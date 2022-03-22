«Сахарная» лихорадка: социальную цену в 60 рублей на песок оставили на ярмарках

Татарстан столкнулся с ограничением поставок сахара, а ФАС вышла на антикартельные проверки производителей

Розничные цены на сахарный песок в торговых сетях растут несколько дней, пробив потолок фиксированной «социальной» цены в 62 рубля за килограмм. В Казани «Ашан» обновил ценник, выставив его по 80 рублей за кг, а в несетевых магазинах продукт отпускают по 92—125 рублей. Впрочем, товар сметают с прилавков — по любой цене. Фото и видео потасовок, пустых полок и огромных очередей российских покупателей разлетаются по соцсетям. Несмотря на успокоительные мантры чиновников, по данным источников сахарного трейдера «Продлогистики», с начала марта Татарстан столкнулся с сокращением поставок сахара, получив на реализацию около 15 тысяч тонн, что меньше обычного. «Если уберут соглашение о верхнем потолке цен, тогда производители начнут продавать по нормальной цене, и сахар вернется на полки», — намекают собеседники «Реального времени».

«Да вы что не знаете?! Сахара-то нет»

Как и многих жителей России сахарный ажиотаж в эти дни охватил и татарстанцев. На открывшихся в Казани весенних сельскохозяйственных ярмарках самые большие очереди выросли за сахарным песком. Его продавали по социальной цене по 60 рублей за 1 кг. По наблюдениям «Реального времени», в Агропромпарке в очередях стояло до 200 человек, а сама продажа велась до 12 часов дня. Объемы привезли большие, так что любой, кто сумел рано утром приехать за покупкой, смог сделать небольшой запас. Ожидается, что такие распродажи сахара будут проходить каждую субботу на рынках столицы республики.

— Мы должны не только словами, но и действиями продемонстрировать, что никакого беспокойства в вопросах обеспечения продовольственными товарами нет. Наш агропромышленный комплекс обладает достаточными ресурсами, чтобы удовлетворить потребности нашего рынка и выделить ресурсы для других регионов. Мы крупный производитель сельхозпродукции, — заявил президент Татарстана.

На открывшихся в Казани сельхозярмарках самые большие очереди выросли за сахарным песком. Фото: Луиза Игнатьева

Рустам Минниханов напомнил, что сельхозярмарки в городах республики будут проводиться каждую неделю. «В других городах надо обратить внимание на то, чтобы, так же как и в Казани, ярмарки проходили достойно. Мы понимаем, насколько это нужно и важно. Такие сельхозярмарки играют хорошую стабилизирующую роль», — подчеркнул он.

Сельхозярмарки в городах республики будут проводиться каждую неделю. Фото: Ринат Назметдинов

Сахарный песок трудно найти и в казанских магазинах федеральных сетей «Пятерочка», «Магнит», «Ашан». И хотя над героями «сахарного коллапса», сметающих с полок все подчистую, продолжают потешаться в соцсетях, в реальности сахар так и не появился в продаже в торговых сетях по социальной цене в 62 рубля. За это время розничная цена в несетевых магазинах выросла с 52 рублей до 125 рублей, в зависимости от магазина. Например, за 125 рублей сахарный песок продавали в экомаркете «Молодо-зелено» на улице Муштари.

Сахарный песок трудно найти в казанских магазинах федеральных сетей. Фото: Луиза Игнатьева

Розничная цена в несетевых магазинах выросла с 52 рублей до 125 рублей, в зависимости от магазина. Фото: Луиза Игнатьева

Корреспондент «Реального времени» в конце прошлой недели объехала несколько торговых точек в разных районах Казани в поисках сахара и нигде его не встретила. На вопрос: «где сахар?», продавцы с удивлением вскидывали глаза: «Да вы что, не знаете?! Сахара-то нет».

— Уже 4 дня не привозили. Когда будет — не знаем, — ответили в магазине «Пятерочка» на улице Гагарина.

И даже эти остатки забрали на глазах корреспондента

Здесь на полках валялись оставшиеся две-три пачки элитного тростникового сахара, который в два-три раза дороже обычного свекольного. И даже эти остатки забрали на глазах у корреспондента.

В соседнем магазине «Магнит» полки снова оказались пустыми. Ценники были сняты, но осталось предупреждение о том, что сахар отпускается в одни руки только по 2 кг. Директор магазина Азат Хайдаров рассказал «Реальному времени», что сахар поступает один раз в 2-3 дня, а сам объем ограничивается в 20—30 кг — не больше. Конечно, 20 пачек разбирают за короткое время, согласился он. Но заказать больше администрация магазина не может. Вместо нее заказ на поставку формирует специальная программа «Магнита».

На вопрос: «где сахар?», продавцы с удивлением вскидывали глаза: «Да вы что, не знаете?! Сахара-то нет». Фото: Луиза Игнатьева

«Покупатели сами виноваты»

В магазинах «Пятерочка» и «Магнит» по улице Вишневского также не оказалось сахара. Но супервайзер торговой сети «Магнит» Антон Поляков (обслуживает точки по ул. Вишневского и другие) уверяет, что сахар поступает без перебоев.

— Его привозят к нам ежедневно, а в некоторые магазины — раз в 2 дня. В настоящее время сахар есть. Цена — 62 рубля за 1 кг. Привезли достаточно, но точный объем поставки назвать не могу, — уверял он.

Какие остатки есть в магазинах, он говорить не стал, ссылаясь на коммерческую тайну. По его словам, в сложившейся ситуации виноваты сами покупатели.

— Ажиотаж начался 2 недели назад. Если раньше покупатели брали 1-2 кг, то сейчас пытались приобрести больше 10 кг, — посетовал он.

Супервайзер уверен, что ажиотаж разгорелся на пустом месте, так как запасы сахара у торговых сетей стабильно большие.

Супервайзер уверен, что ажиотаж разгорелся на пустом месте, так как запасы сахара у торговых сетей стабильно большие. Фото: tatarstan.ru

Производители не торопятся отгружать по социальной цене

Между тем сахарные трейдеры утверждают, что ажиотаж сложился из-за того, что производители сократили отгрузку в регионы.

— Подача приостановлена, — рассказал «Реальному времени» представитель логистической компании «Продлогистика».

Компания обеспечивает поставки сахарного песка с заводов Татарстана, Башкортостана, Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и других областей, имеет четыре крупных региональных склада, оснащенных производственной линией для фасовки и отгрузки готовой продукции (Республика Татарстан, Казань; Свердловская область, Богданович; Республика Марий Эл, Йошкар-Ола; Удмуртская Республика, Ижевск).

По данным собеседника издания в компании, Татарстан получил оптовые поставки сахара в объеме около 15 тысяч тонн, что значительно меньше, чем обычно.

— Не говорю, что все заводы не отгружают. Есть достойные поставщики, но их немного. Самые большие объемы дала компания «Доминант» — 13 тысяч тонн (краснодарский агрохолдинг, крупный производитель сахара на юге России), — сообщил он, — Кроме того, Заинский сахарный завод «Агросилы Групп» обеспечил отгрузку в 1,5 тысячи тонн, и Буинский сахарный завод ТД «Белый Барс» (входит в «Ак Барс холдинг») — 1 тысячу тонн. Сейчас покупаем сахар у разный трейдеров. У кого-то полтонны, у кого-то — по 200 кг. У перекупщиков скупаем сахар по любой цене, чтобы привезти в сети, чтобы в магазинах сахар появился.

Чуть больше полутора месяцев назад была другая ситуация, рассказывают трейдеры. «Хотели разделить: дешевый сахар — по 47 рублей для торговых сетей, и дорогой сахар — по коммерческий цене. Все производители говорят, что снабжают сети дешевым сахаром по 47 рублей. Не знаю, правда ли это или нет, но судя по тому, что происходит в магазинах — куда они отгружают?», — удивляются в «Продлогистике».

Представитель компании утверждает, что крупные поставщики — компании «Продимекс» и «Русагро», которые располагают большими запасами сахарного песка, пока не торопятся заказывать вагоны для отгрузки.

— Сахар лежит, но нам отвечают, что вагоны не заказывали. А они идут долго. Иначе говоря, новые поставки придут 13—14 апреля, — прогнозирует он. — Я так понимаю, что производителям сахара нужно, чтобы цена продажи стала несколько выше, чем они продавали раньше. Я считаю, что они просто боятся сформировать нормальную цену. И если эту цену разрешат, уберут это соглашение о верхнем потолке цен, тогда производители начнут продавать по цене, какую считают выгодной. Тут важно, чтобы розницу перестали ограничивать.

Федеральная антимонопольная служба начала проверку товарных цепочек при производстве и обороте сахарного песка. Фото: Роман Хасаев

Производителей сахара взяли на карандаш

Тем временем Федеральная антимонопольная служба начала проверку товарных цепочек при производстве и обороте сахарного песка. Регулятор проверяет компании на предмет заключения картельных сговоров. Внеплановые выездные проверки идут в компаниях «Cоюз сахаропроизводителей России», «Группа компаний «Русагро», «Русагро-Центр», «Продимекс», «ГК Доминант», «Торговый дом «Доминант», «ЧеховСахар» и других компаниях.

— ФАС вышла на антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар, — заявили в антимонопольной службе.

Еще одна причина для проверок — необоснованное сокращение предложения на рынке. В Татарстанском УФАС России подтвердили, что проверки ведутся и на территории республики, но говорить о результатах пока преждевременно. Кроме того, антимонопольщики сообщили о мониторинге розничных цен в магазинах.

— Федеральные сети поддержали инициативу ФАС по наценке в 5% на социально значимые товары. Мониторинг не прекращался с момента пандемии. Каждый день специалисты обходят магазины, — сообщили в пресс-службе управления.

К проверке обоснованности повышения стоимости социально-значимых товаров подключилась и Генпрокуратура. Заметили скачки цен и в Госдуме. Прокуроры сообщили о начале организации проверок по фактам «необоснованного роста цен на продукты и средства гигиены».

