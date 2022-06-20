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Коневод из Татарстана по решению суда вернет грант Минсельхозу

15:35, 20.06.2022 8
Коневод из Татарстана по решению суда вернет грант Минсельхозу
Фото: realbrest.by

Грант на развитие конефермы в 100 голов

Татарстанский Минсельхоз подал в суд на фермера Ильдара Хурамшина, занимающегося разведением лошадей в селе Яныль Кукморского района. Министерство требует вернуть грант в 2,1 млн рублей, поскольку его обладатель якобы не выполнил все условия программы. Суд, изучив материалы дела, удовлетворил заявление.

Фермер не согласился, подал жалобу. В апелляции решение устояло, а Арбитражный суд Поволжского округа вернул дело на новое рассмотрение в татарстанский арбитраж. Но и в этот раз удача оказалась не на стороне Хурамшина.

В 2015 году глава фермерского хозяйства из села Яныль Кукморского района Ильдар Хурамшин выиграл грант на строительство конефермы на 100 голов. В рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на 2015—2017 годы» предприниматель получил от государства 2,1 млн рублей. По условиям программы, Хурамшин должен был заниматься коневодческой деятельностью не менее 5 лет, создать как минимум три рабочих места, а также в течение года со дня получения гранта довести поголовье до 100 лошадей и удерживать животных в таком количестве минимум 5 лет. Также предприниматель должен был представить министерству полугодовые, годовые и итоговый отчеты, подтверждающие целевое использование денежных средств.

Минсельхоз заявил, что свою часть соглашения выполнил — перевел фермеру выигранную сумму денег двумя траншами: сначала коневод получил 1,47 млн рублей, спустя два месяца ему перевели оставшуюся сумму — 630 тысяч. Однако Хурамшин в установленный срок не представил в министерство отчетных документов.

В 2015 году глава фермерского хозяйства Ильдар Хурамшин выиграл грант на строительство конефермы на 100 голов. Фото: yandex.ru/maps, село Яныль Кукморского района

10 жеребят вместо 100 лошадей

В 2021 году Минсельхоз РТ направил претензию в адрес Ильдара Хурамшина с требованием расторгнуть договор о предоставлении гранта и вернуть деньги, но предприниматель отказался. С тех пор и тянутся судебные тяжбы коневода и министерства.

Выяснилось, что предприниматель не выполнил одно из условий гранта — в его хозяйстве насчитывалось меньше 100 лошадей, что не соответствовало заявленному плану. Во время участия в конкурсе на получение денег фермер составлял бизнес-план, согласно которому в графе «поголовье» за 2015 год было указано 20 голов, за 2016 год — 50 голов, за период с 2017 по 2022 год — 100 голов. В 2020 году Хурамшин заявил, что на его ферме пока всего 37 лошадей — «в связи с финансовыми трудностями и коронавирусной инфекцией», как пояснил он суду. Тогда стороны подписали дополнительное соглашение, на основании которого фермер должен был довести стадо до 100 лошадей в срок до 1 января 2021 года.

Фото: aborigenarbata.livejournal.com

В суде истец сообщил, что Хурамшин представил документы, согласно которым на 1 января 2021 года в его собственности было 100 лошадей. Однако 18 января представители Минсельхоза решили сами выехать на его ферму и пересчитать животных. На момент их приезда поголовье составляло лишь 10 жеребят башкирской породы. В августе суд назначил для сторон повторный совместный осмотр фермы, но и в этот раз лошадей было значительно меньше — всего 19. Поэтому суд обязал фермера вернуть государству грант в размере 2,1 млн рублей.

Глава фермерского хозяйства Ильдар Хурамшин зарегистрировал свой бизнес в феврале 2014 года. Основной вид деятельности предпринимателя — смешанное сельское хозяйство, по документам, фермер занимается выращиванием зерновых культур, а также разведением крупного рогатого скота для получения молока и мяса. Связаться с Хурамшиным не удалось, в открытом доступе его контактов нет, а по номерам телефонов, указанным в сельском поселении, фермер не ответил.

Эмиль Зиянгиров
ОбществоВластьБизнесПромышленностьАгропром Татарстан Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 20 июн
    Поздно. 2 млн. - пустяк по сравнению с тем, что уже навыдавали...
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    Анонимно 20 июн
    нет
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  • Анонимно 20 июн
    у меня складывается впечатление, что государство дает деньги чтобы потом их забрать, поломав жизнь тем, кому дает
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    Анонимно 20 июн
    точно!
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  • Анонимно 20 июн
    Башкирская порода лошадей - это понятно. А что он "татарскую" не стал разводить? Потому что таковой не было никогда?
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    Анонимно 20 июн
    Не захотел. Такой вариант не рассматривали?
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    Анонимно 20 июн
    Причем тут вообще породы лошадей
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  • Анонимно 20 июн
    Это надо совсем быть без головы, чтобы взять всего 2 млн. на постройку фермы и довести поголовье до 100 голов!
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