Владелец «Мегастроев» вложит 1,3 миллиарда в спасение волжской стерляди и выпуск форели

Президент ГК «Агава» о первых успехах и ошибках «Биосферы-Фиш», мечтах о госзаказе и создании рыбоводческого кластера

Фото: Арсений Фавстрицкий

Выпустивший за первый год работы полмиллиона мальков осетроводческий комплекс «Биосфера-Фиш» владельца группы компаний «Агава» Владимира Малыгина готовится к новому рывку: запуску второго корпуса сразу на 4 млн молоди волжской стерляди и строительству еще одного производства — по выращиванию форели. О первых успехах и неудачах, объемах и источниках многомиллионных инвестиций, рыбалке с президентом и Вилле Хаапасало, а также планах по развитию бизнеса — в материале «Реального времени».

Как любитель-рыболов решил стать рыбоводом

Прошедший 2019-й стал первым полным рабочим годом для введенной очереди рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш». Первое в Татарстане осетроводческое производство основали в сентябре 2017 года в Лаишевском районе — недалеко от села «Зимняя горка».

Корпус на миллион мальков волжской стерляди уже введен, за год он выдал 500 тыс. молоди, второй корпус — на этапе строительства. Проектная мощность завода — 5 млн особей в год.



Часть выращенных мальков выпущена на волю, вторая — станет основой маточного стада: производителями икры и молок, из которых планируется выращивать мальков. Пока для этих целей использовался привозной посадочный материал.

В 2019 году рыбоводческий комплекс «Биосфера-Фиш» произвел 500 тыс. штук молоди волжской стерляди. Фото Арсения Фавстрицкого

— С рыбой у меня давние отношения. Почти 50 лет я любитель-рыболов. Когда-то рыбачил мой отец. И я помню, сколько он приносил рыбы с Казанки и какую. Также почти 50 лет я занимаюсь аквариумистикой. А вот производством занялся совершенно случайно: во время очередного обхода территории бывшим главой района — Михаилом Афанасьевым, он спросил у меня о том, какие дальнейшие планы у нас по развитию территории питомника посадочного материала «Биосфера». Я ответил, что хочу оборудовать ручей и пустить туда форель. Тогда Михаил Павлович говорит: «А что ручей? Строй завод. Тем более что сегодня есть господдержка». Я сразу назначил Александра Капова ответственным за это направление. Мы поехали к Раилю Гаязовичу Таирову — в ГосНИОРХ (Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного хозяйства), у которого приоритетные задачи — изучение поведения стерляди в Волге. Обсудив все проблемы, он организовал нам пару экскурсий на рыбные предприятия. И на одном из предприятий, в очередной раз увидев, как плавает осетр в чистой воде — настолько грациозно… это настоящий балет, я понял, что надо заниматься осетровыми. Тем более что стерлядь — это царская рыба, которой в реке почти не осталось. Для себя я это еще вижу и как социальную такую задачу.

Владимир Малыгин: «Почти 50 лет я любитель-рыболов. Когда-то рыбачил мой отец». Фото из архива Владимира Малыгина

Идея оказалась тем более востребована, что буквально за год до этого, на заседании республиканского Совета безопасности, президент Татарстана Рустам Минниханов говорил о том, что с популяцией внесенной в Красную книгу волжской стерляди в регионе складывается критическая ситуация. Численность этой сильной и красивой рыбы за четверть века сократилась в 10 раз, и требуется принятие срочных мер по сохранению вида. Перезапуск процесса самовоспроизводства рыбы без помощи человека уже невозможен, и чтобы поднять численность стерляди в Волге, Каме и других реках Татарстана, ежегодно нужно выпускать на волю не менее 8 млн штук молоди рыбы.

160 млн рублей — на первую очередь «Биосферы-Фиш»

На церемонию закладки капсулы в основание нового комплекса в сентябре 2017 года в Казань приехали заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, советник министра сельского хозяйства РФ по рыболовству Владимир Измайлов, также в ней приняли участие Марат Ахметов — на тот момент занимавший пост заместителя премьер-министра РТ, министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, представители Министерства экологии и природных ресурсов, а также Министерства экономики РТ и другие официальные лица. Что лишний раз доказывает: начинание — нужное и востребованное республикой.

