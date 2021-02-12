«Фермерство должно стать не просто энтузиазмом, а бизнесом со стабильным доходом»

В Казани обсудили варианты господдержки КФХ и сельских кооперативов

Фото: Ринат Назметдинов

Как превратить фермерство в рентабельный бизнес? Ответы на эти вопросы искали на одной из площадок Агропромышленного форума, который проходит в эти дни в Казани на базе «Казань Экспо». Эффективность господдержки малых форм хозяйствования на примере лучших практик стала главной темой круглого стола, собравшего представителей АПК и чиновников. На встрече побывал корреспондент «Реального времени».



Выйти на 2 млн тонн молока в год

Татарстан — аграрно-промышленный регион, лидер по производству сельхозпродукции в России. Сегодня в республике около 4 тысяч фермеров, за которыми закреплено 370 тыс. га земли. Средний земельный надел составляет площадь до 100 га.

Рейтинг муниципальных районов по показателям развития малых форм хозяйствования, по данным Минсельхоза РТ, возглавил Сабинский район. На 2-м и 3-м местах оказались Кукморский и Балтасинский районы.

Перед республикой стоит амбициозная задача — производить 2 млн тонн молока в год. Пока наибольшую господдержку получают молочное и мясное животноводство.

При сложных условиях, которые возникли в прошлом году на фоне пандемии коронавируса, фермеры показали наибольший прирост производства даже по сравнению с крупными агрохолдингами, сообщили в Минсельхозе РТ.

Объем валовой продукции сельского хозяйства Татарстана (по всем категориям хозяйств) составляет 263,4 млрд рублей. Индекс роста равен 104%. Об этом сообщил в своем выступлении заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ришат Хабипов.

Замминистра отметил, что достижения по развитию малых форм хозяйствования (МФХ), куда относятся КФХ и другие небольшие фермерские хозяйства, связаны и с объемом господдержки. Фото: tatarstan.ru

«Татарстан относится к тем субъектам, куда деньги отправлять не страшно»

Замминистра отметил, что достижения по развитию малых форм хозяйствования (МФХ), куда относятся КФХ и другие небольшие фермерские хозяйства, связаны и с объемом господдержки. Благодаря республиканской и федеральной поддержке ожидается увеличение поголовья и создание 500 новых рабочих мест.

Всего в работе находятся 25 направлений форм поддержки МФХ на сумму 3,2 млрд рублей. В основе — гранты, которые в 2020 году составили 1,4 млрд рублей. За этот период 155 КФХ и 15 сельских кооперативов получили гранты, было построено 297 миниферм ППХ.

Все средства, которые получают грантовики проходят через федеральное казначейство. Расход средств строго контролируется. Ришат Хабипов упомянул строительство мини-ферм ЛПХ с поголовьем до 20—25 голов в Кукморском районе. На эти проекты выделено 30 млн рублей.



Заместитель директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России Рената Бибарсова поделилась своим наблюдением:



— Регионы России все разные, каждый со своей спецификой, каждый со своими проблемами и своими успехами, но Республика Татарстан относится к тем субъектам, в которые деньги отправлять не страшно. Потому что на каждый рубль вложенных средств мы видим максимальную отдачу со стороны получателей и органов региональной власти. Фермерство должно стать не просто энтузиазмом, а бизнесом, который приносит стабильный доход.

На сегодня действуют жесткие требования к объемам региональной поддержки на сельскохозяйственную кооперацию. Это стимулирует развитие сельхозкооперативов и работу регионов с этим механизмом.

По мнению Бибарсовой, проектное финансирование — будущее фермерского сообщества. Фото: onf.ru

Рената Бибарсова объяснила, что финансовые меры государственной поддержки выстроены таким образом, чтобы помогать фермеру на каждой стадии жизненного цикла его дела.



По ее мнению, проектное финансирование — будущее фермерского сообщества. С участием господдержки и льготного кредитования можно будет реализовывать проекты не в 5-6 млн, а уже до 120 млн рублей.

Торговля, дом и туризм на землях фермеров

В прошлом году Департамент развития сельских территорий Минсельхоза РФ провел анализ и выяснил, что фермер за один год сдает 128 форм отчетности. Как оказалось, показатели в этих формах дублируются по наименованиям. Была организована работа по упрощению отчетности, выбрали только те показатели, которые нужно заполнять, синхронизировали всю периодику и сделали единый лист показателей. Теперь показателей не 4 тысячи, а 860. С июля 2021 года каждому фермеру планируется выделить на портале госуслуг «личный кабинет». Здесь фермер три раза в год будет заполнять единый лист показателей. Система автоматически должна раскидывать все показатели по формам отчетности. Сейчас ее пока тестируют.

Скоро планируется и введение специальной отметки в форму регистрации ИП, которая будет указывать, что предприниматель является главой или членом КФХ.

С июля 2021 года каждому фермеру планируется выделить на портале госуслуг «личный кабинет». Здесь фермер три раза в год будет заполнять единый лист показателей. Фото: Ринат Назметдинов

Рената Бибарсова напомнила о законодательных инициативах разрешить фермерам установку объектов нестационарной торговли или стройку домов на землях сельхозназначения. А также обратила внимание на проблему снижения объемов электроэнергии для микробизнеса в сельском хозяйстве: «Мы предложили механизм выделения льготного объема электроэнергии для микропредприятия ЛФХ. Минэнерго рассматривает эту инициативу».

Спикер упомянула и законопроект, который закрепляет понятие «сельский туризм» и «агротуризм», а также признает фермерские жилые дома средствами размещения на сельских территориях. С 2022 года появится грантовая поддержка данного направления, а хозяйства фермеров будут включать в туристические маршруты.