В Татарстане на должность заместителя министра сельского хозяйства назначили Дмитрия Яшина

В Татарстане назначили нового заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики, им стал Дмитрий Яшин, такое распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

— Назначить с 28 марта 2022 года Яшина Дмитрия Александровича на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан, — сказано в документе.



До этого Яшин занимал должность начальника отдела развития продовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Всего занятых должностей заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики — пять, включая место первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Наиля Залакова. Также в списке Управляющий делами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Еще одна должность заместителя была вакантной. Информацию на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана пока не обновили — Дмитрия Яшина на данный момент нет в списке заместителей главы ведомства.



Маргарита Головатенко