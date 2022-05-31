«Теперь нужно тепло»: посевную в Татарстане завершат до конца недели

«Большой проблемы в двухнедельном отставании нет»

Погодные условия — низкие температура и дожди — отодвинули начало посевной кампании в Татарстане почти на две недели. Количество выпавших с апреля по май осадков превысило стандартные нормы в 2 раза. Но поводов для беспокойства нет, заверил на специальном брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Уже на этой неделе сев зерновых, овощных и бобовых культур будет завершен, сообщил на брифинге, посвященном ходу весенней посевной, глава министерства:

— Все культуры, которые мы завершаем на этой неделе, они все укладываются во временные рамки сева. Все в дальнейшем зависти от погоды. С влагой в этом году, конечно, все хорошо, прошли очень хорошие дожди. Теперь нужно тепло, вовремя вести обработки от сорняков, вредителей, грызунов. Есть к тому же различные стимуляторы роста. И большой проблемы в двухнедельном отставании мы не видим.

Кроме того, что дожди сдвинули график посевной, они же сильно уплотнили верх угодий, сетуют земледельцы — на поверхности почвы образовалась плотная корка, которая может заметно усложнить всходы побегов, если вовремя не будет проведено боронование.

Говоря в целом о темпах посевной, Зяббаров сообщил, что на данный момент она выполнена на 91% — засеяно 1,68 млн га от плана в 1,8 млн гектаров: зерновые — 94%, сахарная свекла — 97%, картофель и овощи — 63%. Чтобы успеть в срок, работа на полях идет в 2 смены, а в некоторых районах круглосуточно, отметил министр.

О том, что посевная завершена, уже отрапортовали Атнинский, Актанышский, Лениногорский и Заинский районы. Еще 7 районов республики завершат сев на днях. Среди отстающих министр назвал 9 районов, где засеяно меньше 85% от плана — это Вехнеуслонский — 74%, Пестречинский — 76%, Агрызский — 77% и другие. Хуже всех дела обстоят у аграриев Дрожжановского района, где план выполнен лишь на 67%.





Причины такого: географическое (северная часть республики) положение районов, из-за чего посевная стартовала позже, чем в других районах, а также несвоевременная подготовка к посевной и плохая ее организация, подчеркнул спикер.

Не секрет, что агропромышленная отрасль является одной самых затратных статей для бюджета. С каждым годом и стоимость посевной кампании становится все дороже. В 2021 году она обошлась Татарстану в 28 миллиардов рублей, или более 9 тысяч рублей на гектар посева. Сумму затрат на год текущий Марат Зяббаров назвать пока затруднился, отметив, что, безусловно, статья расходов заметно вырастет. Свою лепту в возросших расходах сыграли повышение цен на топливо — хотя аграрии получают его по льготной цене, которая ниже коммерческой на 3-4 рубля за литр, — тарифы на энергоресурсы, удорожание минеральных удобрений и запчастей для техники. По бюджету сельхозпроизводителей может ударить и стоимость семян, но только те хозяйства, кто вовремя не позаботился об их закупке.

Уже известно, что в этом году господдержка АПК составит более 13,3 миллиарда рублей, из которых 5,4 миллиарда рублей поступят из федерального бюджета и без малого 8 миллиардов — средства республиканского.

Сахарная свекла для будущего года — под большим вопросом

Между тем уходит время для посадки ранних яровых зерновых культур, таких как кукуруза, подсолнечник, соя и сахарная свекла — как отметил глава Минсельхозпрода, на созревание подсолнечники нужно от 95 до 105 дней. Но пока еще укладываются в сроки те хозяйства, где выращивают гречиху, рапс и горчицу. Именно ими аграрное ведомство советует засевать поля на замену тем культурам, сеять которые уже поздно. К тому же спрос на них ежегодно растет, отметил Марат Зяббаров.

Что касается зерновых культур, то, по словам министра, 40% пашен засеяны оригинальными элитными семенами, а ряд сельхозпредприятий с учетом постоянного роста цен начали планировать посевную-2023 и уже ведут переговоры по поставкам семян.

