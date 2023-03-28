Деньги на мусоросборники и дороги в СНТ нашлись в бюджете, а на ремонт внутренней инфраструктуры пока нет
Садоводам, желающим войти в программы софинансирования, советуют не терять времени, но не торопиться тратиться
Начинается сезон подачи заявок на участие татарстанских садоводческих товариществ в программах софинансирования затрат на ремонт объектов инженерной инфраструктуры. Как выяснило «Реальное время», в 2023 году твердо можно быть уверенными, что татарстанские садоводы получат субсидии на реконструкцию водонапорных башен и площадок для сбора ТКО — в бюджет на эти цели заложено 150 млн рублей. «Реальное время» — о причинах, по которым отложены другие программы софинансирования, угрозах, которые нависли над дорогами, построенными в СНТ в рамках этих программ в прошлые годы и о том, какими проблемами может обернуться на первый взгляд выгодное садоводам решение о передаче сетей СНТ на баланс энергетикам.
Ремонт за один процент от его стоимости
— Программа софинансирования реконструкции систем водоснабжения и площадок для сбора твердых коммунальных отходов садоводческих товариществ Республики Татарстан почти сверстана, она находится на рассмотрении в Кабинете министров республики, — сообщила «Реальному времени» начальник отдела земельных и имущественных отношений республиканского Министерства сельского хозяйства и продовольствия Марина Вавилова. — На ее реализацию в 2023 году выделено 150 миллионов рублей: 140 миллионов — на водонапорные башни, скважины и подводящие водопроводы за границами СНТ и 10 миллионов — на площадки сбора ТКО. Финансироваться эта программа будет в соотношении 99 к одному: 99 процентов средств из республиканского бюджета и один процент — за счет средств СНТ.
Она рассказала, что также выделены средства на подъездные пути к СНТ, а также на ремонт, реконструкцию электросетевого хозяйства, которые финансируются на 100 процентов из бюджета, а ответственным ведомством выступает Минпром РТ:
Заявки готовьте, деньги копите
А вот судьба тех СНТ, где хотят обновить внутренние аллеи, системы водопровода внутри территории и электросети по программе софинансирования 1:2 (на 1 рубль СНТ — два из бюджета), пока не решена.
— Пока средства на софинансирование работ по развитию внутренней инфраструктуры — строительства дорог и реконструкции электросетей не выделены, — говорит Вавилова. — В прошлом году необходимые суммы не были включены в закон о бюджете Республики Татарстан на 2023 год. Но поскольку порядок субсидирования разработан и утвержден, эти работы, которые финансируются в соотношении 1:2 (одна часть за счет садоводов и две из бюджета республики, — прим. ред.), планируются. Они вошли в перечень мероприятий, которые не вошли в программу финансирования. Этот перечень будет рассмотрен законодателями во втором квартале текущего года.
Садоводам, которые хотели бы войти в программы софинансирования, Вавилова советует не терять времени и готовиться к подаче заявки, но при этом не торопиться с тратой собственных средств. По ее словам, имеет смысл уже сейчас принять на общем собрании решение об участии в программе, обеспечить наличие на счету СНТ необходимой для участия в программе суммы, подобрать подрядчика для производства работ, составить дефектную ведомость, на основании которой подготовить смету. Но при этом она не советует пока сдавать проектно-сметную документацию на экспертизу, поскольку за экспертизу придется платить, и тем более — заключать договор подряда, который обяжет СНТ оплатить работы подрядчику.
Мало дорогу отремонтировать, надо еще «завести» ее в муниципалитет
— Готовиться к участию в программах софинансирования надо заранее, — убежден руководитель регионального отделения Верхнеуслонского района Союза садоводов РТ Павел Бойко. — В прошлом году конкурс на участие в программе софинансирования стартовал в мае — июне, а Минсельхозпрод просил нас представить списки СНТ, дороги к которым необходимо отремонтировать, до 30 июня. Главные критерии, по которым осуществляется отбор — большое количество участков в СНТ, отсутствие у СНТ долгов по налогам и платежам в бюджет, а сама дорога должна стоять на кадастровом учете и быть включена в реестр дорог района.
По словам Бойко, самым болезненным вопросом для садоводов оказался последний: муниципальные власти не хотят принимать на баланс уже построенные к СНТ дороги, потому что их придется обслуживать — расчищать и ремонтировать, а средств на это нет. Хуже всего ситуация в дотационных районах, которые вынуждены просить республику о дополнительном финансировании на обслуживание инфраструктуры.
