«Лишнее» молоко: почему в Татарстане выстроились очереди на сдачу молочного скота на мясо

По словам фермеров, животноводческую отрасль республики ожидает крах, если не остановить падение закупочных цен на «белую нефть»

Закупочные цены на молоко в Татарстане, как принято теперь говорить, пробили дно — упали ниже уровня пятилетней давности, при том что, согласно инфляционным калькуляторам, уровень инфляции с конца апреля 2018 года к настоящему времени вырос более чем на 38%. В таких условиях животноводческую отрасль республики ждет крах, если не остановить падение закупочных цен на «белую нефть», предупреждают сельхозпроизводители. Подробнее о причинах, по которым дешевеет молоко, катастрофических последствиях этого процесса для агропромышленного комплекса и мерах, которые принимаются в республике, чтобы исправить ситуацию, — в материале «Реального времени».

«Все рухнуло»

Менделеевский фермер Эльдар Махмудов занимается молочным животноводством. Его семейная ферма поставляет свою продукцию на многие сельхозярмарки. Но в этом году глава хозяйства оказался на грани краха.

— Зимой я сдавал молоко по 36 рублей за литр с НДС, а если считать без НДС — по 33 рубля, сейчас его принимают по 18 рублей без НДС, — рассказал «Реальному времени» Махмудов, — При этом в магазине цена на молоко фактически не поменялась — это как так?

Семейная ферма Эльдара Махмудова поставляет свою продукцию на многие сельхозярмарки. Фото: предоставлено фермером

По его словам, последние 2 года закупочные цены на молоко держались в Татарстане на приемлемом уровне. И вот — фермерские хозяйства только-только начали развиваться, технику в лизинг взяли, и все рухнуло — и цены, и планы фермеров.

— Нам объясняют падение закупочных цен массовым завозом сухого молока из Белоруссии — дескать, производителям молочной продукции оно обходится дешевле нашего, непереработанного. С моими объемами, а стадо у меня всего 100 голов, производить сухое молоко нереально. Мы делаем домашний сыр — брынзу, но Менделеевск — город небольшой, а наш сыр на любителя, так что спрос на него невелик. А продвигать его дальше — опять же, деньги нужны.

Надежда — на урожай сельскохозяйственных культур, рассуждает фермер. Но эта надежда, как выяснилось, слабая: в прошлом году Махмудов посеял горчицу, собрал хороший урожай — и этот урожай остался лежать у него складах:

— В прошлом году я впервые посеял горчицу, но продать ее до сих пор не удалось — нормальную цену не дают, все хотят купить дешево.

«Cухое молоко производителям молочной продукции обходится дешевле», поясняет фермер. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как 5 лет назад

В 2020 году министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров называл молоко «белой нефтью» и с гордостью говорил об успехах республики в его «добыче». Сейчас спустя 3 года ситуация в отрасли ухудшилась, говорят производители «белой нефти».

Если исходить из цифр, приведенных Махмудовым, только за апрель 2023 года закупочные цены упали в среднем на 10—11 рублей.

— На 3 апреля среднесложившаяся закупочная цена на молоко в разрезе татарстанских сельскохозяйственных организаций и КФХ составила 29,43 рубля (без НДС), — сообщал в начале мая глава Минсельхозпрода РТ.

Марат Зяббаров отметил, что в начале апреля 2023 года закупочная цена была на 4,39 рубля ниже, чем в аналогичный период 2022 года (на 14,9%), но выше, чем в 2021 и 2020 годах.

Однако 5 лет назад — в 2018 году — Минсельхозпрод РТ официально констатировал падение средней закупочной цены до 19,05 рубля за килограмм (без НДС), и эта планка была выше, чем сейчас.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Схожая ситуация была в 2018 году, — сообщили «Реальному времени» в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ в ответ на запрос о ситуации с закупками молока и мерах, которые принимаются на правительственном уровне, чтобы ее стабилизировать, — В этом году в условиях снижения закупочных цен на молоко, сельхозпроизводители получили существенную поддержку в виде субсидий на 1 литр реализованного молока в сумме 1,3 миллиарда рублей и на племенное животноводство 1,2 миллиарда.

В Минсельхозпроде также отметили, что сейчас из республиканского бюджета дополнительно выделено 523 млн рублей на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного молока в марте и апреле текущего года — по ставке 2 рубля.

Субсидии или запрет на «пальму»?

Но председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров убежден, что господдержкой и субсидиями эту проблему решить невозможно.

