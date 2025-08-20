Сельхозтехника продается, а покупать ее аграриям не на что

Татарстанские сельхозпроизводители оказались в критической ситуации из-за падения доходов и роста цен на машины

Фото: Реальное время

В Госдуме озаботились бурным ростом цен на сельскохозяйственную технику на фоне падения доходности аграрного сектора. Депутаты обратились к председателю российского правительства Михаилу Мишустину с письмом, в котором говорится о снижении закупок тракторов и комбайнов на внутреннем рынке. В причинах роста цен на машины для аграриев, перспективах сельскохозяйственных предприятий и ситуации, складывающейся в Татарстане, разбиралось «Реальное время».

Цены выросли — спрос упал

Цены на сельскохозяйственную технику в России выросли на 40—90%, начиная с 2022 года, сообщает Минпромторг страны. При этом в первом квартале 2025 года было отмечено снижение отгрузок техники на внутренний рынок на 33%.

В течение последних трех лет продажи сельхозтехники, если и растут, то только в денежном выражении, однако «боевых единиц» аграрии с каждым годом приобретают все меньше.

С 2022 года цены на сельскохозяйственную технику выросли на 40—90%. Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

В 2024 году глава российского поставщика сельхозтехники Татьяна Фадеева сообщала, что по сравнению с 2022 годом стоимость трактора в пересчете на зерно увеличилась более чем на 70%. Национальная ассоциация по продукции и инвентарю уже несколько лет отмечает еще одну неприятную тенденцию — средние цены на подержанную сельхозтехнику растут быстрее, чем на новую.

Результатом падения спроса стала стагнация производства. Росстат сообщал, что за два месяца 2025 года продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке упали на 8%, а объем ее производства снизился более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Эксперты отмечают, что в 2025 году ситуацию осложнили новые факторы, провоцирующие дальнейший рост цен:

удорожание комплектующих к тракторам, комбайнам и посевной технике;

нарушение логистических цепочек;

высокая ключевая ставка Центробанка;

увеличение утилизационного сбора с 1 января 2025 года.

Ввиду того, что отечественные сельхозпроизводители сворачивают закупки машин, президент России Владимир Путин дал поручение ФАС «самым внимательным образом» следить за ростом цен на тракторы, комбайны и сеялки. Однако вряд ли можно надеяться, что антимонопольному органу удастся изменить тенденцию: в 2023 году Минсельхоз и отраслевые союзы уже просили регулятора проверить обоснованность роста цен на сельхозтехнику, однако рост цен продолжился.

«Занимать деньги становится невозможно»

— Закупка техники всегда была сопряжена с существенными затратами для аграриев, — говорит руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Дмитрий Гордеев. — Подорожание заемных средств и рост ключевой ставки Центробанка привели к тому, что занимать на рынке деньги становится невозможно. В результате сельхозпроизводители не могут ни перекредитоваться, ни закупить необходимую технику и оборудование.

По его мнению, производителям сельхозпродукции остается лишь надеяться на изменение ключевой ставки — в ином случае трудно спрогнозировать их будущее.

«Закупка техники всегда была сопряжена с существенными затратами для аграриев». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Наверняка в некоторых случаях сыграют положительную роль региональные меры поддержки аграрного сектора — льготные кредиты или субсидирование покупки техники, — добавил Гордеев.

«Во многих субъектах уже началось банкротство сельхозпредприятий»

Эксперт «Реального времени», бывший зампредседателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев говорит, что ситуация с закупками техники для сельхозпредприятий Татарстана вызывает большую тревогу:

— Любой трактор, любой механизм имеет определенный срок использования и со временем требует ремонта и замены. А в течение последних 4—5 лет наблюдается неадекватное соотношение между ценами на продукты агропромышленного комплекса и на продукцию промышленности. И на фоне этой огромной разницы сокращается поддержка сельхозпроизводителей! Это в итоге приводит к сокращению организационно-технологических процессов формирования урожая.

В наших климатических условиях, когда весна и лето коротки, подчеркнул Хадеев, необходимо и посевную, и уборочную кампании проводить в сжатые сроки, а для этого техники у аграриев должно быть в два-три раза больше, чем в регионах с благоприятным для сельского хозяйства климатом. Однако в реальности наблюдается совсем другая картина — уборка длится по 60 дней, а в результате урожай, который должен обеспечивать производителю и обороты, и экспортные возможности, сокращается в разы.

