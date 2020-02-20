Фермеры Татарстана за год продают мяса и молока на 8,4 млрд рублей
Республика лидирует в Поволжье по объему выручки КФХ в животноводстве
Татарстан занял второе место в рейтинге российских регионов по объему выручки животноводов. С продажи продукции крестьянско-фермерские хозяйства республики за год выручили 8,4 млрд рублей. Это более четверти выручки, полученной фермерами всех 14 регионов ПФО вместе взятых (31,6 миллиарда). В исследовании нашу республику опережает только Дагестан. Почему и как добиться полного лидерства — выясняло «Реальное время».
Впереди только овцеводы
Среди всех регионов России впереди Татарстана оказался лишь Дагестан. Фермеры кавказской республики за год выручили за продукцию животноводства более 12 миллиардов.
По мнению зампредседателя аграрного комитета Госсовета РТ Тахира Хадеева, высокой позиции Татарстана в этом рейтинге удивляться не приходится.
— Президент постоянно говорит о том, что, поскольку из-за северного климата мы не можем конкурировать с южными регионами в растениеводстве, нашим приоритетом должно быть именно животноводство. И на его поддержку направлено множество действующих в республике мер поддержки, которые дают свои плоды, — напомнил Хадеев.
Действительно, в тройке лидеров по объему выручки от продажи растениеводческой продукции представлены более южные регионы: Краснодарский край, Ростовская и Саратовская области.
Что же касается отставания от Дагестана в животноводстве, то, как полагает Тахир Хадеев, оно объясняется тем, что в Татарстане сельское хозяйство развивается главным образом за счет крупных сельхозпредприятий, поэтому доля фермеров в общем объеме выручки здесь не так велика, как в Дагестане, где КФХ (специализирующиеся преимущественно на овцеводстве) являются одной из основных форм хозяйствования.
Начинающим дадут по гектару
Примечательно, что, по данным исследования, фермеры Татарстана по совокупной выручке от продукции животноводства опережают своих коллег из всех вместе взятых регионов СЗФО (4,5 миллиарда) и УФО (6,6 миллиарда).
В рейтинге федеральных округов ПФО занимает второе место в стране по суммарной выручке от животноводства (931,6 миллиарда) и третье место — по выручке от растениеводства (110,3 миллиарда).
Бывший глава Минсельхоза РТ, а ныне вице-спикер Госсовета Татарстана Марат Ахметов полагает, что второе место в этом рейтинге — вполне закономерный результат инвестиций региона в КФХ.
Глава Ассоциации фермерских хозяйств РТ Камияр Байтемиров называет иную причину успехов и делает еще более оптимистичный прогноз.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым