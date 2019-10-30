«Росагролизинг» пересмотрит отказы татарстанским фермерам

В Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ сообщили о проблемах в отношениях с федеральным оператором

Фото: Максим Платонов

Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов накануне прибыл в Казань с рабочим визитом, здесь он встретился с главой Минсельхоза республики Маратом Зяббаровым. В этом году федеральный лизинговый оператор предоставил предприятиям Татарстана сельхозтехнику на 1,3 млрд рублей. «Это стабильно хороший результат», — отметил Косов. Вместе с тем ряд татарстанских фермеров сообщили, что не смогли получить лизинговые услуги в компании, а некоторым и вовсе выставили счет за недополученную выгоду. Как рассказал «Реальному времени» глава Ассоциации фермеров РТ Камияр Байтемиров, причины отказа не называются. В свою очередь глава «Росагролизинга» сегодня отметил, что его команда в данный момент отрабатывает заявки, по которым ранее был дан отказ. Косов подчеркнул, что ситуация будет выровнена и никаких проблем нет.



Сельхозтехника в лизинг на 1,3 миллиарда

По данным «Росагролизинга», в этом году оператор поставил (либо готовится поставить по заключенным договорам) хозяйствам Татарстана сельхозтехники на 1 млрд 300 млн рублей. Республика из года в год демонстрирует стабильно высокие показатели приобретения техники через «Росагролизинг», подчеркивал гендиректор компании Павел Косов еще несколько часов назад во время рабочей встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым в Казани.



Между тем с получением лизинговых услуг у оператора, по словам самих аграриев, не все так гладко. На заседании Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозкооперативов Татарстана ее бессменный глава Камияр Байтемиров затронул лизинговые проблемы татарстанских сельских тружеников. В частности, речь шла о перебоях в работе с федеральным лизинговым оператором «Росагролизинг», который в течение многих лет сдает спецтехнику (тракторы, комбайны, прицепное и навесное оборудование, — прим. ред.) в финансовую аренду предприятиям республики.

«В «Росагролизинг» пришла новая команда, они решили пересмотреть отношения»

Как рассказал «Реальному времени» Камияр Байтемиров, отношения с федеральным оператором изменились в 2018 году. Как раз тогда в «Росагролизинг» пришла новая команда во главе с Павлом Косовым. 16 августа 2018 года министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев представил нового руководителя коллективу компании.

Как рассказал Камияр Байтемиров, отношения с федеральным оператором изменились в 2018 году. Фото Романа Хасаева

По словам председателя Ассоциации фермеров Татарстана, за два года до «смены власти», в 2016-м, головное предприятие АККОР (Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов России, в которую входит и татарстанская ассоциация, — прим. ред.) заключило с «Росагролизингом» соглашение, на основании которого фермерские хозяйства получили возможность работать с «Росагролизингом» напрямую — договор был заключен с тем условием, чтобы аграрии лишний раз не ездили в Москву для оформления документов. Эту часть работы взяли на себя местные региональные ассоциации, в том числе и татарстанская. В течение двух недель «Росагролизинг» рассматривал заявки хозяйств и принимал решение, затем представители компании связывались с аграриями и лично обсуждали условия поставки техники.

— Мы в свою очередь как ассоциация регулировали платежи — бывали и засухи, и неурожаи, но в итоге выходило так, что фермеры заранее все лизинговые платежи в адрес «Росагролизинга» проводили. Если по графику необходимо было оплачивать 100%, то фермеры оплачивали 116%. Это не было требованием, просто фермеры строили отношения с «Росагролизингом» именно таким образом: если деньги есть, оплачивали заранее. Таким образом мы и работали несколько лет, никаких нареканий не было. Но в «Росагролизинг» пришла новая команда, они решили пересмотреть отношения, — рассказал Камияр Байтемиров.

Новой командой было принято решение уравнять все компании, и входящие в АККОР, и нет, в условиях получения лизинга. В 2019 году от Татарстана региональная ассоциация подготовила документы семи фермерским хозяйствам, отправив их на утверждение в «Росагролизинг», однако ни одно из них не прошло по новым требованиям. По словам главы ассоциации, всем семерым заявителям было отказано в лизинговых услугах. Причины отказа ассоциации или самим хозяйствам не сообщили, уточнил он.

— Есть и вторая проблема, — говорит Камияр Байтемиров. — «Росагролизинг» в 2016 году перевел все платежи наших фермеров в «Татагролизинг», а уже «Татагролизинг» соответственно оплачивал все платежи наших фермеров. Пришла новая команда и решила, что они от этого потеряли какую-то выгоду. И предъявили нескольким фермерским хозяйствам счет за недополученную выгоду. Этой осенью я обратился к Косову с просьбой разобраться, он ответил: «Обязательно разберемся, но пока никаких движений о рассмотрении».