Церемония закладки капсулы в основание первого этапа рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш». Фото Арсения Фавстрицкого

Строительство первой очереди обошлось инвестору в 160 млн рублей. Средства вкладывал в основном сам Владимир Малыгин и основанная им торговая сеть «Мегастрой». В республике есть инструменты для поддержки развивающихся направлений сельского хозяйства — льготные кредиты, лизинг. Часть их в той или иной мере используется в реализации проекта, но в большей степени опытный бизнесмен привык полагаться на свои силы, ресурсы и возможности.

— Мне это просто интересно. Это еще одно мое хобби. Без интереса заниматься такими вопросами — просто бесполезно. В рыбоводстве очень непростая экономика и много разных нюансов. И проект может получиться только в том случае, если относиться к этому делу с душой. Но и без господдержки ничего бы не получилось, — отметил Владимир Малыгин.

Цех-миллионник начал работать в октябре 2018 года. На его ввод в эксплуатацию в Казань вновь приехал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. Принял участие в церемонии и президент Татарстана.

— Наша мечта приближается к реальности. Мы регион, который имеет богатые водные пространства, но, к сожалению, в части разведения рыбы пока слабоваты, хотя по ее потреблению — молодцы. И вот хороший сигнал — комплекс по производству миллиона мальков стерляди. Проект позволит исключить ее из Красной книги Татарстана, — подчеркнул тогда Рустам Минниханов.

В церемонии ввода в эксплуатацию первой очереди рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш» принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото из архива Владимира Малыгина

Первый год отработали в убыток

— Чего греха таить. Мы поимели 40 млн убытка в этом году… — честно признался в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Владимир Малыгин, подводя итоги 2019-го для «Биосферы-Фиш». — Очевидно, что тут сказался ряд факторов: и кадровый, и технологический. Что касается технических моментов, то сейчас поочередно останавливаем установки, что возможно — исправляем.

Владимир Малыгин: «Проект «Биосфера-Фиш» жизнеспособен и способен приносить прибыль». Фото Арсения Фавстрицкого

При всем этом проект бизнесмен считает не просто жизнеспособным, но и способным приносить прибыль. Нужно четкое планирование производства и сбыта, понимание конъюнктуры рынка и… дальнейшее развитие. Этим предстоит заниматься новому генеральному директору рыбоводческого комплекса — Миляуше Загидуллиной. Она возглавила «Биосферу-Фиш» осенью 2019 года.

— Директор прежде всего должен быть нацелен на результат. Он должен уметь создавать корпоративную культуру, разбираться в финансах, уметь выстраивать бизнес-процессы, постоянно их совершенствовать и планировать. А также отвечать за свои действия. Одним словом, должен обладать качествами, которые позволяют выстраивать эффективную работу на предприятии. Миляуша Мударисовна Загидуллина, по моему мнению, обладает этими качествами. И я надеюсь, что у нее все получится, — дал краткую характеристику новому руководителю основатель бизнеса.



625 млн рублей инвестиций к 2020 году

По ходу развития направления в проект были внесены коррективы. Вместо пяти одинаковых цехов собственник «Биосферы-Фиш» принял решение дополнить уже имеющийся корпус-миллионник цехом на 4 миллиона.

— Запущена стройка. В данный момент уже энергоцентр практически готов, закрываем контур, подземные работы все сделаны. В марте месяце планируем уже второй очередью открыться, — сообщил Владимир Малыгин.

Общая стоимость полной реализации первого этапа составит 625 млн рублей. Возможно, чуть больше.

Запущено строительство второго цеха рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш» на 4 млн штук молоди стерляди. Фото: «Биосфера-Фиш»

— Уже в мае-июне новый цех должен начать работать. До этого будет циркуляция воды, чтобы подготовить биофильтры к работе. Месяц-полтора вода должна циркулировать, чтобы загрузка фильтров приобрела способность качественно очищать воду, — озвучила планы на новые мощности Миляуша Загидуллина.

