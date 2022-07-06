Почему садоводы Татарстана «пролетают» мимо программы софинансирования сетей

Отбор прошли менее трети заявок, претендующих на 140 млн рублей. За оставшиеся 97 млн борьба развернется в середине июля

В Татарстане пройти отбор Минсельхозпрода, чтобы получить субсидии из бюджета на возмещение затрат по ремонту сетей и дорог, удалось менее трети садоводческих товариществ. Как выяснило «Реальное время», им достанется большая часть выделенных в этом году денег по программе — 237 млн рублей. Остатки финансирования поделят между собой участники «второго тура» борьбы СНТ за бюджетные средства, который будет объявлен 12 июля. Подробнее о препятствиях на пути к получению садоводами и дачниками господдержки на обновление инфраструктуры, выпавших из программы «растратчиках» и экономии, которая выходит боком, — в нашем материале.

Деньги есть — документов нет



В республике завершился первый тур приема документов от садоводческих товариществ на получение субсидий из бюджета по линии ремонта линий электропередач, систем автоматизированного контроля и учета электроэнергии, комплектных трансформаторных подстанций, систем водоснабжения и дорог. Финансирование по этой госпрограмме ведется в соотношении 30 к 70, и это очень выгодно, поскольку вместо, условно говоря, миллиона рублей целевых взносов на ремонт обветшавшего хозяйства садоводам надо собрать всего 300 тысяч.

За участие в госпрограмме развернулась нешуточная борьба, накал страстей высок. Поскольку многие СНТ подготовили заявки еще в 2021-м, но программу в прошлом году поставили на паузу. Так что на низкий старт в 2022-м встали и прошлогодние, и новые претенденты на получение бюджетных субсидий. Тем не менее всю выделенную сумму за один раз распределить не удалось — многие не смогли собрать необходимый пакет документов.

Как сообщили «Реальному времени» в Минсельхозпроде РТ, сумма заявок на сегодня составляет 140,3 млн рублей — это больше половины от выделенных на этот год 237 млн рублей. Второй тур приема заявок на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры на их территории планируется начать 14 июля.

Как сообщили «Реальному времени» в Минсельхозпроде РТ, сумма заявок на сегодня составляет 140,3 млн рублей. Фото: Роман Хасаев

Ждали-ждали и опоздали

Казанское СНТ «Нокса» в число счастливчиков, которые попали в первый тур, не вошло. Для участия в отборе надо было успеть подать заявку в республиканский Минсельхоз в период с 30 мая по 28 июня этого года, приложив к ней все полагающиеся документы, включая положительное заключение госэкспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ. А его нет до сих пор, хотя проектная документация у СНТ была подготовлена еще в 2021 году.

— В подготовке документов как в прошлом, так и в этом году помощь нам оказывал Союз садоводов Татарстана, — рассказала «Реальному времени» председатель СНТ «Нокса» Оксана Гаврилова. — В мае я консультировалась у курирующего это направление зампредседателя Союза Наила Гайнуллина, он сказал, что все у нас в порядке, обещал позвонить и сообщить, когда будет нужно нести документы в Минсельхоз. До 27 июня звонка не было, я ему стала звонить, он перенаправил меня в Минсельхоз, к начальнику отдела земельных и имущественных отношений Вавиловой. От нее я и узнала, что мы опоздали. Сейчас будет сложно попасть и во второй «тур» отбора: мы подали проект на экспертизу лишь на днях, а заключение госэкспертизы быстро не делается.

Казанское СНТ «Нокса» в число счастливчиков, которые попали в первый тур, не вошло. Фото: tatmetr.ru

Есть вопросы — нет ответа

Объявление об отборе заявок на участие в «Программе 550» было вывешено на сайте Минсельхозпрода 26 мая. В нем подробно описан порядок подачи заявок. И если ориентироваться на него, то время на экспертизу у всех претендентов было. Но найти документ на сайте способен не всякий, и уж точно это не сумеет сделать несведущий в особенностях оформления сайта министерства человек. А большинство председателей наших СНТ именно такие. Неудивительно, что большинство из них идут за помощью в Союз садоводов.