В наших климатических условиях, когда весна и лето коротки, необходимо и посевную, и уборочную кампании проводить в сжатые сроки. Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

— Составляющими для производства сельхозтехники являются металл, электроэнергия, газ и многое другое, — рассуждает эксперт, — а мы смотрим только на одно — чтобы цены на хлеб и продукты, которые производят селяне, не повышались. А на все другое можно, на металл практически на 500 процентов цены повысились! И ничего хорошего я в этом не вижу. Республика в пределах возможностей сельхозпроизводителей очень серьезно поддерживает, но сегодняшние инфляционные процессы эту поддержку съедают. Во многих субъектах Российской Федерации уже началось банкротство сельхозпредприятий, а у нас их спасает, так сказать, региональная подушка безопасности, но сегодня, мне кажется, она стала уже очень маленькой.

По его мнению, сегодня пришла пора задавать вопросы об этом перекосе в росте цен федеральному антимонопольному органу — иначе, предостерегает Хадеев, как бы, экспортеру зерна, не пришлось начать импортировать хлеб.

«Где это слыхано, чтобы кредиты под 25% способствовали расширению производства?»

Подорожание сельхозтехники оборачивается тем, что что татарстанские сельхозпроизводители теряют возможность обновлять свой парк, и больше всего от этого страдают мелкие крестьянские хозяйства, подчеркивает глава Ассоциации фермерских хозяйств республики Камияр Байтемиров:

— Такая тенденция сложилась, потому что покупательная способность сельхозтоваропроизводителей падает, а цены на технику увеличиваются. Мы все были свидетелями, как цены на металл выросли в два с половиной раза, а соотношение между ростом цен на сельхозпродукцию и на продукцию машиностроения пропорционально не поменялось. И получилось, что сельхозтехника продается, а покупать ее сельчанам не на что. Склады «Россельмаша», кировского завода и других машиностроительных предприятий полны продукции, недавно мне сказали, что КАМАЗ, перешел на четырехдневку. Это говорит о низкой покупательной способности.

Покупательная способность сельхозтоваропроизводителей падает, а цены на технику увеличиваются, говорит Камияр Байтемиров. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Байтемиров считает, что одним из главных факторов, предопределивших ситуацию на рынке сельхозтехники, стала высокая ставка Центробанка, которая лишила аграриев возможности пользоваться заемными средствами:

— Где это слыхано, чтоб кредиты под 25% способствовали расширению производства? Такие ставки ущербны и для сельхозпроизводителей, и для машиностроителей! Кто-то говорит, что наблюдается перегрев экономики, а на самом деле наступают морозы, стагнация!

Выход из ситуации глава объединения татарстанских фермеров видит в пересмотре агропромышленной политики и подходов, которые сегодня лоббирует Центробанк.

Пошлины отменить, ставку снизить

В обращении к Михаилу Мишустину депутаты Госдумы Мария Василькова, Сергей Морозов и Юлия Оглоблина указали на то, что российские сельхозпроизводители испытывают острый дефицит техники и при этом вынуждены сокращать ее закупки.

«Для эффективного ведения аграрных работ не хватает тракторов, комбайнов, сеялок и других видов прицепного и навесного оборудования, — говорится в их письме. — Российский рынок сельхозтехники завершил 2024 год с падением на 20% — впервые с 2017 года объем продаж в денежном выражении сократился до уровня ниже 400 млрд рублей. В первом полугодии 2025 года ситуация ухудшилась: спрос на технику продолжил снижаться, внутренние поставки российских машин упали почти на треть».

Для эффективного ведения аграрных работ не хватает тракторов, комбайнов, сеялок и других видов прицепного и навесного оборудования. Илья Репин / realnoevremya.ru

Для решения проблемы парламентарии предлагают ряд мер, в частности:

отменить до 2027 года вывозные таможенные пошлины на зерновые культуры;

обеспечить доступность льготного финансирования;

ввести заградительную пошлину на ввоз из-за рубежа техники, аналоги которой есть на внутреннем рынке по примеру регулирования рынка парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии;

усилить меры по сертификации ввозимого иностранного оборудования на испытательных станциях РФ,

пересмотреть действующую модель лизингового финансирования.