«Главное, что радует, — татары начали разводить лошадей»

В Татарстане планируют почти удвоить поголовье конеферм, но будет непросто, предупреждают селекционеры

Фото: Максим Платонов

В Татарстане насчитывается чуть более 30 тысяч лошадей, но их поголовье необходимо довести до 50 тысяч — такую задачу поставил перед аграриями раис республики Рустам Минниханов. Как рассказали «Реальному времени» в Минсельхозпроде РТ, во исполнение поручения намечена масштабная работа. В частности, разрабатывается программа по развитию коневодства и конного спорта в республике на 2023—2030 годы. Идет подготовка к проведению праздника «День коня» и конных пробегов, в том числе по маршруту Казань — Алтай на лошадях татарской породы. Особая ставка на подготовку кадров для отрасли: коневодов, кузнецов, наездников и судей, а также — на развитие конного туризма как символа национальной культуры татарского народа. Подробности — в нашем материале.

«За поголовьем коров строго следят — с лошадьми надо сделать то же самое»



В Татарстане действуют четыре племенных хозяйства, где разводят лошадей: ООО «Татарский конезавод 57» в Новошешминском районе, агрофирма «Актай» в Аксубаевском, ООО «Племрепродуктор им. Гиниятуллина С.Ш.» в Тюлячинском и ООО «Хузангаевское» в Алькеевском.

К примеру, в хозяйстве Сагита Гиниятуллина из Тюлячинского района сейчас содержится примерно 300 голов. «Племрепродуктор» имеет лицензии на разведение трех видов лошадей. Сейчас здесь разводят английскую, арабскую и татарскую породу и, кроме того, выращивают пони.

— По новым правилам, племстатус хозяйства необходим: в будущем те, кто покупает лошадь, должны будут приобретать ее только в племхозяйствах. А если брать животное неизвестно где, государство может не выдать субсидию. Сейчас государство субсидирует покупку лошадей всех пород. Особенное внимание уделяется татарской породе. На содержание одной матки в год выделяется 20 тысяч рублей от государства. Главное условие для этого — нельзя уменьшать поголовье, — объясняет Гиниятуллин.



В хозяйстве Сагита Гиниятуллина сейчас содержится примерно 300 голов лошадей. Фото: предоставлено Гиниятуллиным

В выигрыше, по словам конезаводчика, остаются и покупатели лошадей татарской породы. Ведь 60% стоимости компенсирует республика. По мнению Гиниятуллина, пришло время поднимать цены на лошадей: «Сейчас мы просим 120 тысяч рублей за каждую кобылицу. Но это перестает быть рентабельным. Это стоимость четырехлетней кобылицы. Если же продавать двухлетнюю лошадь на мясо, выходит больше, чем 120 тысяч. Получается, мы работаем в убыток. Думаем, что в ближайшее время придется поднять цену. Никто не хочет продавать за бесценок. Разговоры об этом уже идут».

Что касается поручения руководства республики — нарастить поголовье лошадей до 50 тысяч голов — это задача не из простых и потребует времени, считает селекционер. По его мнению, достичь этого показателя можно только через государственный контроль.

— Поголовье лошадей в республике заметно уменьшилось. Раньше в каждом колхозе держали лошадей, в общем по колхозу их численность доходила до 100 голов. Теперь есть хозяйства, где нет лошадей вовсе. Даже если поставить цель увеличить поголовье, это невозможно сделать сразу за короткий срок. Думаю, что тут выход в государственном контроле. Вот, например, за поголовьем коров следят очень строго. Уменьшать их количество нельзя. И с лошадьми надо сделать то же самое. Кроме того, в республике есть крупные инвесторы, у которых в собственности много земель, много корма, много пастбищ. Хорошо бы как-нибудь их сподвигнуть к тому, чтобы они разводили лошадей. Тогда бы и количество увеличилось, — полагает глава и собственник хозяйства Сагит Гиниятуллин.

Фото: аккаунт в соцсетях ООО «Племрепродуктор им. Гиниятуллина С.Ш.»

«Главное, что радует, — татары начали разводить лошадей»

Фермер из Лениногорского района Татарстана Фарит Набиуллин возрождает татарскую породу лошадей, в 2010 году он открыл центр по ее восстановлению. При поддержке Минсельхозпрода коневод приобрел 54 лошади татарской породы. Сегодня его конный двор — один из крупнейших в республике. На ферме содержится около 500 голов, из них больше 300 — татарской породы. Ежегодно рождаются около 100 жеребят.

— Главное, что меня радует, — татары начали разводить лошадей. Наконец мы возвращаемся к нашим истокам! В летний период у нас было 500 голов. Спрос был очень высокий, и количество сейчас чуть меньше, но поголовье снова восстановится в ближайшее время. Мы стараемся держать его на одном уровне. Что касается цели увеличить численность лошадей в Татарстане, для многих хозяйств в этом нет резона. Чтобы успешно продолжать работать, нужно продавать, — полагает фермер.

Фарит Набиуллин считает, что усилия правительства по увеличению поголовья лошадей должны быть сосредоточены в шести районах Татарстана — Альметьевском, Азнакаевском, Ютазинском, Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском.