Союз садоводов Татарстана лишь 25 мая разместил информацию о выходе постановления Кабмина РТ от 7 мая «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Республики Татарстан садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры на их территории». А новость про то, что прием заявок будет осуществляться с 30 мая по 28 июня опубликовал лишь 7 июня, причем под заголовком «Есть вопросы — приходите в Городское отделение Союза садоводов Татарстана» — поди догадайся, что это про субсидии вопросы, а не про, например, борьбу с дачными ворами.

— Эта новость вышла сразу же после того, как в Союзе садоводов собирали председателей СНТ на консультацию по поводу субсидий, — говорит председатель СНТ «Нокса» Гаврилова. — Я там тоже была. Но только на встрече с Вавиловой в министерстве выяснилось, что экспертизу надо было пройти давным-давно, а мы ее только недавно оплатили, и неизвестно, когда она будет готова. А недавно мне сказали, что все, кто работает в правлении Союза садоводов, заявки от своих СНТ давно отнесли в Минсельхозпрод, там их проконсультировали, какие нужно внести поправки, и они все сделали и в программу уже практически вошли, а нам даже не сообщили ни о чем.

Выходит, Союз садоводов РТ не всегда защищает тех, что первым встал в очередь на получение субсидии?

«Поспешишь — денег себя лишишь»

На вопрос «Реального времени», почему в Союзе садоводов РТ, где уже не первый год проводят консультации для руководителей СНТ по участию в «Программе 550», так поздно проинформировали желающих о сроках отбора, да еще отсоветовали заранее подготовить все необходимые документы, ответил курирующий вопросы софинансирования руководитель отделения по Пестречинскому району Наил Гайнуллин:

— Отбор проходил с 30 мая по 28 июня, и за этот срок либо сами заказчики, то есть СНТ, либо подрядчики по их поручению должны были подать проекты на экспертизу и получить положительное заключение. Если бы в прошлом году некоторые СНТ прошли экспертизу заранее, заплатили бы за нее немалую сумму — 24 тысячи рублей, они бы эти деньги потеряли. Ведь отбор в 2021 году так и не был объявлен. В 2022 году цены поменялись, сметы пересчитали. И экспертизу надо было бы проходить заново, снова тратиться. А если бы и в этом году отбор не объявили? Деньги бы пропали! Вот поэтому мы советовали подавать на экспертизу только после объявления отбора. И спешить с ней до объявления второго тура отбора (тем, кто не прошел в первый тур, — прим. ред.) я не вижу смысла. А то вдруг Союз посоветует пройти экспертизу, а второго тура не будет?

Ненавязчивая рекомендация

Есть претензии у руководителя «Ноксы» и к подрядчику, которому была выдана доверенность на подачу документов на экспертизу. Дескать, то не дозвониться до ООО «РК-групп», то они очень долго собираются. А на вопрос, почему именно с этой фирмой СНТ заключило договор и откуда была уверенность, что сработает подрядчик четко и качественно, Гаврилова ответила:

— По рекомендации Союза садоводов РТ.

— Согласно постановлению правительства, каждое СНТ должно самостоятельно найти подрядчика, — прокомментировал эти слова Наил Гайнуллин. — Поэтому мы никому не навязывали подрядчиков. Но если председатели сами не могли подыскать подходящую компанию и спрашивали наше мнение, мы говорили: если хотите — вот телефон подрядчика, поговорите с ним, понравится — возьмете его, не понравится — другого найдете.

— Кроме «РК-групп» другие фирмы предлагали сотрудничество, оставляли в Союзе садоводов Татарстана свои контакты? — поинтересовалась журналист.

— Ну в Зеленодольском районе представитель «РЭС» приходил, в Лаишевском районе была какая-то фирма. В Казани к нам с предложением о сотрудничестве обращалось только ООО «РК-групп».

