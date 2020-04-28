Урожай-2020 в Татарстане: «Состояние посевов лучше, чем когда-либо»

Минсельхозпрод РТ заложил 100 млн рублей на компенсацию агрострахования, но сельхозпредприятия не хотят увеличивать размеры застрахованной пашни и не верят в засуху

Татарстанские аграрии положительно оценивают прогнозы на урожай в этом году. Из-за затяжной весны почти 95% посевов озимых в Татарстане находится в удовлетворительном состоянии, а запасы влаги в почве ожидаются к лету даже выше среднемноголетних значений, утверждают в Минсельхозе РТ. Из-за противоречивых климатических прогнозов аграриям все-таки рекомендуют застраховать посевы яровых от потерь, однако сельхозпредприятия не торопятся приобретать страховой полис, считая его бесполезным из-за невозможности получить возмещение. В ситуации разбиралось «Реальное время».

Татарстанская земля накопила достаточно влаги

Озимые культуры «пережили» аномально теплую погоду достаточно благоприятно, а начавшая посевная компания яровых в республике обещает принести урожай на уровне 2019 года. Такой оптимистичный прогноз по валовому сбору зерновых строят в Минсельхозе Татарстана, исключая вероятность повторения катаклизма из-за возможного засушливого лета 2020 года.

«То, что Татарстану может грозить засуха, пока не обсуждается, — отметили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. — Скорее всего, вероятная жара может угрожать южным регионам страны. По информации Росгидрометцентра, в первой декаде марта температура воздуха на 7—12°C превышала норму, а в южной половине территории осадков было мало (менее 10 мм). В земледельческих районах Татарстана в первой декаде марта также погода оказалась теплее обычной, но и выпало немало осадков. По нашим оценкам, большая часть площадей находится в удовлетворительном состоянии, вегетация идет нормально, а в почте достаточно влаги. Если на май ее уровень оценивается в 36 мм, то в июне — 63 мм, в июле — 64 мм. Небольшое снижение уровня влаги произойдет в августе — 56 мм», — привели аргументы в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Озимые культуры «пережили» аномально теплую погоду достаточно благоприятно. Фото tatarstan.ru

Между тем Гидрометцентр РФ прогнозирует в целом по году температуры выше средних значений. Однако по поводу лета речи не идет. «Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим... — заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — То, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99 процентов он войдет в пятерку самых жарких лет». При этом он добавил, что каждый год климатологи ждут рекордов от каждого следующего пятилетия. «Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются», — подчеркнул он. По его мнению, это является следствием глобального потепления.

По данным Минсельхоза РТ, общая площадь посевов 2,8 млн га. Из них 1,52 млн га отдано под зерновые и зернобобовые, в том числе озимые зерновые — 486,7 тыс. га, яровые зерновые — 1038,5 тыс. га. Под картофель и овощи отводится 6,6 тыс. га.



«Довольно часто эти прогнозы не сбываются»

Глава Ассоциации фермерских хозяйств Камияр Байтемиров говорит, что «состояние посевов лучше, чем когда-либо». «Хотя мы готовимся к разным погодным условиям, выделяются значительные средства для полноценного проведения посевной компании. Но, как говорится в пословице, на бога надейся, а сам не плошай».

Генеральный директор «Татагрохимсервиса» Наиль Губайдуллин считает, что посевные площади выдержат негативную климатическую нагрузку. «В этом году нам предстоит засеять 12 тысяч га яровых площадей в четырех районах Татарстана — Буинском, Дрожжановском, Черемшанском и Рыбно-Слободском. Мы понимаем, что предугадать капризы природы невозможно. Но озимые площади пережили прекрасно, погода была замечательной. Для устойчивой вегетации растений повсеместно используем минеральные удобрения. Через Минсельхоз РТ субсидируется 30 кг на один гектар. Эти защитные меры помогают противостоять любым условиям. Ожидаем, что урожай будет на 3-4 центнера выше, чем в среднем по республике. Мой прогноз — 50 тысяч тонн с га», — «поручился» он головой за будущий урожай.

Глава Балтасинского района Татарстана Рамиль Нутфуллин уверен, что сбор урожая зерновых будет проходить в «нормальную климатическую погоду», хотя они «готовы на все». Здесь было засеяно озимых и начата посевная яровых — общая площадь 70 тысяч га. «Остановили посевную на неделю из-за дождей, но в майские праздники наверстаем», — говорит он.

Шаманские прогнозы лучше

Больше всего татарстанские аграрии прислушиваются к прогнозам местного «шамана» Амира Шарафиева, живущего в сельском поселении Янгулово Балтасинского района РТ, которого называют просто Амир-бабай. Его наблюдения, которые строятся на народных приметах, напрочь отличаются от официальных прогнозов Росгидрометцентра. В разговоре с «Реальным временем» он подтвердил, что лето окажется комфортным для сельчан, а средняя температура в республике в июне — июле не превысит 18—19 градусов. Лишь в августе может быть жарко и без дождей.

«Затяжная весна уйдет в начале мая. Примерно с 3-го по 7 мая погода должна заметно улучшиться, и, как только прилетят ласточки, станет тепло. Но таким жарким, как в прошлом году, когда температура достигала в мае 34 градусов, уже не будет, — считает он. — Это будет дождливый месяц. Плохо, что дожди начнутся в середине месяца, когда активно идет посевная. Средняя температура в июне — июле не превысит 18 градусов, может, будет прохладнее прошлогоднего лета. А вот август будет жарким, что плохо для выращивания картофеля. Урожай явно будет меньше», — предрекает он.

Зная о противоречивости прогнозов, Минсельхозпрод РТ рекомендует аграриям застраховывать посевы. Фото Романа Хасаева

Агрополисы не всходят в Татарстане

Зная о противоречивости прогнозов, Минсельхозпрод РТ рекомендует аграриям застраховывать посевы. На эти цели заложено 100 млн рублей: бюджет РТ — 42 млн рублей, бюджет РФ — 58 млн рублей. «Реальной возможностью для сельхозпроизводителей вести стабильную деятельность, заранее прогнозировать доходы, не опасаясь неблагоприятных погодных условий, является агрострахование. Это особенно актуально для регионов рискованного земледелия, к числу которых относится республика», — отметили в пресс-службе Минсельхозпрода. — За страхование 1 га пашни нужно заплатить всего 26 рублей, так что при площади в 100 га сельхозпредприятию нужно выложить из своего кармана всего 2 600 рублей».

Однако аграрии не торопятся перестарховываться, подтвердил глава Балтасинского района. По его словам, пока ни один в их районе не получил возмещения в прошлые годы, так как приходилось доказывать, что порог гибели по договору страхования составил выше 20%. «Этот полис не вызывает доверия», — сказал он.

В Минсельхозе РТ сообщили, что в этом году было застраховано лишь 2,1% площадей озимых культур под урожай 2020-го, или 62,2 тыс. гектаров. План страхования яровых культур составит 170 тыс. га или 6,2%. На территории республики работают три страховых компаний (АО «Талисман», «РСХБ-Страхование», ООО «СК «Согласие»), входящие в состав NCA. Для сравнения, в прошлом году общая застрахованная площадь составила 240 119 га, из которых под озимыми культурами — 62 202 га, яровыми культурами — 177 997 га. Иначе говоря, прироста площадей не происходит. Но с марта 2019 года отменен порог гибели урожая в 20%, из-за чего аграрий оставался ни с чем — страховая выплата не полагалась. В Минсельхозе напоминают, что за гибель озимых в 2019 году компенсацию из федерального бюджета получили только те, кто застраховал площади.