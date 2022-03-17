«Это спекуляции!» — татарстанские аграрии сообщили о подорожании техники и запчастей

Фермеры переплачивают за ремонт сельхозтехники — дилеры взвинтили цены на запчасти, а СП по сборке комбайнов на грани распада

Фото: Илья Репин

В преддверии посевной татарстанские фермеры столкнулись с массовыми спекуляциями дилеров с запчастями для ремонта сельхозтехники и ростом цен на средства защиты растений. Аграрии республики надеются получить в скором времени федеральные субсидии на выращивание овощей по программе «Открытый грунт». Минсельхоз Татарстана советует покупать новое оборудование и машины, пока они есть в продаже. «Планировали приобрести две оросительные системы, стоял выбор между китайской системой и отечественной «Казанка», но так и не купили», — рассказала «Реальному времени» фермер Наиля Ахмадиева из Апастовского района. Казанский завод оросительной техники остановил продажи на неопределенное время.

«Достает деталь со склада, а цена в два-три раза дороже»

Стартовавшая в Татарстане ремонтная кампания по подготовке сельхозтехники к посевным работам идет с большими трудностями. И хотя парк фермеров на 90% состоит из отечественной техники, перебои с поставками комплектующих происходят регулярно, жалуются фермеры.

— Не секрет, что отечественная сельхозтехника состоит из иностранных комплектующих. Сейчас идет спекулятивный рост на комплектующие в два-три раза. Любая деталь, которую меняешь, увеличивается в разы, хотя дилеры не везут из-за границы, а достают со склада. Что это?! — возмущается глава фермерского хозяйства Алена Белоглазова.

По ее словам, поставщики техники всегда пользовались любым кризисом в свою пользу. «Во время уборки урожая фермерам приходилось переплачивать за ремонт, чтобы техника не простаивала. Нам важен каждый час в страду, поэтому платишь за срочность на 30% больше. А сейчас откуда такие дорогие запчасти?», — недоумевает она.

Президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров признает, что проблемы есть, но они носят временный характер. По его словам, фермеры работают преимущественно на отечественных тракторах, их парк на 95% состоит из белорусской техники.

— Но для уборки картофеля и моркови используются зарубежные машины, их немного, — рассказал Байтемиров.

По его словам, в настоящее время Минсельхозпрод и Минпромторг Татарстана ведут переговоры о налаживании производства запчастей на Буинском машиностроительном заводе. «Такой опыт у нас был в 2008 году», — сообщил глава ассоциации. Пока идет сбор заявок. По его словам, есть угроза приостановления поставок новой сельхозтехники от совместных предприятий с зарубежными партнерами (в Краснодаре действует СП с немцами, а в Санкт-Петербурге с голландцами).

— Официальных уведомлений об их выходе нет, но мы готовимся, — рассказал Камияр Байтемиров.

Минсельхозпрод РТ призвал покупать то, что есть в наличии

Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров предупреждал аграриев, что надо поторопиться с покупкой новой техники.

— В связи с введением санкций со стороны западных стран на рынке наблюдается нехватка сельскохозяйственной техники, запасных частей к ней, — сообщил министр.

Зяббаров призвал аграриев «ни в коем случае не включать режим ожидания», а пересмотреть все свои договоры и контракты и по возможности докупить то, чего еще не хватает для работы, у российских производителей. Пока эта работа идет «туговато».

На фоне роста кредитных ставок фермеры просят квотировать объемы господдержки.

— Валовая продукция КФХ по итогам года составила 23,6 млрд рублей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских подворий — 121,8 млрд рублей, то есть это 51,3% от общей республиканской валовой выручки. Как объяснить, что в республике субсидии по разным видам государственной поддержки крестьянские (фермерские) хозяйства получили 19,7% относительно стоимости валовой продукции, а более 80% достались всем остальным, агрохолдингам в первую очередь? — задается вопросом Камияр Байтемиров.

Согласна с ним и глава КФХ Алена Белоглазова, по ее мнению, льготные кредиты в агропромышленном комплексе необходимо выделять пропорционально объемам производства.

Марат Зяббаров предупреждал аграриев, что надо поторопиться с покупкой новой техники. Фото: tatarstan.ru

Пестициды стали дороже на 50%

Наиля Ахмадиева, из КХП Азата Ахмадиева из Апастовского района рассказала, что перед началом посевной они столкнулись с резким подорожанием средств защиты растений.