Тот факт, что договоренность о сотрудничестве с Союзом садоводов РТ у компании была, подтвердил и мастер ООО «РК-групп» Ильнур Мушарапов, который курирует СНТ «Нокса».

А в Минсельхозпроде по этому поводу сказали, что по закону никто, в том числе и министерство, не вправе навязывать подрядчиков, а если кто-то согласился с предложенной Союзом садоводов кандидатурой, то сам и должен нести за это ответственность.



Согласно постановлению правительства, каждое СНТ должно самостоятельно найти подрядчика, говорит Наил Гайнуллин. Фото: Инна Серова

Руководствовались прошлогодним опытом

— Мы предложили сотрудничество Союзу садоводов РТ, оставили там свои координаты. — рассказал «Реальному времени» мастер ООО «РК-групп» Ильнур Мушарапов. — В прошлом году к нам обратились на предмет ремонта электросетей по «Программе 550» 18 СНТ, а в этом — всего шесть. Это связано со значительным удорожанием работ, многие садоводческие общества просто не могут собрать необходимую сумму — треть от общей сметной стоимости проекта. Суммы в сметах выросли по сравнению с прошлым годом примерно на 30 процентов: стоимость работ осталась прежней, а материалы очень сильно подорожали.

— Провести работы и получить оплату в ваших интересах, а в результате промедления исполнение договора с СНТ оказалось под вопросом. Почему вы так долго не подавали проектную документацию на экспертизу?

— Союз садоводов только 6 июня проинформировал нас о том, что деньги выделены и программа начала работать. И мы сразу стали заниматься вопросами экспертизы. Но на экспертизу, по опыту прошлых лет и в соответствии с регламентом, может уйти до 35 дней. В Госэкспертизе действуют по регламенту: мы подали документы — через пять дней нам пришли замечания. Мы исправили документы, загрузили их снова на сайт экспертизы, они снова ответили и так далее. Лишь после того, как мы оплатим экспертизу и сделаем все исправления, нам приходит заключение.

— Такая заминка вышла только с СНТ «Нокса»?

— Нет, у всех шести СНТ, которые обратились к нам, документы на экспертизу поданы после 6 июня. Мы не сделали это заранее, потому что руководствовались опытом прошлого года: нам тогда обещали, что деньги выделят, мы потратили время и деньги, но программа так и не заработала, и деньги пропали.

«Надо быть готовыми»

— Министерство размещает на своем сайте порядок отбора, из которого следует, что идти с документами на получение субсидии председателям СНТ надо в Минсельхозпрод, — подвела в этой истории черту начальник отдела земельных и имущественных отношений министерства Марина Вавилова. — И отслеживать объявление о начале отбора надо тоже на сайте министерства. Уже на четвертый день после того, как мы разместили объявление, начался отбор, и срок был очень большим — 30 календарных дней.

На вопрос, не стоит ли в свете медлительности Госэкспертизы и обоснованного нежелания СНТ платить деньги за эту услугу до того, как появится твердая уверенность, что программа софинансирования заработает, Вавилова возразила:



— На второй тур отбора мы не будем отводить столько времени. Экспертизу надо проходить заранее и быть готовыми! К нам приходят фермеры — с отличными документами. А СНТ чего-то ждут, рассчитывают, что за них кто-то, Союз садоводов или еще кто-то, сделает.

Из программы выпали «растратчики»

Остается добавить, что, по словам Наила Гайнуллина, многие СНТ в этом году выпали из программы, хотя в 2021-м и договоры заключили с подрядчиками. И сметы составили, и заявки были готовы подать:

— Причиной стало отсутствие денег на их расчетных счетах. На момент подачи документов там должна лежать определенная сумма — 30 процентов от стоимости работ. А они за минувший год, я полагаю, деньги растратили на другие нужды.

Что же касается госэкспертизы проектов, то, по его данным, на сегодня из готовившихся участвовать в программе еще в прошлом году 105 товариществ ее прошли только 33.