В Татарстане снизилась средняя закупочная цена на молоко

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В 2023 году в Татарстане зафиксировали снижение средней закупочной цены на молоко. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



— Незначительное снижение началось с февраля текущего года. Цена на молоко за данный период снизилась с 34,18 до 33,66 рубля. Наиболее интенсивное значение произошло в начале марта. Последние две недели ценовая ситуация стабилизировалась и проходит без резких ценовых скачков, — рассказал он.

На 3 апреля среднесложившаяся закупочная цена на молоко в разрезе татарстанских сельскохозяйственных организаций и КФХ составила 29,43 рубля (без НДС). Она оказалась меньше, чем в аналогичный период 2022 года на 4,39 рубля, или на 14,9%. При этом по сравнению с 2021 годом она больше на 3,85 рубля, или на 15,1%, а с 2020-м — на 5,51 рубля, или 23,6%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Что касается личных подсобных хозяйств, то в них средняя закупочная цена на молоко на 3 апреля составила 23,44 рубля, снизившись по сравнению с февралем этого года на 3,19 рубля, или 11,55%. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2021-го она выросла на 2,09 рубля, или 9,9%.



Напомним, в 2022 году татарстанские аграрии обогнали все остальные регионы России по производству молока — 2 065 тысячи тонн. Отметку в 2 миллиона республика перешагнула впервые в истории. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина