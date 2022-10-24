В Татарстане создают Центр пчеловодства и аквакультуры

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По поручению президента и предложению Минсельхозпрода

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане работают над созданием автономной некоммерческой организации «Центр пчеловодства и аквакультуры РТ». Цель новой структуры — сохранить основные функции деятельности по развитию пчеловодства и аквакультуры в республике, которые раньше были закреплены за ликвидируемым ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства Республики Татарстан».

Еще одна задача АНО — совершенствование технологических процессов, оказание консультационно-информационных услуг, а также организация производства средств и материалов пчеловодства и аквакультуры.

С предложением создать Центр пчеловодства и аквакультуры Татарстана выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. Этому предшествовало соответствующее поручение президента региона Рустама Минниханова от 3 октября.

Фото: realnoevremya.ru

Функции учредителя Центра пчеловодства и аквакультуры Татарстана закрепят за Минсельхозпродом республики. При создании организации ведомство должно до 30 апреля 2023 года внести добровольный имущественный взнос в размере 10 тысяч рублей за счет средств регионального бюджета.

Также Минсельхозпрод Татарстана в течение 30 дней с момента регистрации устава центра передаст ему в безвозмездное пользование государственное имущество республики, которое ранее было на праве оперативного управления за ликвидируемым Управлением аквакультуры и пчеловодства РТ.

С момента решения о ликвидации предшественника прошло полгода

Управление аквакультуры и пчеловодства Татарстана республиканский Кабмин постановил ликвидировать в апреле 2022 года. Решение приняли в целях оптимизации отрасли сельского хозяйства и продовольствия региона, а также для повышения эффективности расходов его бюджета. Контролировал процесс ликвидации Минсельхозпрод РТ.



Кроме Управления аквакультуры и пчеловодства Татарстана, весной власти ликвидировали и Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве. В Минсельхозпроде республики «Реальному времени» объяснили, что решение приняли в целях создания единого кластерного пространства для эффективного взаимодействия всех структур, которые участвуют в управлении сельским хозяйством.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В казанском Кремле тогда заверили, что ликвидация Управления аквакультуры и пчеловодства Татарстана никак не скажется на пчеловодстве.



— У нас целое министерство есть профильное, которое занимается интересами всех животных и насекомых. Ликвидация управления совершенно никак не скажется на ситуации, связанной с пчеловодством. Есть министерства, ведомства, которые за это в полной мере отвечают... Это не значит, что кто-то останется без защиты, — разъяснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Пчеловоды Татарстана нередко сталкиваются с проблемами, одна из наиболее сложных — массовый мор пчел. В прошлом году такие случаи зафиксировали в Мамадыше, Арске, Муслюмово, Тетюшах, Пестрецах и Буинске. В этом году с мором пчел столкнулся Альметьевский район.



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Татьяна Демина