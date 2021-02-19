Шамиль Агеев: «Татарстану удается удерживать лидирующие позиции не только в ПФО, но и по России»

В Казани обсудили вопросы продвижения продукции татарстанских производителей на рынки регионов России и за рубеж

В Татарстане представителям малого и среднего бизнеса предложили новый формат льготного кредитования. Главное условие выдачи займа — ведение предпринимателем экспортной деятельности. Общий объем экспорта республиканских производителей превысил $33 млн. Какова процентная ставка по кредиту, а также какие товары больше всего пользовались спросом за пределами республики, — обсудили на брифинге по продвижению продукции татарстанских производителей на рынки регионов России и за рубеж. Подробнее — в материале «Реального времени».

Основные проблемы

Открывая встречу, председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев посетовал, что доступ к банковским кредитам для бизнеса в России все еще значительно ограничен. Особенно, если компании пытаются выйти на внешние рынки.

— Если в поддержке экспорта в других странах, а мы этим занимались очень подробно, большие льготы идут, то у нас с этим хуже, — заявил Агеев. — Допустим, тот же Трамп добивался, чтобы были чуть ли не минусовые кредиты, то есть не под проценты. У нас нормальные кредиты практически недоступны.

Спикер также отметил, что в нашей стране довольно сложно уйти от излишних бюрократических процедур, несмотря на то что правительство активно противодействует существующей канцелярщине: «Процесс борьбы нас ждет очень длительный. Не так все просто». В отдельную группу он выделил проблемы логистики:

— Повышаются цены на транспортные перевозки, причем не всегда обоснованно. На разного рода комплектующие.

Тем не менее, по мнению Агеева, «Татарстану неплохо удается удерживать лидирующие позиции не только в ПФО, но и в целом по России».

«Повышаются цены на транспортные перевозки, причем не всегда обоснованно. На разного рода комплектующие», — отмечает Агеев. Фото: Максим Платонов

Планы на будущее

В нынешнем году Торгово-промышленная палата Татарстана собирается организовать бизнес-миссии в Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

— По Европе и другим странам будем смотреть, как откроются границы. Многие вопросы технической сложности возникают с визами, авиа- и прочими сообщениями. Но мы эту линию будем продолжать, — сообщил Агеев.

Также будут проведены B2B встречи для татарстанских предпринимателей с представителями Китая, Испании, Италии, Ирана, Турции и других стран.

В части поддержки малого и среднего бизнеса и продвижения продукции татарстанского производства на иностранные рынки в палате разрабатывают варианты грантовой поддержки, ищут возможности для получения республиканских и федеральных субсидий, содействуют в вопросах цифровизации бизнес-процессов.

В прошлом году в ТПП провели 27 встреч с иностранными партнерами и 15 международных бизнес-миссий, заключили 4 международных соглашения.

В ТПП будут проведены B2B встречи для татарстанских предпринимателей с представителями Китая, Испании, Италии, Ирана, Турции и других стран. Фото: Роман Хасаев

Рост производства

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков сообщил, что на сегодня в республике свыше тысячи предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

— По итогам 2020 года производство пищевых продуктов в Татарстане выросло на 14,1 процента, — сообщил спикер.

Так, наибольший рост показали молоко (131%), растительное масло (129%) и сахарный песок (104,9%).

— Продукция, произведенная нашими производителями по таким позициям, как хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция, занимает до 95% на магазинных полках, — пояснил Залаков. — Неплохо представлены куриные яйца, сахар, курица. Здесь показатель составляет порядка 50 процентов.

Замглавы Минсельхозпрода РТ отметил, что экспорт татарстанских пищевых продуктов по итогам года составляет около $273 млн.

— Основные рынки сбыта нашей продукции — это Турция, Казахстан, Латвия, Беларусь, Узбекистан, Германия, Польша и Азербайджан, — подытожил он.

«Основные рынки сбыта нашей продукции — это Турция, Казахстан, Латвия, Беларусь, Узбекистан, Германия, Польша и Азербайджан», — говорит Наиль Залаков. Фото: tatarstan.ru

Бизнес уходит в интернет

С начала реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 182 татарстанских предпринимателя начали работать в области внешнеторговой деятельности. Общий объем экспорта республиканских производителей, поддержанных Центром поддержки экспорта, превысил $33 млн.

— Следует отметить, что в 2021 году уже восемь новых компаний вышли на экспорт, семь из них — благодаря каналам электронной торговли, — сообщил начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Татарстана Артур Гайнов.

По словам спикера, электронная торговля приобретает все большую актуальность. Сегодня на известных площадках, таких как Ozon, Wildberries, KazanExpress, cвою деятельность осуществляют порядка 5 тысяч татарстанских предпринимателей, суммарный оборот продаж которых составил 4,2 млрд рублей.

Микрозаем для предпринимателей



Артур Гайнов сообщил, что в Татарстане готовы предложили льготный микрозаем экспортно ориентированным представителям малого и среднего бизнеса.

— Предприниматели смогут получить микрозаем на сумму до 5 млн рублей и сроком кредитования от 3 до 36 месяцев, — пояснил он.

По словам Артура Гайнова, электронная торговля приобретает все большую актуальность. Сегодня на известных площадках, таких как Ozon, Wildberries, KazanExpress, cвою деятельность осуществляют порядка 5 тысяч татарстанских предпринимателей. Фото: tatarstan.ru

Процентная ставка по кредиту будет варьироваться в пределах от 1 до 4,25%. «Если стоимость контракта при экспорте будет равняться $100 тыс. и более, процентная ставка составит 1 процент годовых, от $75тыс. до $99 тыс. — одна вторая ключевой ставки Центрального банка, до $74 тыс.— 4,25 процента», — пояснил Гайнов.