты животноводческих объектов, которое состоит в ограждении территорий ферм, организации дезинфекции транспортных средств при въезде на территорию хозяйств, прохождении работниками ферм через санитарный пропускник с санитарной обработкой и сменой одежды и обуви, контроле доступа посторонних лиц к местам содержания животных.

Ситуация благополучная, но действуют ли правила?

— В республике эпизоотическая ситуация по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных остается благополучной, — заверили «Реальное время» в пресс-службе республиканского Минсельхозпрода. — При возникновении каких-либо заболеваний имеются ветеринарные правила по организации работ, которыми занимается Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ и Россельхознадзор по РТ.

В республиканском Управлении Россельхознадзора изданию рассказали, что они совместно с ветеринарами работают на постах ГИБДД проверки: при ввозе скота и мяса из других регионов проверяют наличие сопроводительных ветеринарных документов и в случае их отсутствия «заворачивают» машины с таким сомнительным грузом.

При ввозе скота и мяса из других регионов проверяют наличие сопроводительных ветеринарных документов и в случае их отсутствия «заворачивают» машины с таким сомнительным грузом.

А единственным вопросом, на который не дали ответа ни в одном ведомстве, остался вопрос о необходимости уничтожать больной пастереллезом скот. «Реальное время» попыталось выяснить, обязательны ли к исполнению Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий... направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов пастереллеза разных видов, утвержденные приказом российского Минсельхоза от 31 октября 2022 г. №770.

В этих правилах перечислены меры, которые должны приниматься в эпизоотическом очаге, в частности:

изолированное содержание больных животных;

поголовный их осмотр ветеринаром с термометрией;

лечение (за исключением птицы) гипериммунной противопастереллезной сывороткой и противомикробными препаратами;

вакцинация против пастереллеза животных без клинических признаков, характерных для пастереллеза;

обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельца.

Убой, как следует из Ветеринарных правил, применяется только в отношении больной и подозреваемой в заболевании птицы, но никак не скота. И фермеры, которые знают правила, потому и переживают, что в соседних регионах приняты меры, выходящие за «правильные рамки».

Что с вакцинами?

— Иммунопрофилактическая вакцинация животных проводится с использованием инактивированной комбинированной вакцины «Комбовак-Р» производства московской компании «Ветбиохим», — сообщил «Реальному времени» Тимур Галеев.

Закупки вакцин, как свидетельствуют данные сайта госзакупок, проводились организованно как в 2025, так и в 2026 году. При этом объемы закупок прошлого года в текущем году не достигнуты.

В марте 2023 года по итогам аукциона был заключен договор с ООО «Ветбиохим» на поставку вакцины инактивированной комбинированной против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной болезни, вирусной диареи и пастереллеза крупного рогатого скота на общую сумму 39,999 млн рублей. Всего ее было закуплено 10 217 флаконов (не путать с количеством доз, в одном флаконе их 30). Также закупались вакцины, в состав которых не входит прививка от пастереллеза — в общем количестве более 60 тыс. доз на 1,03 млн.

В феврале 2026 года с ООО «Ветбиохим» был заключен договор на поставку различных вакцин на общую сумму 24,26 млн рублей:

вакцины инактивированной комбинированной против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной, рота-, коронавирусной болезней крупного рогатого скота — 784 флакона на 6,4 млн рублей;

вакцины против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной, рота-, коронавирусной болезней и аденовирусной инфекции крупного рогатого скота — 57 флаконов на 0,45 млн рублей;

вакцины инактивированной комбинированной против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной болезни, вирусной диареи и пастереллеза крупного рогатого скота — 4 676 флаконов на 16,87 млн рублей;

вакцины инактивированной комбинированной против вирусной диареи, рота-, коронавирусной болезней и эшерихиоза крупного рогатого скота — 154 флакона на 0,57 млн рублей.

На сегодня объявлены тендеры на поставку 1 тыс. флаконов ассоциированной вакцины против инфекционного кератоконъюктивита крупного рогатого скота на 1,55 млн рублей и 10 тыс. доз вакцины против дерматофитозов животных на 2,82 млн.

Берегись перекупщика!

— Фермеры должны соблюдать все требования, которые предъявляет ветеринарная служба совместно с Россельхознадзором, — говорит председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров. — Если мы будем их соблюдать, то я думаю, что эта болезнь минует республику. А если беда все-таки случится, государство не оставит в беде сельхозпроизводителей.

Правда, отметил он, компенсация за скот, который пришлось уничтожить, не покрывает всех расходов фермера на восстановление поголовья:

— Их хватит только на покупку теленка. Но чтобы восстановить стадо, надо самое малое 3 года.

А на вопрос издания, насколько беспочвенны или не беспочвенны предположения, которые распространяются в соцсетях: что уничтожение больного скота может происходить в интересах крупных хозяйств и с целью передела рынка, он ответил:

— На самом деле, дело в некомпетентности тех людей, которые принимали меры к борьбе с инфекцией, и активности блогеров, благодаря которым слухи распространились по всей России. Я это не одобряю.

Эльдар Махмудов предупреждает: прививки не единственная необходимая защита. Предоставлено Эльдаром Махмудовым

А глава КФХ в Менделеевском районе Эльдар Махмудов, который занимается молочным животноводством, говорит, что в его небольшом хозяйстве все необходимые противоэпизоотические мероприятия выполнены, животные привиты, но в ситуации, когда в соседних регионах, что называется, полыхнуло, прививки не единственная необходимая защита:

— Основное — это перевозка животных. Мы, фермеры, это прекрасно понимаем, а перекупщики нередко берут дешевый скот, чтобы продать подороже, и не беспокоятся о последствиях. Я всегда знакомым фермерам говорю: никогда непроверенную корову, теленка, бычка не покупайте — от них будут проблемы!

Глава и владелец холдинга «Красный Восток» Адель Хайруллин в интервью «Реальному времени» подчеркнул, что эпизоотии чреваты наиболее трагичными последствиями для владельцев крупного рогатого скота, которым сложно оперативно восстановить поголовье:

В случае с КРС это катастрофично. Если вдруг твой комплекс подпадает под опасное заболевание и ты должен, условно говоря, сжечь свой скот, то здесь цикл производства очень большой, инвестиции весьма затратные. Ты как будто 12—15 лет работы можешь сжечь в один момент, то есть это опасно. Поэтому мы поддерживаем все возможные способы ограничить взаимные контакты между различными цепочками ферм.



И подчеркнул: чтобы вырастить корову, требуется 22—28 месяцев, а средний срок окупаемости любой животноводческой фермы, которая специализируется на производстве молока, — 12—15 лет.