— Государственная поддержка имеет двойное действие. Когда приняли положение о субсидировании производителей молока, производители молока получили по 8 рублей за литр, а переработчики на эти 8 рублей скинули закупочную цену. В свою очередь, торговые сети, по нашим данным, получили дополнительную прибыль — там цены не упали.

По мнению собеседника «Реального времени», ситуацию могло бы переломить введение госрегулирования цен на молоко, но вводить его следует продуманно: «все просчитав так, чтобы обеспечить рентабельность его производства крестьянскими хозяйствами и фермерами».



— Нужен комплекс мер: остановить спад закупочных цен, обязательно ввести запрет на ввоз в Россию пальмового масла, которое используют перерабатывающие предприятия, поскольку это прямо влияет на ценообразование на молоко, ввести госрегулирование цен и обеспечить реальную эффективную работу антимонопольной службы, которая сейчас не находит причин для вмешательства. Нужны соответствующие законы, постановления правительства, указы президента, — считает Камияр Байтемиров.

Стимулировали, стимулировали и затоварились

В Татарстане, как и в целом в России, в последние годы принимались активные попытки простимулировать рост производства молока, и, судя по всему, они увенчались успехом. По данным Центра изучения молочного рынка, на конец I квартала 2023 года производство молока в России выросло на 3,7% (с 7 млн тонн в I квартале 2022 года до 7,3 млн). В 2022 году производство молока увеличилось на 2%, а вот потребление молока снизилось на 12%.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

При этом практически во всех российских регионах сейчас отмечается затоваривание молочных складов, падение закупочных цен на скоропортящиеся молочные продукты и рост цен на «долгоиграющее» сухое молоко. По официальным данным, складские запасы сухого молока в России увеличились на 240%, сырных продуктов — на 65%. Объясняют чиновники это падением как внутреннего потребительского спроса, так и объемов экспорта, связывая последнее с действием антироссийских санкций.

— Если прекратить ввоз пальмового масла, то затоваривание само собой закончится, — заявил «Реальному времени Камияр Байтемиров и напомнил о недавнем предложении представителей отрасли выдавать талоны на молоко малоимущим, военным и школьникам, — А, учитывая «стратегическое» значение молока для здоровья человека, решить проблему затоваривания складов можно мерами, которые будут стимулировать спрос на молоко у населения.

«Тот, кто держал корову и ее зарезал, больше ее не заведет»

Что же касается комплексных мер, направленных на адекватное ценообразование в этой сфере, то еще в 2018 году, по поручению Рустама Минниханова, в Татарстане проводили проверку обоснованности снижения закупочных цен на молоко переработчиками.

Сегодня, если ситуацию срочно не «разрулить», животноводство ждет катастрофа, считает глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана:

— Чтобы теленок стал коровой, которая дает молоко, нужно, самое малое, 3 года. А сейчас в наши сельскохозяйственные потребительские кооперативы выстраиваются очереди из крестьян — на забой этих коров. И восстановить это поголовье будет уже невозможно.

«Содержать молочный рогатый скот — это очень тяжелый труд — без перерывов, отпусков и отдыха». Фото: предоставлено Эльдаром Махмудовым

Уничтожение республиканского «дойного стада» не просто сведет на нет многолетние усилия, направленные на развитие молочной отрасли, но и более отдаленные демографические последствия.

— В позапрошлом году, несмотря на засуху, я не сдал на мясо ни одной коровы, потому что надеялся на обещанную от государства субсидию, — вспоминает фермер Эльдар Махмудов. — А чем дело закончится сейчас — не знаю. Но надо понимать: если кто-то держал корову, а потом ее зарезал — он больше ее никогда не заведет. И дело тут не только в том, что восстановить стадо будет трудно из-за финансовых трудностей! Содержать молочный рогатый скот — это очень тяжелый труд — без перерывов, отпусков и отдыха. Ты привязан к корове 365 дней в году: надо доить, кормить, ухаживать. Многие люди это уже поняли и отказались от него, нашли себе другое занятие. Раньше почти в каждой деревне было два стада, а нынче и одного не набирается! Я на село переехал из Казани, и тогда в соседней деревне было 120 коров, а сейчас их там всего 11!

А если в деревне нет стада, там и людей вскорости будет, делает вывод фермер. Потому что им нужна работа, а ее нет:

— Фермерское хозяйство дает работу минимум 10 людям. Не будет моей фермы — у них работы не будет! С другой стороны, уже сейчас на селе механизатора не найдешь. Потому что в городе с такой квалификацией ему обещают зарплату в 100 тысяч рублей, а я разве смогу платить такую сумму?