Деньги на мусоросборники и дороги в СНТ нашлись в бюджете, а на ремонт внутренней инфраструктуры пока нет

Садоводам, желающим войти в программы софинансирования, советуют не терять времени, но не торопиться тратиться

Фото: Инна Серова

Начинается сезон подачи заявок на участие татарстанских садоводческих товариществ в программах софинансирования затрат на ремонт объектов инженерной инфраструктуры. Как выяснило «Реальное время», в 2023 году твердо можно быть уверенными, что татарстанские садоводы получат субсидии на реконструкцию водонапорных башен и площадок для сбора ТКО — в бюджет на эти цели заложено 150 млн рублей. «Реальное время» — о причинах, по которым отложены другие программы софинансирования, угрозах, которые нависли над дорогами, построенными в СНТ в рамках этих программ в прошлые годы и о том, какими проблемами может обернуться на первый взгляд выгодное садоводам решение о передаче сетей СНТ на баланс энергетикам.

Ремонт за один процент от его стоимости



— Программа софинансирования реконструкции систем водоснабжения и площадок для сбора твердых коммунальных отходов садоводческих товариществ Республики Татарстан почти сверстана, она находится на рассмотрении в Кабинете министров республики, — сообщила «Реальному времени» начальник отдела земельных и имущественных отношений республиканского Министерства сельского хозяйства и продовольствия Марина Вавилова. — На ее реализацию в 2023 году выделено 150 миллионов рублей: 140 миллионов — на водонапорные башни, скважины и подводящие водопроводы за границами СНТ и 10 миллионов — на площадки сбора ТКО. Финансироваться эта программа будет в соотношении 99 к одному: 99 процентов средств из республиканского бюджета и один процент — за счет средств СНТ.

Выделено 140 миллионов рублей на водонапорные башни, скважины и подводящие водопроводы за границами СНТ. Фото: Инна Серова

Она рассказала, что также выделены средства на подъездные пути к СНТ, а также на ремонт, реконструкцию электросетевого хозяйства, которые финансируются на 100 процентов из бюджета, а ответственным ведомством выступает Минпром РТ:

— Деньги выделены, перечень дорог на 2023 год сформирован. Включение в план работ по ремонту и реконструкции подъездных путей до границ садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ формируется на основании заявок органов местного самоуправления с указанием идентификационного номера перечня автодорог общего пользования местного значения, что подтверждает принятие на баланс автодороги. Приоритетность выполнения капитального ремонта устанавливается по количеству садовых участков. Перечень садоводческих товариществ для проведения работ формируется Минсельхозпродом РТ на основании заявок муниципалитетов и направляется главным распорядителям бюджетных средств для отбора на финансовый год. В целях обеспечения качества и эффективного использования бюджетных средств государственным заказчиком выполняются проектно-изыскательские работы для составления смет с калькуляцией расходов, а также фактического подтверждения необходимости планового ремонта. Строительный контроль возлагается на отраслевое министерство и государственного заказчика.

Заявки готовьте, деньги копите

А вот судьба тех СНТ, где хотят обновить внутренние аллеи, системы водопровода внутри территории и электросети по программе софинансирования 1:2 (на 1 рубль СНТ — два из бюджета), пока не решена.

— Пока средства на софинансирование работ по развитию внутренней инфраструктуры — строительства дорог и реконструкции электросетей не выделены, — говорит Вавилова. — В прошлом году необходимые суммы не были включены в закон о бюджете Республики Татарстан на 2023 год. Но поскольку порядок субсидирования разработан и утвержден, эти работы, которые финансируются в соотношении 1:2 (одна часть за счет садоводов и две из бюджета республики, — прим. ред.), планируются. Они вошли в перечень мероприятий, которые не вошли в программу финансирования. Этот перечень будет рассмотрен законодателями во втором квартале текущего года.

Садоводам, которые хотели бы войти в программы софинансирования, Вавилова советует не терять времени и готовиться к подаче заявки, но при этом не торопиться с тратой собственных средств. По ее словам, имеет смысл уже сейчас принять на общем собрании решение об участии в программе, обеспечить наличие на счету СНТ необходимой для участия в программе суммы, подобрать подрядчика для производства работ, составить дефектную ведомость, на основании которой подготовить смету. Но при этом она не советует пока сдавать проектно-сметную документацию на экспертизу, поскольку за экспертизу придется платить, и тем более — заключать договор подряда, который обяжет СНТ оплатить работы подрядчику.

Садоводам, которые хотели бы войти в программы софинансирования, Вавилова советует не терять времени и готовиться к подаче заявки, но при этом не торопиться с тратой собственных средств. Фото: Инна Серова

Мало дорогу отремонтировать, надо еще «завести» ее в муниципалитет

— Готовиться к участию в программах софинансирования надо заранее, — убежден руководитель регионального отделения Верхнеуслонского района Союза садоводов РТ Павел Бойко. — В прошлом году конкурс на участие в программе софинансирования стартовал в мае — июне, а Минсельхозпрод просил нас представить списки СНТ, дороги к которым необходимо отремонтировать, до 30 июня. Главные критерии, по которым осуществляется отбор — большое количество участков в СНТ, отсутствие у СНТ долгов по налогам и платежам в бюджет, а сама дорога должна стоять на кадастровом учете и быть включена в реестр дорог района.

По словам Бойко, самым болезненным вопросом для садоводов оказался последний: муниципальные власти не хотят принимать на баланс уже построенные к СНТ дороги, потому что их придется обслуживать — расчищать и ремонтировать, а средств на это нет. Хуже всего ситуация в дотационных районах, которые вынуждены просить республику о дополнительном финансировании на обслуживание инфраструктуры.

— Дороги, построенные у нас в районе к СНТ в прошлые годы, до сих пор не приняты на баланс района, — говорит он. — Но построить к СНТ дороги, которые никем не будут обслуживаться — значит, выбросить деньги из бюджета на ветер. Решить этот вопрос обычно удается путем компромисса. Например, можно договориться, чтобы район принял дорогу на баланс и производил ее ямочный ремонт в постгарантийный период на том условии, что зимой СНТ будет ее чистить за счет своих средств. Возникают и другие сложности. Например, чтобы отремонтировать в Ключищах дорогу к СНТ «Чишма» в 2020 году, садоводам пришлось предварительно выкупить сто метров этой дороги у балансодержателя — частной компании.

Можно договориться, чтобы район принял дорогу на баланс и производил ее ямочный ремонт в постгарантийный период на том условии, что зимой СНТ будет ее чистить за счет своих средств. Фото: Инна Серова

— В этом году мы ввели новые требования к формированию перечня планируемых к ремонту дорог, — напомнила начальник отдела земельных и имущественных отношений республиканского Министерства сельского хозяйства и продовольствия Марина Вавилова. — При подаче заявки обязательным требованием стало наличие идентификационного номера дороги местного значения — это свидетельствует о том, что дорога стоит на балансе муниципалитета. Обещаниям мы больше не верим.

Отдать проблемные электросети — значит нажить новые проблемы

Павел Бойко рассказал «Реальному времени» и еще об одном возможном пути улучшения внутренней инфраструктуры СНТ, который на сегодня открыт для садоводов:

— Электрохозяйство СНТ можно передать на баланс АО «Сетевая компания», для этого существует определенная процедура. И после передачи СНТ будет избавлено от проблем с долгами за электроэнергию и потерями на электросетях, которые в некоторых товариществах стоят очень остро. Оплачивать потери не придется — на балансе СНТ останется только наружное освещение и оплата электроэнергии для насоса на скважине, в доме охраны и на других объектах, относящихся к общему имуществу. Это хорошее решение для тех садоводческих товариществ, где не налажен учет и контроль за расходованием энергии.

Электрохозяйство СНТ можно передать на баланс ГУП «Электросети», в этом случае СНТ будет избавлено от проблем с должниками и потерями на электросетях. Фото: Инна Серова

Но у СНТ, где электросети в порядке, а учет электроэнергии налажен, такой необходимости, по словам Бойко, нет:



— К примеру, у нас в СНТ потери электроэнергии составляют 3-4 процента, а задолженности не копятся после того, как судом было удовлетворено несколько исков о взыскании долгов по членским взносам. А вот проблемы после передачи сетей возникнуть могут — это выяснилось после того, как был реализован пилотный проект по передаче электросетей восьми СНТ в Лаишевском районе. Садоводы при этом переходили на прямые договоры с Татэнергосбытом.

Но при этом выявились два крупных недостатка. Во-первых, ремонт снятых с баланса СНТ сетей оказался возможен не ранее чем на третий год после их передачи энергетикам, поскольку средства на ремонт заложены в тариф на поставляемую электроэнергию, и на то, чтобы накопилась необходимая для ремонта сумма, требуется время. Второй проблемой стала малая мощность трансформаторных подстанций СНТ.

— Договор с «Энергосбытом» предусматривает отпуск мощности на один конкретный дом в СНТ. Если поделить мощность ТП на количество садовых участков, то на один участок будет приходиться очень немного. Например, на днях мы разговаривали с председателем СНТ «Якорь». У них трансформатор на 250 киловатт, и получается, что при заключении гражданами прямых договоров отпуск электроэнергии у них составит примерно 2,5 киловатта на один дом. Председатель задумалась. В СНТ «Щурячий» перешли на прямые договоры — там получилось 1,9 киловатта на дом. А во многих СНТ люди живут круглогодично и для них этого мало. В СНТ, которые оставили электросети у себя на балансе, такая проблема не стоит, поскольку одномоментно максимальную мощность все не выбирают и мощности трансформатора хватает на всех. А дополнительную мощность садоводству надо покупать по цене несколько тысяч рублей за киловатт. Мне кажется, куда разумнее будет наладить учет потребления электричества в своем СНТ и привести в нормативное состояние электросети, с выносом узлов учета электричества на столбы, для ежемесячного учета и выставления садоводам счетов за потребленную электроэнергию. В этом поможет действующая программа софинансирования СНТ в пропорции 1:2 из бюджета Республики Татарстан.