В цехе-миллионнике первая закладка икры на новый сезон уже состоялась. К апрелю-маю молодь наберет достаточный вес и силу, чтобы не стать добычей хищников, приобретет иммунитет и будет готова стать участницей программ компенсационного зарыбления.

— У нас большие планы: мы заходим в тур в декабре, и тот миллион, который мы запланировали в течение года, у нас должен получиться. Первый тур составит 400 тыс. икры. И таких закладок будет шесть. В какой-то закладке будет чуть меньше икры, в какой-то чуть больше. Все в зависимости от промежутков времени и потребности в мальке. Самые активные месяцы, по опыту, будут май, сентябрь, октябрь. Менее активные — апрель и ноябрь. Но потребность будет, — рассказала руководитель «Биосферы-Фиш».

Миляуша Загидуллина: «У нас большие планы на предстоящий год». Фото «Биосфера-Фиш»

Основные потребители

Компенсационное зарыбление потому и называется компенсационным, что его цель — возместить природе ущерб, нанесенный человеком, а точнее — предприятиями, в ходе той, или иной деятельности, затрагивающей целостность и чистоту водоемов.

— Например, они могут добывать песок или гравий на берегу или со дна реки, другие полезные ископаемые или могут заниматься строительством, возводить гидротехнические сооружения, трубопровод проводить через реку или под рекой... Все эти организации, прежде чем приступить к работе, защищают свои проекты, проходят экологические экспертизы, и на основании полученных данных о предполагаемом ущербе им производится расчет, и Росрыболовство выпускает приказ о зарыблении на то количество рыбы, которое им просчитали согласно проекту. Оно может составить и 300 штук, и 300 тыс. штук. Самые большие потребители — это речные порты. У них самый большой объем работы с водными объектами, и у них самые большие выпуски получаются — от 100 тыс. до 300 тыс. штук: и стерляди, и судака, и другой рыбы. И после получения приказа организации-«ущербники» (предприятия, своей деятельностью наносящие ущерб водоему, который позже должен быть компенсирован выпуском рыбы, — прим. ред.) начинают искать компании, готовые предоставить молодь рыбы. Здесь в Татарстане это мы, — поделилась руководитель рыбоводческого комплекса.

Сегодня рыбоводы и предприятия, которым предписано совершить компенсационное зарыбление, вынуждены искать друг друга самостоятельно: с помощью интернета, пользуясь информацией от коллег. О «Биосфере-Фиш» уже знают. Заказы поступают не только от предприятий Татарстана, но и из соседних республик и областей: Удмуртии, Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Оренбургской, Кировской, Ульяновской и Самарской областей и Нижнего Новгорода. Но и в Татарстан нередко стерлядь привозят. Даже из Московской области и Астрахани. Но чем дальше путешествие, тем сложнее его переносит рыба, а чем более ослабленной она выпускается в реку, тем сложнее ей акклиматизироваться. Чтобы довезти свою стерлядь до нужного места без потерь и с максимальным комфортом, татарстанский рыбоводческий комплекс приобрел специальную «живорыбную машину» — адаптированный автомобиль с емкостями под воду, аэратором для насыщения воды кислородом и мягким ходом, позволяющим не растрясти рыбу даже при езде по плохой дороге. Удовольствие не из дешевых, но крайне необходимое для предприятия, дорожащего репутацией.

Чтобы довезти свою стерлядь до нужного места без потерь и с максимальным комфортом, татарстанский рыбоводческий комплекс приобрел специальную «живорыбную машину». Фото: «Биосфера-Фиш»

Для заключения договора на приобретение рыбы для компенсационного зарыбления представители компании-«ущербника» приезжают в цех «Биосферы-Фиш», чтобы оценить предлагаемую молодь. И, как правило, не могут сдержать эмоции:

— Первое — это удивление тому, что такие предприятия, как наше, в Татарстане существуют. Все-таки мы не та республика, где много внимания уделялось этому виду хозяйства просто потому, что условия у нас не располагают к рыбоводству, и все, что мы делаем, — это возможно сделать в замкнутых системах, а не в открытых, как это делается в Карелии или Астрахани. Для бизнеса это в диковинку. Сильные впечатления — когда гости поднимаются наверх и со второго этажа видят весь зал и размах работы. А самые воодушевленные успевают потрогать рыбку пальчиком за носики. Хотя мы всех предупреждаем быть аккуратными с рыбой. Но уж очень хочется. Особенно когда они целой стаей выглядывают. А когда видят маленькую…. Мы даже думали какой-то один лоток поставить специально на «потрогать», потому что это вызывает много положительных эмоций. А когда видят маточник, наших многокилограммовых рыбок, которые выросли за несколько лет, то хотят сфотографироваться с ними. И некоторые, кто зарыбляются часто, еще и товарную рыбу часто приобретают. Это тоже у нас доступно. В общем, когда к нам приезжают руководители предприятий-«ущербников», они в восторге от нас. К нам даже туристические предприятия просятся на экскурсии. Мы стараемся всех принимать, потому что предприятие — одно из первых в республике. По размаху мы и сейчас первые. А так, небольшие КФХ начинают тоже заниматься стерлядью. Потребность республики — 8 млн штук молоди стерляди в год, так что работы хватит на всех, — отметила Миляуша Загидуллина.

Многие хотят потрогать рыбу за носики, особенно, когда они целой стаей выглядывают. Фото Арсения Фавстрицкого

Перед тем как рыба отправится на волю, ее адаптируют: постепенно доводят температуру в лотках до той, в которую предстоит выпуск: опускают не более чем на градус в день, и стерлядь привыкает к новым условиям.

— Зарыбление — это очень серьезный процесс. Перед ним создается комиссия, которая участвует в зарыблении. На нашей практике это не менее 5—7 человек: представители Гаврыбвода, Минэкологии, охраны окружающей среды, представители самих предприятий. Все проводится согласно требованиям закона: ветеринарные справки и свидетельства движутся по электронной системе «Меркурий». Мы получаем разрешение и начинаем делать среднюю навеску, вычисляем на средней навеске количество штук и начинаем грузить в нашу «живорыбную машину». Конечно, мы готовы доставить рыбу в указанное заказчиком место, но чаще всего выпуск происходит в Куйбышевское водохранилище — наше Камское море. На процедуре зарыбления тоже вся комиссия присутствует, наблюдает, насколько правильно идет процесс. Рыба доезжает плавучая, живая, там ее проливаем речной водой, чтобы нормально адаптировать, и уже с камской водой рыбу выпускаем. Все наши зарыбления проходили успешно, — сообщила директор «Биосферы-Фиш».

Компенсационному зарыблению нужна централизация

Основная проблема сегодняшней отрасли, ориентированной на компенсационное зарыбление, — децентрализация. Как уже говорилось выше: производители и потребители ищут друг друга автономно. От этого плохо и тем, и другим. Те, кому рыба нужна, часто не знают, где можно взять. Нередко находят в других регионах. Та рыба не всегда способна адаптироваться к местным условиям — часть гибнет еще при перевозке, часть — просто потому, что не готова жить в непривычных климатических условиях. У производителей другая беда: не имея предзаказа, закладки делают приблизительно. В итоге рыбы то не хватает на всех желающих, то ее, наоборот, оказывается слишком много. Передержка не только ведет к лишним тратам, но и не дает высвободить оборудование под следующую закладку икры. А это потери. В убытке и государство: зарыбление оказывается не таким эффективным, в природе оказывается меньше ценной рыбы. Восстановление популяции, то, ради чего процедура и проводится, в лучшем случае несет нулевой эффект. В худшем — численность популяции продолжает сокращаться. Решение проблемы лежит на поверхности, уверен Владимир Малыгин.