Под большим вопросом остается формирование семенного фонда сахарной свеклы на перспективу. Дело в том, что прежде аграрии республики закупали их только у иностранных производителей. В нынешних условиях контакты с их стороны прерваны. Благо успели обеспечить сельчан семенами в этом году, закупив в полном объеме, отметил Марат Зяббаров, так что проблем и с производством сахара, и с поставками свеклы потребителям возникнуть не должно. Опасение вызывает 2023 год, подчеркнул глава министерства:

— В России также семена производятся — с этими производителями мы тоже работаем. Но мы ведем переговоры с иностранными компаниями других стран, с дилерами — пока на этот вопрос у меня ответа нет, но он вызывает беспокойство. Есть отечественные производители, но урожайность у них не та, что у зарубежных семян, но если иностранных семян завезти не получится, то российскими семенами страна себя обеспечит.

Марат Зяббаров сообщил, что проблем и с производством сахара, и с поставками свеклы потребителям возникнуть не должно. Фото: tatarstan.ru

Еще одна насущная проблема АПК Татарстана — наличие неиспользуемых земель сельхозназначения. Таковых в прошлом году было выявлено более 113 тысяч гектаров. Из них вовлекли в оборот пока лишь 40%. Несмотря на штрафные санкции — в общей сумме на более чем 6 миллионов рублей — и прочие меры, собственники таких земель, чтобы уйти от ответственности, идут на всевозможные уловки, посетовал Марат Зяббаров. Например, заключают краткосрочные договоры аренды, дарения или купли-продажи с новыми собственниками. А такие короткие договоры, отметил он, сельхозпроизводителям неинтересны, поскольку они не могут в таком случае воспользоваться мерами господдержки. Кроме того, проводят одноразовую вспашку, сенокошение, а дальнейшего выращивания сельскохозяйственных культур не следует или же используют землю как капитал для последующего перевода в другие категории.

Для выявления таких мошеннических схем Минсельхоз даже прибегает к помощи космических технологий и искусственного интеллекта: «Со спутников вся эта их «работа» видна, и ее никуда не скроешь и не спрячешь».

В помощь селу — заморозка цен на удобрения и импортозамещение техники и запчастей

Говоря об удобрениях, которые играют большую роль в создании плодородной почвы и, как следствие, сказываются на урожае, то в этом году на помощь аграриям пришло федеральное правительство. Как пояснил глава татарстанского Минсельхозпрода, обычно закупать удобрения хозяйства начинали в феврале — марте. Чтобы аграрии имели такую возможность, в этом году вмешалось Министерство сельского хозяйства РФ совместно с Минпромторгом. По поручению премьер-министра России производители удобрений зафиксировали свои цены для сельхозпредприятий с 1 декабря по 1 июня. К примеру, стоимость обычной аммиачной селитры, которая используется в качестве азотной подкормки почвы, за год взлетела с 14 рублей за кг в 3-4 раза, подчеркнул Зяббаров, но аграрии после заморозки цен смогли покупать ее у завода-производителя в Менделеевске и других регионах России всего за 17 рублей. Для сравнения, экспортная цена этого удобрения достигает сейчас более 100 рублей за кг.

Что касается технического вооружения аграриев Татарстана, то оно на должном уровне. Парк техники в районах постоянно пополняется и обновляется. По подсчетам экспертов, чтобы избежать интенсивного старения машинно-тракторного парка, необходимо ежегодно обновлять его на 600 единиц.

В этом году на закупку новой техники из республиканской казны выделены 1,8 миллиарда рублей — первый транш в 635 миллионов рублей хозяйства уже получили. На конец мая аграрии закупили более 1,3 тысячи единиц нужной им сельхозтехники и оборудования на 4,2 миллиарда рублей — это различные тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели и прочее.

В этом году на закупку новой техники из республиканской казны выделены 1,8 миллиарда рублей. Фото: Максим Платонов

Решаются вопросы и по замене импортной техники и запчастей на отечественные. Сегодня промышленные предприятия республики и других регионов наладили выпуск более 2 тысяч наименований деталей на импортную технику. При этом цены в среднем в 2-3 раза ниже, что, безусловно, снизит затраты агропредприятий. По подсчетам, годовое потребление запчастей в отрасли сельского хозяйства республики оценивается в 4,5 миллиарда рублей.

Тем временем на поля в некоторых районах республики уже вышла кормоуборочная техника — благодаря дождям обеспечен рост трав в необходимом объеме. В этом году стоит задача заготовить почти 2,8 миллиона тонн сенажа, 3,8 миллиона тонн силоса, 820 тысяч тонн сена.

Ангелина Панченко