— Впервые за несколько десятилетий их стоимость выросла сразу на 50%. Если раньше в пересчете на 1 гектар посевной площади наше хозяйство тратило 1 тысячу рублей за химикаты, то в нынешних ценах придется поднять до 1,5 тысячи рублей, — подсчитала фермер.

КХП Ахмадиева занимается выращиванием картофеля, овощей, лука и зелени, имеет площади в 70 га. По словам фермеров, гербициды необходимы при проведении посевной, а затем во время вегетационного роста.

— Конечно, при выращивании овощей можно минимизировать объемы применения пестицидов, но тогда может упасть урожайность и пострадать качество картофеля, так что химическая защита нужна, — уверены фермеры.

Основным поставщиком средств защиты на российском рынке является АО «Фирма «Август»». Руководство компании объявило на этой неделе, что цены по заключенным контрактам при условии оплаты до 31 марта будут сохраняться, а новые поставки будут проходить уже по новым ценам из-за резкого изменения курса валюты.

На фоне роста кредитных ставок фермеры просят квотировать объемы господдержки. Фото: Илья Репин

Удобрения отпускают по фиксированным ценам

Зато татарстанские аграрии оказались защищены от ценовых скачков на минеральные удобрения. По словам фермеров, они закупают аммиак, карбамид и аммиачную селитру по фиксированным ценам из резервного фонда Минсельхозпрода РТ. По их словам, отпускная цена удобрений варьируется от 28—30 тысяч рублей за тонну удобрений. Какой совокупный объем был «забронирован» министерством им неизвестно, но с ограничениями на закупку удобрений из резервного фонда сталкиваться пока не приходилось. «Лимитов нет», — отметили фермеры. Судя по всему, централизованные закупки удобрений были сделаны у татарстанского завода «Аммоний» после резкого взлета экспортных цен летом 2021 года, после чего в Минсельхозе решили не рисковать урожаем 2022 года.

Еще из приятных новостей — неожиданное снижение цен на металлические профили на 5%.

— Собрались строить теплицу. Неоднократно отправляли запросы поставщикам стального профиля. Оказалось, что на 11 марта цены упали на 5%. Пустяк, а приятно, — радуется Наиля Ахмадиева.

Впрочем, самые большие надежды татарстанские фермеры связывают с предстоящим запуском федеральной программы по субсидированию выращивания овощей. Еще в прошлом году председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении получателей субсидий в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. На фоне засухи и дефицита овощей в него попали аграрии, занимающиеся выращиванием овощей на открытом грунте. Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих перспективные технологии, правительство приняло решение распространить на них действующую меру поддержки в виде субсидий.

По словам Наили Ахмадеевой, речь идет о выделении субсидий в 20—45 тысяч рублей в пересчете на гектар. Если эта мера заработает, то в ее хозяйстве посевные площади отдадут не только под картофель, морковь и зелень, но и под капусту.

— Потребитель сейчас не избалован, ему не до экзотической зелени. Скорее всего, выделим площади под капусту, которая выросла в цене до заоблачных высот. Если раньше фура с капустой оценивалась в 100 тысяч, то сейчас — миллион. Марийцы так и говорят — уехал еще один «миллионник», — рассказала Ахмадиева.

С февраля зарубежная и российская поливальная техника подскочила в цене на 30%. Фото: mcx.gov.ru

По оросительной технике вопрос пока не решен

Правда, предстоит решить еще проблему. С февраля зарубежная и российская поливальная техника подскочила в цене на 30%.

— Планировали приобрести две оросительные системы, стоял выбор между китайской системой и отечественной «Казанка», но так и не купили. Обе приближаются к 1 млн рублей вместо прежних 700 тысяч, — сокрушается фермер.

На Казанском заводе оросительной техники «Реальному времени» подтвердили, что подорожание произошло из-за роста цен на металл.

— Сейчас выполняются «старые» контракты, заключенные до 1 марта. Продажи новой техники остановлены. Ждем пересмотра цен, может понизятся. Звоните в конце недели, — посоветовал представитель компании.

Фермеры рассчитывают на субсидирование и этих дополнительных затрат Минсельхозпродом РТ. «Готовимся заключать тройственный договор с поставщиком, по которому бюджет будет оплачивать 70% стоимости приобретения», — сообщила Наиля Ахмадиева.