— Конечно, госзаказ. Это когда все «ущербники» направляют деньги на некий счет Росрыболовства, а Росрыболовство на тендерной основе выкупает эту рыбу. Вот мы зарыбляем по 3, 5, 8, 10 тыс. голов. Сегодня, завтра, послезавтра. Представитель Росрыболовства это все твердо контролирует, все это хорошо. Но лучше, если они однократно проконтролируют выпуск 100, 200 тыс. штук молоди. Одномоментно. И не тогда, когда малек не дорос или перерос, а именно тогда, когда он достиг необходимой навески, именно тогда, когда рыбоводческое предприятие нужно разгрузить от этого малька, эффективно зарыбить и освободить мощности для нового воспроизводства. Ведь государство тратит на это деньги, субсидирует оборудование, а оно из-за отсутствия централизации не эффективно. Госзаказ способен упорядочить процесс: государство покупает этого малька, и большими партиями организуется и контролируется выпуск. Также оно может размещать заказ: сколько, какой рыбы нужно произвести и к какому сроку. Когда есть такое задание, гораздо эффективнее выстраивается работа, нежели когда каждый сам по себе. Живую рыбу на склад по стеллажам не положишь, не упакуешь. Она же живая. Ее надо продолжать кормить. Пока ты ее согласуешь по одной цене, она у тебя еще недели две-три плавает, и это уже совершенно другая рыба с совершенно другой стоимостью. Для нас это некоторая проблема. Насколько я знаю, в данный момент в Росрыболовстве идет формулирование решения по данному вопросу, — отметил он.

Централизация процессов и госзаказ могли бы значительно повысить эффективность компенсационного зарыбления. Фото Арсения Фавстрицкого

Шаг к независимости

Пока посадочный материал — оплодотворенную икру, «Биосфере-Фиш» приходится покупать. Но это именно что «пока».

— Видение такое: у нас должна быть популяция чистой волжской стерляди. Для этого мы создаем племенное стадо в 100—200 тыс. хвостов. Сейчас при приобретении икры необходимо икряным маткам делать пункцию, брать пробу икры, изучать. Для рыбы эта процедура болезненна. Она на такие манипуляции реагирует по-разному. Если мы будем держать собственное племенное стадо, то будем точно уверены в качестве самок и самцов, в качестве икры, а значит, сможем без всех этих манипуляций забирать икру и отправлять на оплодотворение и инкубацию, — поделился планами Владимир Малыгин.

Основа под племенное стадо уже заложена. Несколько тысяч лидеров — сильных, активных волжских стерлядей, оставленных с прежних закладок, активно подрастают. Площадка под их размещение планируется экспериментальная. До «Биосферы-Фиш» никто в Татарстане не пытался содержать стерлядь в садках на открытых водоемах. Владимир Малыгин готов стать первопроходцем и в этом направлении. Речь идет о многомиллионных инвестициях и серьезном риске: до этого момента садковые хозяйства были прерогативой более теплых регионов, таких как Астрахань, где нет такой глубины промерзания водоемов. Кроме того, среднегодовые колебания уровня воды на крупных водоемах Татарстана могут достигать нескольких метров. А значит, место нужно подобрать на малой реке, с более спокойным характером. Такая есть неподалеку — Меша. Сейчас идут переговоры о выделении участка, характере и объеме обязательств, что будет должен взять на себя бизнес, чтобы не навредить природе. Когда все моменты будут согласованы, начнутся работы. Пока идет разведка боем.

Основа под будущее племенное стадо уже заложена: несколько тысяч стерлядей-лидеров активно подрастают, готовясь дать жизнь новому поколению. Фото Арсения Фавстрицкого

— Мы у себя на озерах провели уже эксперимент: сделали несколько садков в стоячей воде. Стерлядь выпустили туда — сразу же в воду. Она не из скважин, как у нас в лотках, а грунтовая. Совсем другая — мутная, со своей микрофлорой. И рыба себя там чувствует хорошо. Живет, растет, кормится. Если говорят, что в природе от икринки до взрослой рыбы доживают лишь 3—5%, то у нас в садках выживаемость — больше 99%. И очень хороший набор массы: мы выпускали рыбок по 180 граммов, и они уже превратились в стерлядь по 500—600 граммов, а некоторые до килограмма выросли, — рассказал об успешных испытаниях Владимир Малыгин.