— Дороги, построенные у нас в районе к СНТ в прошлые годы, до сих пор не приняты на баланс района, — говорит он. — Но построить к СНТ дороги, которые никем не будут обслуживаться — значит, выбросить деньги из бюджета на ветер. Решить этот вопрос обычно удается путем компромисса. Например, можно договориться, чтобы район принял дорогу на баланс и производил ее ямочный ремонт в постгарантийный период на том условии, что зимой СНТ будет ее чистить за счет своих средств. Возникают и другие сложности. Например, чтобы отремонтировать в Ключищах дорогу к СНТ «Чишма» в 2020 году, садоводам пришлось предварительно выкупить сто метров этой дороги у балансодержателя — частной компании.
— В этом году мы ввели новые требования к формированию перечня планируемых к ремонту дорог, — напомнила начальник отдела земельных и имущественных отношений республиканского Министерства сельского хозяйства и продовольствия Марина Вавилова. — При подаче заявки обязательным требованием стало наличие идентификационного номера дороги местного значения — это свидетельствует о том, что дорога стоит на балансе муниципалитета. Обещаниям мы больше не верим.
Отдать проблемные электросети — значит нажить новые проблемы
Павел Бойко рассказал «Реальному времени» и еще об одном возможном пути улучшения внутренней инфраструктуры СНТ, который на сегодня открыт для садоводов:
— Электрохозяйство СНТ можно передать на баланс АО «Сетевая компания», для этого существует определенная процедура. И после передачи СНТ будет избавлено от проблем с долгами за электроэнергию и потерями на электросетях, которые в некоторых товариществах стоят очень остро. Оплачивать потери не придется — на балансе СНТ останется только наружное освещение и оплата электроэнергии для насоса на скважине, в доме охраны и на других объектах, относящихся к общему имуществу. Это хорошее решение для тех садоводческих товариществ, где не налажен учет и контроль за расходованием энергии.
Но у СНТ, где электросети в порядке, а учет электроэнергии налажен, такой необходимости, по словам Бойко, нет:
— К примеру, у нас в СНТ потери электроэнергии составляют 3-4 процента, а задолженности не копятся после того, как судом было удовлетворено несколько исков о взыскании долгов по членским взносам. А вот проблемы после передачи сетей возникнуть могут — это выяснилось после того, как был реализован пилотный проект по передаче электросетей восьми СНТ в Лаишевском районе. Садоводы при этом переходили на прямые договоры с Татэнергосбытом.
Но при этом выявились два крупных недостатка. Во-первых, ремонт снятых с баланса СНТ сетей оказался возможен не ранее чем на третий год после их передачи энергетикам, поскольку средства на ремонт заложены в тариф на поставляемую электроэнергию, и на то, чтобы накопилась необходимая для ремонта сумма, требуется время. Второй проблемой стала малая мощность трансформаторных подстанций СНТ.
— Договор с «Энергосбытом» предусматривает отпуск мощности на один конкретный дом в СНТ. Если поделить мощность ТП на количество садовых участков, то на один участок будет приходиться очень немного. Например, на днях мы разговаривали с председателем СНТ «Якорь». У них трансформатор на 250 киловатт, и получается, что при заключении гражданами прямых договоров отпуск электроэнергии у них составит примерно 2,5 киловатта на один дом. Председатель задумалась. В СНТ «Щурячий» перешли на прямые договоры — там получилось 1,9 киловатта на дом. А во многих СНТ люди живут круглогодично и для них этого мало. В СНТ, которые оставили электросети у себя на балансе, такая проблема не стоит, поскольку одномоментно максимальную мощность все не выбирают и мощности трансформатора хватает на всех. А дополнительную мощность садоводству надо покупать по цене несколько тысяч рублей за киловатт. Мне кажется, куда разумнее будет наладить учет потребления электричества в своем СНТ и привести в нормативное состояние электросети, с выносом узлов учета электричества на столбы, для ежемесячного учета и выставления садоводам счетов за потребленную электроэнергию. В этом поможет действующая программа софинансирования СНТ в пропорции 1:2 из бюджета Республики Татарстан.
комментарии
Смог как то договорится с чиновниками чтобы те зашевелились
Было бы интереснее почитать как ему это удалось.