Проверки проводятся по поручению генпрокурора Игоря Краснова, и, по предварительным данным, факты необоснованного завышения цен уже выявили.

— Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, — сообщили в ведомстве.

Кого конкретно уличили в незаконных ценовых «играх», не уточняется. Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал начинание и объявил, что выявлять «случаи неоправданного роста цен» станут и депутаты Госдумы. «Тот, кто пользуется ситуацией и наживается на людях, должен быть наказан», — заявил он, заверив, что «никакого дефицита нет».

Вячеслав Володин поддержал начинание и объявил, что выявлять «случаи неоправданного роста цен» станут и депутаты Госдумы. Фото: duma.gov.ru

Урожай свеклы оказался на 40% ниже прежнего сезона

Урожай сахарной свеклы в прошлом году оказался ниже на 40% по сравнению с предыдущим годом, отмечают трейдеры. Если в 2020-м татарстанские сахарные заводы получили 316,7 тонны сахара, переработав 1,9 млн тонн свеклы, то в прошлом — получили только 220 тысяч тонн. Так, Заинский сахарный завод выпустил около 116 тысяч тонн сахара, Буинский — около 104 тысяч тонн. По словам трейдеров, этого должно было хватить, чтобы закрыть внутреннюю потребность в сахаре (порядка 152 тысяч тонн), если не отгружать на экспортные рынки и ждать нового урожая.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует производство сахара в России в этом сезоне до 5,7 млн тонн при потреблении 5,6 млн тонн.

— Все производственные регионы к северу и востоку от Сотницыно (Рязань) покажут заметное (на четверть) снижение производства сахара-2021/22. Удаленным регионам севернее и восточнее Волги имеет смысл закупаться сахаром активнее предыдущего сезона, — прогнозировали аналитики ИКАР.

«Почему цены-то выросли на 71,5%?», — возмущался президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Фото: kremlin.ru

Кому мешают «социальные потолки» цен

Самым главным препятствием для нормализации поставок сахара участники рынка считают искусственное регулирование цены. С декабря 2020 года цены на базовые продукты питания внутри страны приблизились к мировым значениям.

— Это пандемией не объяснишь. Причем здесь пандемия? Производства сахарного песка достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Почему цены-то выросли на 71,5%? А подсолнечное масло — 23,8% и продолжает расти, мука на 12,9% выросла, макаронные изделия — 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%, — возмущался президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Два крупнейших татарстанских производителя — заводы «Заинский сахар» и «Буинский сахар» — реализовали продукцию по фиксированным ценам в объеме 2,9 тысячи тонн. Фото: zainsk-inform.ru

Производителям и торговым сетям была дана установка «придерживаться определенного уровня цен». Оптовая цена на сахар не должна быть выше 36 руб./кг, розничная — 45 руб./кг, а за каждый килограмм сахара, отпущенного производителем в торговую сеть, выплачивалась компенсация — 5 рублей.

Как сообщили «Реальному времени» в Минсельхозпроде РТ, два крупнейших татарстанских производителя — заводы «Заинский сахар» и «Буинский сахар» — реализовали продукцию по фиксированным ценам в объеме 2,9 тысячи тонн. Основная нагрузка по продаже сахара по фиксированным ценам легла на российские агрохолдинги.

Более того, в начале года на федеральном уровне обсуждалась возможность проведения сахарных интервенций, но до скупки сахара государством не дошло. Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, в республике сахарные интервенции не проводились, но затем власти договорились с производителями и поставщиками о реализации сахарного песка по 60—62 рубля.

— Если бы проводились сахарные интервенции, то мы бы получили худшую картину. Их надо проводить, когда происходит переизбыток производства сахара, как было 2 года назад, а не в условиях нехватки, — считает главный редактор отраслевого портала Sugar.ru Вадим Гомоз. — Чтобы сегодня проводить сахарные интервенции, сначала этот интервенционный сахар надо иметь. Надо было покупать его 3 года назад, когда из-за перепроизводства цены опускались до 20 руб./кг. А если начать скупать сахар для будущих интервенций сейчас, то это только усугубит проблему.

Перебои с поставками сахара в магазинах, по его словам, — это «следствие попыток государства регулировать цену сахара, заставляя продавать производителей дешево».

— Сейчас Минсельхозпрод и Минпромторг понимают суть проблемы. И согласны с тем, чтобы сахар продавался по рыночной цене — лишь бы товар был на полках магазинов в достаточном количестве. Конечно, его розничная цена может подняться, что затронет малообеспеченные семьи. Но им должны быть оказаны меры социальной поддержки, как делается во многих странах. А на практике на сахарные заводы пытаются давить правоохранительные органы, которые устраивают проверки и сами оценивают правомерность себестоимости. Это не рыночные способы регулирования цены, — подчеркнул он.

По словам специалистов, в настоящее время в Россию идут дополнительные поставки сахара из-за рубежа в объеме 300 тысяч тонн, что поможет урегулировать ситуацию.