— Этому способствует сама природа. В районах Юго-Востока республики гористая местность. В горах очень много корма для коней. Лошади почти целый год кормятся на них самостоятельно, поэтому у нас на разведение лошадей и затрат меньше. Они сами ходят по горам, мы им даже сено не даем. Они сами находят пропитание. Это большой плюс.

Фото: Максим Платонов

Еще одним условием для активного развития коневодства в Татарстане Набиуллин считает организацию кооперативов. На сегодняшний день ни одного кооператива конезаводчиков в республике нет:

— Например, можно взять Лениногорский район, организовать 20 хозяйств по разведению лошадей. Если в каждом хозяйстве будет по 500 голов, численность лошадей уже вырастет до 10 тысяч голов. И эти же 20 хозяйств можно объединить в настоящий добротный кооператив. Минсельхоз мог бы оказать в этом посильную помощь. Члены кооператива выращивали бы лошадей, некоторые из них шли бы на продажу и дальнейшее разведение, а другие — на убой. На базе кооператива можно было бы сделать свой цех переработки. Сейчас ситуация такая, что казы, казылык привозят к нам из Нижнего Новгорода, Пензы, Мордовии — они продают в Татарстане и по всей России. А почему бы нам не выращивать своих лошадей и не обрабатывать мясо у себя же в регионе и продавать дальше уже с добавленной стоимостью? Кроме того, это и дополнительные рабочие места. Если бы у нас была своя переработка, мы бы не продавали задешево лошадей. Делали бы все у себя. Вот и появился бы свой рынок. Можно было бы открыть в рамках кооператива и свои фирменные магазины. Вот он целостный и системный подход.

Конезаводчик отметил и важность развития конных видов спорта. Он сам организатор соревнований «Аударыш», которые приобретают все большую популярность в Татарстане. В этом году активисты впервые провели в Татарстане игру «Улак», которую по-другому называют «кок-бору», «кокпар». По правилам, игроки на конях борются за козла, но сейчас животное заменяют на мешок с сеном или другой неодушевленный предмет.

— Вот скажите, чистокровная английская порода — кому она здесь нужна? В деревнях таких не разводят. В таких породах очень маленькая потребность, они нужны только для тех, кто занимается скачками. А нам нужно разводить лошадей по зову души и для того, чтобы вернуться к истокам. Кроме того, это очень экологично — переходить на конину и кумыс. В старину татары так и жили. Коров держали очень мало, все питались кониной. Это возвращение к нашей исконной кухне. Лошадь — тотемное животное. Она в наших генах.

Как рассказал Набиуллин, в этом году в первый раз пройдет фестиваль кумыса, который организовывает Ютазинский район.

Еще один известный в республике фермер, возрождающий татарскую породу лошадей, живет в Алькеевском районе — это Фанис Бакиров. Но у этого конезаводчика дела не заладились из-за разногласий с главой поселения, лишившего его земли для выпаса.

Целевая программа, конный пробег и субсидии



В республике на 1 января 2023 года по всем категориям поголовье лошадей составляет более 30 тысяч голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 9 тысяч, в личных подворьях — 12,5 тысячи, в фермерских хозяйствах — 9 тысяч. Об этом «Реальному времени» рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

— Со стороны правительства предусмотрены меры поддержки для тех, кто разводит и покупает лошадей татарской породы. Так, на содержание маточного поголовья государством выделяется 20 тыс. рублей на одну голову. При покупке же лошадей татарской породы 60% затрат возмещается, — рассказал ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Айрат Хабибуллин.

По его словам, сейчас в министерстве разрабатывается программа «Развитие коневодства и конного спорта в Республике Татарстан на 2023—2030 годы». Также в республике планируется развивать конный туризм и татарскую породу лошадей — как символ национальной культуры татарского народа. Открывать государственные заводские конюшни для улучшения породных качеств лошадей в частных подворьях, для чего определены три зоны — Буинская, Мензелинская и Чистопольская.



— Сейчас перед Министерством сельского хозяйства РТ стоит амбициозная задача — довести поголовье до 50 тысяч, то есть необходимо увеличить количество лошадей в республике почти в два раза. Такую цель поставил раис Татарстана Рустам Минниханов. Кроме реализации целевой программы, в этом году будет организован конный пробег Казань — Алтай на лошадях татарской породы. В трех муниципальных районах пройдут конные пробеги на дистанцию 40 км на лошадях татарских и полукровных пород с проведением финала на фестивале «День коня» в Арском районе. Запланировано проведение обучения и повышения квалификации коневодов, кузнецов, наездников и судей. Кроме того, наша цель — привлечь как можно больше людей к занятиям конными видами спорта, — подчеркнул собеседник издания.

Наибольшее поголовье лошадей в республике сосредоточено в Сабинском районе — 2 423 головы. В Балтасинском — их 1 495, в Буинском — 1 486, в Новошешминском — 867. Поголовье татарской породы составляет 956 лошадей. Больше всего таких лошадок в Лениногорском — 383, в Алькеевском — 310, в Тюлячинском — 153 головы.