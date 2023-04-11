В Татарстане есть риски сохранения переходящих запасов зерна — 1 миллиона тонн

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

В Татарстане есть риск сохранения переходящих запасов — 1 млн тонн зерна, с учетом интервенционного фонда, который оценивается в 226 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

На 1 апреля 2023 года в Татарстане хранится 2,1 млн тонн зерновых культур. Из них 1 млн тонн — в элеваторах, 900 тысяч тонн — в хозяйствах. По прогнозам Минсельхозпрода, до начала уборки нового урожая, то есть за 3,5 месяца, 1,3 млн тонн зерна в республике израсходуют на собственные нужды.

— Переходящий запас у нас в пределах 1 млн тонн остается. Это тоже такой вопрос. Сегодня мы занимаемся поиском для реализации зерна. Надеемся, что мы до нового урожая этот миллион тонн реализуем, — сказал глава Минсельхозпрода Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Марат Зяббаров напомнил, что ежегодно Татарстану для внутреннего потребления требуется 3,2 млн тонн. Из них 2,1 млн тонн направляются в сферу животноводства, еще 550 тысяч тонн — на посевную кампанию, а 280 тысяч тонн — на производство спиртовой продукции. На изготовление муки в республике каждый год необходимо 250 тысяч тонн.

В Минсельхозпроде Татарстана рассказывали, что планируют увеличить суммарные мощности элеваторов на 200 тыс. тонн зерна. Сейчас их мощности вместе со складами составляют 5 млн тонн.



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Татьяна Демина