Кстати, выпускать в садки осетровых помогал не кто иной, как самый русский финн — Вилле Хаапасало. В этом году он несколько раз побывал в Татарстане, снимал фильм о республике, а заодно, как увлеченный рыбой и рыбалкой человек, не смог проехать мимо «Биосферы-Фиш». С удовольствием выслушал выступившего в роли экскурсовода Владимира Малыгина и поучаствовал в зарыблении садка.

Вилле Хаапасало принял участие в зарыблении прудового садка «Биосферы-Фиш». Фото из архива Владимира Малыгина

Серьезный интерес к успехам рыбоводческого комплекса проявляет президент Татарстана Рустам Минниханов. В октябре 2018 года он принимал участие в запуске первой очереди комплекса, а в июле 2019-го заехал вместе с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным — взглянуть, как подрастает стерлядь, и поинтересоваться планами по дальнейшему развитию.

В июле президент Татарстана Рустам Минниханов посетил «Биосферу-Фиш» вместе с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным. Фото prav.tatarstan.ru

Еще 625 миллионов рублей и новые направления

А планов у собственника «Биосферы-Фиш» много. Например, рядом с уже имеющимся и строящимся корпусами в обозримом будущем должен вырасти еще один. По площади — как оба первых вместе. Стоимость — еще порядка 625 млн рублей. Только направление будет другое — лососевые. Форель. Товарная рыба. Примерно на 50 тонн в год.

Планируется также создать свое перерабатывающее производство. Как для лососевых, так и для осетровых. Кроме стерляди планируется выращивать на мясо бестеров — гибрид белуги и стерляди, а также лоро — гибрид ленского и русского осетров. Охлажденная рыба, копченая, соленая, черная икра — все, что не будет задействовано в воспроизводстве, превратится в другие, как ожидается, доходные направления.

В ближайшее время планируется вдвое увеличить площадь озерного комплекса, прилегающего к рыбоводному комплексу. К существующим трем озерам должны добавиться еще три. Они станут частью системы воспроизводства и подращивания рыбы.

В ближайшее время планируется вдвое увеличить площадь озерного комплекса, прилегающего к рыбоводному комплексу. Фото: «Биосфера-Фиш»

Есть желание освоить еще и направление по карповым и сомам. Но это в перспективе. А что планируется уже в обозримом будущем, так это развитие такого направления, как платная рыбалка. Уже сейчас оно популярно. Недалеко от Казани, в тихом месте, можно с комфортом половить форель или стерлядь. Чем не удовольствие? Тот же Вилле Хаапасало после зарыбления садка с осетровыми тоже не выдержал и взялся за спиннинг — подразнить форель. Успешно порыбачил здесь и президент Татарстана Рустам Минниханов, ловил рыбу Максим Орешкин. Самый молодой Герой Советского Союза — наш земляк Борис Кузнецов, 26 декабря отпраздновавший 94-й день рождения, здесь тоже частый гость. Ветеран не прочь «искупать приманку». Причем не только летом. Он активно ловит рыбу и со льда.

Герой Советского Союза Борис Кузнецов — с трофейной форелью. Фото из архива Владимира Малыгина

Для удобства гостей планируется поставить несколько домиков, организовать ресторан, где рыбакам, часто приезжающим вместе с семьями или целыми компаниями, смогут быстро приготовить их улов.

И это только часть задумок. За несколько ближайших лет территорию «Биосферы-Фиш» планируется превратить в настоящий рыбоводческий кластер. Растущей компании нужны специалисты, и она их готовит.

— Приходится быть кузницей кадров. Изначальные знания, конечно, дает кафедра водных биоресурсов и аквакультуры в Казанском энергетическом университете. Она работает под руководством Марины Львовны Калайды. Там люди получают теорию и некоторую часть практики, а здесь они уже проходят настоящее испытание с опытными экспертами, которых мы приглашаем. Они получают практические знания. Из них мы и формируем свой коллектив специалистов на все те мощности, что мы уже запустили и планируем запустить, — рассказал о планах Владимир Малыгин.