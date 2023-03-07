В Татарстане за год произвели 5,5 тысячи тонн товарного меда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане произвели 5,5 тысячи тонн товарного меда. Об этом на коллегии Минсельхозпрода республики сообщил вице-премьер, глава ведомства Марат Зяббаров.



Он напомнил, что в Татарстане по-прежнему сохраняется проблема гибели пчел от использования пестицидов и химикатов. Разработана специальная инструкция по профилактике подобных инцидентов. В районах республики провели обучения пчеловодов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе 2023 года Марат Зяббаров рассказывал, что проблема сохраняется, несмотря на то, что аграрии соблюдают требования законодательства о необходимости заблаговременно предупреждать пчеловодов об обработках.

— На сегодняшний день большая работа проведена: и группы, и встречи, и контакты, и постоянное общение. Но в любом случае у нас гибель пчел происходит. Пчеловодам тоже стоит своевременно принимать меры по ограничению вылета пчел на обработанные поля, — заявил Марат Зяббаров.



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Татьяна Демина