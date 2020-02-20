Фермеры Татарстана за год продают мяса и молока на 8,4 млрд рублей

Республика лидирует в Поволжье по объему выручки КФХ в животноводстве

Татарстан занял второе место в рейтинге российских регионов по объему выручки животноводов. С продажи продукции крестьянско-фермерские хозяйства республики за год выручили 8,4 млрд рублей. Это более четверти выручки, полученной фермерами всех 14 регионов ПФО вместе взятых (31,6 миллиарда). В исследовании нашу республику опережает только Дагестан. Почему и как добиться полного лидерства — выясняло «Реальное время».

Впереди только овцеводы

Среди всех регионов России впереди Татарстана оказался лишь Дагестан. Фермеры кавказской республики за год выручили за продукцию животноводства более 12 миллиардов.

По мнению зампредседателя аграрного комитета Госсовета РТ Тахира Хадеева, высокой позиции Татарстана в этом рейтинге удивляться не приходится.

— Президент постоянно говорит о том, что, поскольку из-за северного климата мы не можем конкурировать с южными регионами в растениеводстве, нашим приоритетом должно быть именно животноводство. И на его поддержку направлено множество действующих в республике мер поддержки, которые дают свои плоды, — напомнил Хадеев.

Действительно, в тройке лидеров по объему выручки от продажи растениеводческой продукции представлены более южные регионы: Краснодарский край, Ростовская и Саратовская области.

Что же касается отставания от Дагестана в животноводстве, то, как полагает Тахир Хадеев, оно объясняется тем, что в Татарстане сельское хозяйство развивается главным образом за счет крупных сельхозпредприятий, поэтому доля фермеров в общем объеме выручки здесь не так велика, как в Дагестане, где КФХ (специализирующиеся преимущественно на овцеводстве) являются одной из основных форм хозяйствования.

Начинающим дадут по гектару

— Впрочем, и у нас малым формам хозяйствования оказывается существенная поддержка, поэтому показатели КФХ год от года растут на 10—15%. Мы приняли закон о поддержке личных подсобных хозяйств, о развитии кооперации. В республике поощряется внедрение в практику КФХ современных технологий, в частности научно сбалансированных кормов, использование которых повышает продуктивность коров, — рассказал «Реальному времени» Тахир Хадеев. — Минсельхоз проводит обучение фермеров. Сейчас готовится к принятию нормативный акт, согласно которому земельные участки площадью до одного гектара, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, будут предоставляться начинающим фермерам на срок до шести лет. Это также станет фактором развития малых форм хозяйствования.

Примечательно, что, по данным исследования, фермеры Татарстана по совокупной выручке от продукции животноводства опережают своих коллег из всех вместе взятых регионов СЗФО (4,5 миллиарда) и УФО (6,6 миллиарда).

В рейтинге федеральных округов ПФО занимает второе место в стране по суммарной выручке от животноводства (931,6 миллиарда) и третье место — по выручке от растениеводства (110,3 миллиарда).

Бывший глава Минсельхоза РТ, а ныне вице-спикер Госсовета Татарстана Марат Ахметов полагает, что второе место в этом рейтинге — вполне закономерный результат инвестиций региона в КФХ.

— Похвальный результат. Малые формы предпринимательства, КФХ, производят продукции на 100 млрд рублей. И каждый год мы по два с лишним миллиарда вкладываем в развитие малого предпринимательства — вот и результат. В течение последних десяти-пятнадцати лет мы вкладываем очень серьезные суммы, чтобы поголовье сохранилось, деловая активность была. У нас более двух десятков программ работают на развитие деловой активности на селе.

Глава Ассоциации фермерских хозяйств РТ Камияр Байтемиров называет иную причину успехов и делает еще более оптимистичный прогноз.

— Все за счет трудолюбия фермерских хозяйств. И бережного отношения их к своей собственности. Понятно, что есть государственные программы по «Агростартапу», по начинающему фермерству, по семейным фермам… Конечно, программы помогли существенно. И сейчас у нас есть хороший задел на будущие года, чтобы оказаться лидером. Фермеры будут сдавать свои готовые проекты на ряд программ уже в 2021 году. Не буду загадывать, но задел у нас большой.