Павел Косов подчеркнул, что приехал с рабочим визитом, и на данный момент проблем или недопониманий в работе с татарстанскими компаниями или ведомством Марата Зяббарова нет. Фото Максима Платонова

По информации ассоциации, проблемы с «Росагролизингом» возникли у восьми хозяйств: ФХ Гильметдинов Ильфат Хафизович, КФХ Шакирова Лилия Рафкатовна и Абдуллин Наиль Ахмадуллович из Кукморского района РТ, КФХ Валеев Рашат Раифович и Валиева Ляйсина Файзулхаковна из Нижнекамского района РТ, КФХ Ахатов Фаиз Фидаилович из Сабинского района, КФХ Бикчуров Равиль Адиевич из Дрожжановского района и КФХ Ахунов Рауф Мирзеевич из Пестречинского района.

«Мы отрабатываем с рядом представителей АККОРа заявки, по которым было отказано»

Прибыв в Казань с рабочим визитом, перед началом закрытой встречи с министром сельского хозяйства Татарстана во Дворце земледельцев Павел Косов согласился пообщаться с журналистами и ответить на несколько вопросов. Он подчеркнул, что приехал с рабочим визитом, и на данный момент проблем или недопониманий в работе с татарстанскими компаниями или ведомством Марата Зяббарова нет. На вопрос о проблемах с отказом в лизинге татарстанским фермерам Косов ответил так:

— АККОР для нас является одним из основных контрагентов. Исторически «Росагролизинг» устанавливал на АККОР определенные лимиты, мы от этих лимитов решили отказаться. Надеюсь то, что у нас в этом году действительно произошел спад — не более, чем какая-то статистическая ошибка или ошибка в процессах, которую мы, безусловно, исправим, потому что мы на АККОР делаем очень большую ставку, — подчеркнул Косов, говоря о возникших сложностях. — Мы сейчас отрабатываем с целым рядом представителей АККОРа те заявки, по которым так или иначе было отказано. Отдельно уделяем внимание каждому представителю АККОРа, я думаю, мы выровняем ситуацию, я не вижу здесь никаких проблем.

«Надеюсь то, что у нас в этом году действительно произошел спад — не более, чем какая-то статистическая ошибка или ошибка в процессах, которую мы, безусловно, исправим, потому что мы на АККОР делаем очень большую ставку», — подчеркнул Косов. Фото Максима Платонова

Между тем в разговоре с «Реальным временем» Камияр Байтемиров заявил, что, несмотря на усилия татарстанской стороны добиться реакции от «Росагролизинга», пока ни с ним, ни с пострадавшими КФХ никто не связывался.

— На днях я был в Госдуме РФ, я там выступал и встречался с нашим президентом АККОР (Владимиром Плотниковым, — прим. ред.), спросил, есть ли какие-то движения по нашим вопросам, заданным Косову. Он сказал, что подвижек нет и что он назначил встречу с Косовым, — сообщил Байтемиров. — Я был там 22 октября, не знаю встречались ли, но мне пока никто ничего не сообщал.

Среди клиентов «Росагролизинга» в Татарстане — КАМАЗ, Кузембетьевский РМЗ и ЕлАЗ

«Росагролизинг» — российская государственная агропромышленная лизинговая компания, основанная правительством России, специализирующаяся на финансовой аренде оборудования и техники. В этом году оператор, по словам Павла Косова, закупил и передал российским отраслевым компаниям в лизинг сельхозтехники уже на 25 млрд рублей, что стало рекордным результатом за последние годы. Для сравнения — в 2018 году техники было поставлено на 15,5 млрд рублей.

За годы сотрудничества в АПК Татарстана «Росагролизингом» было инвестировано порядка 21 млрд рублей (из них 1,3 млрд — в этом году). По собственным данным компании, большая часть этих средств уже возвращена федеральной компании в форме лизинговых платежей. В основном регион в большом количестве закупает тракторы и комбайны, прицепное и навесное оборудование.

Порядка 65% портфеля лизингового оператора — это поддержка малых и средних форм хозяйствования. Компания не ставит акцент на работе с крупными холдингами, хотя среди крупнейших клиентов «Росагролизинга» в республике — ПАО «КАМАЗ», Кузембетьевский РМЗ, ПО ЕлАЗ, ТК Казаньсельмаш и ПТФК Технотрон. Тем не менее, по словам Косова, АККОР является одним из основных и особо ценных контрагентов «Росагролизинга», поэтому работа с предприятиями, входящими в ассоциацию, находится на особом контроле.