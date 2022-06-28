«Одна голова — это тоже «до 100 голов»: юрист фермера из Татарстана указал на недоработки Минсельхоза

«Почему Минсельхоз утвердил бизнес-план?!»

После того как «Реальное время» рассказало об иске Минсельхоза РТ против кукморского коневода Ильдара Хурамшина с требованием вернуть выигранный грант в 2,1 млн рублей на строительство фермы, с редакцией связался представитель ответчика Айнур Галиахметов. Юрист подробно обрисовал обстоятельства арбитражного спора и позицию фермера.

Претензии министерства к коневоду сводились к тому, что тот якобы не выполнил все условия программы. Хурамшин должен был заниматься коневодческой деятельностью не менее 5 лет, создать как минимум три рабочих места, а также в течение года со дня получения гранта довести поголовье до 100 лошадей. Также предприниматель должен был представить министерству полугодовые, годовые и итоговый отчеты, подтверждающие целевое использование средств.

По словам юриста фермера, бизнес-план по строительству конефермы, составленный Ильдаром Хурамшиным, был оценен в 3,5 млн рублей. При этом сумма выигранного гранта составляла 2 млн рублей.

— Почему Минсельхоз утверждает этот бизнес-план и дает Хурамшину средства? Ведь изначально было указано, что у него нет иных средств на приобретение какого-либо количества поголовья лошадей. У него на тот момент где-то пять лошадей было. Соответственно, он намеревался развиваться и действовать, и в принципе, на сегодняшний день у него действующее хозяйство, — отметил Галиахметов.

Претензии министерства к коневоду сводились к тому, что тот якобы не выполнил все условия программы. Фото: kazan2013.ru

«Мы собираемся судиться до победного»

Касательно поголовья, по его словам, также не все так однозначно, как заявляет министерство. После предоставления гранта с фермером был заключен договор, а к нему шло приложение — «план расходов».

— В договоре имеется ссылка на то, что Ильдар Гумарович обязуется довести поголовье до 100 голов лошадей. Но данный пункт является отсылочным, он отсылает на план расходов, то есть он дает количество, заявленное в плане расходов. А в нем ни одной лошади Ильдар Гумарович не заявлял. Вот в чем вопрос, здесь у нас разногласия с Минсельхозом, — пояснил защитник фермера, — Было ли намерение у сторон довести поголовье до 100 лошадей? Если даже это словосочетание «до 100 голов» взять и дать ему лингвистическое объяснение, то получается 1 голова — это ведь тоже до 100 голов, правильно? Четкого количества поголовья ни в договоре, ни в плане расходов к договору не было.

Юрист Хурамшина утверждает, что требования Минсельхоза во время судебных тяжб несколько раз менялись. Изначально истец заявлял якобы о нецелевом использовании фермером средств гранта, затем — о том, что коневод исказил отчетность, а конечное решение по делу было мотивировано тем, что ответчик не выполнил обязательства и не исполнил бизнес-план на 100%.

— Изначально они говорили, что у нас ферма не построена, хотя там ферма стоит и никаких проблем в этой части не было. И, естественно, мы собираемся до конечного судиться, до победного, я полагаю. Потому как Арбитраж Поволжского федерального округа в своем постановлении, оно имеется в открытом доступе, как раз указывает, о необходимости суда определить намерения сторон на момент заключения договора. Было ли намерение у сторон довести поголовье до 100 лошадей? Если даже это словосочетание «до 100 голов» взять и дать ему лингвистическое объяснение, то получается 1 голова — это ведь тоже до 100 голов, правильно? Четкого количества поголовья ни в договоре, ни в плане расходов к договору не было», — говорит юрист.

Фото: Максим Платонов

Грант дали в 2015 году, а претензии возникли в 2021-м

Минсельхоз обвиняет Ильдара Хурамшина в искажении отчетности, с чем ответчик не согласен. Однако, по словам юриста, даже неточности в бумагах не влияют на исполнение обязательств сторонами.

— Мы должны были отчитаться о строительстве конефермы, соответственно, мы по ней отчитались. И никаких замечаний и претензий по этой части к нам не было. Вопрос возник уже перед самым завершением вот этого пятилетнего срока, со дня предоставления гранта. Грант Ильдар Гумарович получил в 2015 году, а претензии Минсельхоза возникли в начале 2021 года, то есть по истечении срока. Вот эта позиция тоже непонятна, с чего это вдруг к нам такие претензии? Если даже взять наш район, я, будучи юристом, знаком со многими фермерами, и не могу сказать, что хоть один фермер исполнил бы полностью свои обязательства, изложенные в бизнес-плане, — утверждает Айнур Галиахметов.

Минсельхоз в своих требованиях ссылается на бизнес-план, однако защитник Хурамшина считает, что это лишь документ о планировании, который может подвергаться корректировке.

— Это документ, в котором планируется, но оно может исполняться, а может не исполнится. То есть он нас не обязывает, нас обязывают договор и положение. И в положении есть такой пункт, который предусматривает освобождение от ответственности, если вдруг цены подскочили — на момент заключения и момент исполнения. Об этом в Арбитражном суде РТ заявляем. Поволжский арбитраж тоже говорит нам о том, что этот наш довод не изучен, но он так и остается неизученным, соответственно, в этой части мы будем до конца судиться.

«Грант Ильдар Гумарович получил в 2015 году, а претензии Минсельхоза возникли в начале 2021 года, то есть по истечении срока». Фото: realbrest.by

По каждому пункту требований Минсельхоза есть «разумные пояснения», уверяет Галиахметов. «Мы все-таки полагаем, что Минсельхоз, требующий с нас эту сумму, не прав. Даже если мы не исполнили обязательства, изначально при заключении соглашения, было предусмотрено, что недостаточное финансирование и паритет цен освобождают нас от ответственности в виде возврата гранта за неисполнения условия обязательства», — подчеркнул защитник фермера.

Эмиль Зиянгиров