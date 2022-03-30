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В Татарстане на должность заместителя министра сельского хозяйства назначили Дмитрия Яшина

09:18, 30.03.2022
В Татарстане на должность заместителя министра сельского хозяйства назначили Дмитрия Яшина
Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане назначили нового заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики, им стал Дмитрий Яшин, такое распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

— Назначить с 28 марта 2022 года Яшина Дмитрия Александровича на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан, — сказано в документе.

До этого Яшин занимал должность начальника отдела развития продовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Всего занятых должностей заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики — пять, включая место первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Наиля Залакова. Также в списке Управляющий делами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Еще одна должность заместителя была вакантной. Информацию на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана пока не обновили — Дмитрия Яшина на данный момент нет в списке заместителей главы ведомства.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПромышленностьАгропром Татарстан Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ

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