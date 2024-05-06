Марат Зяббаров — о морозах и урожае: «Будем наблюдать за посевами, выводы делать рано»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Затраты на урожай в этом году в Татарстане выросли почти до 80 млрд рулей с учетом удорожания удобрений, семян, ГСМ и запчастей. Более половины суммы пойдет на весенне-полевые работы, которые уже начались во всех районах. Подробнее о том, как проходит посевная и какой ущерб нанесли майские морозы первым всходам, рассказали сегодня на брифинге в Доме правительства республики.



«Переживание из-за морозов, конечно, есть»



Аномально холодная погода последних дней не оказала существенного влияния на ситуацию в отрасли, сообщил в ходе брифинга вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. В целом зима выдалась обильной на осадки, в большей части республики почти не было мерзлого слоя земли и это позволило пополнить запас влаги в почве, которой так не хватало по осени. В то же время в ряде районов возникло опасное явление — «выпревание» — из-за высокого снежного покрова. Что касается последних заморозков, аграриям нужно время, чтобы оценить их влияние:

— Морозы, которые нас затронули, на сегодня переживание из-за них, конечно, есть. Потому что у нас были сделаны первые посевы, уже всходы есть. Довольно красивые, хорошие всходы — это всходы и ячменя, и рапса, и других культур, многолетних трав. Морозы свое негативное влияние оказывают, но как это будет выглядеть? Те руководители, с кем мы общаемся, говорят, что верхние листья немножко подморозило, пожелтели. Сейчас будем наблюдать, смотреть. Но если и будет пересев, то небольшой, мизерный, — убежден Марат Зяббаров.

«Сейчас будем наблюдать, смотреть. Но если и будет пересев, то небольшой, мизерный», — убежден Марат Зяббаров. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Благодаря теплому апрелю, по словам министра, хорошо себя чувствовали озимые: с осени было посеяно 550 тысяч га, гибель составила менее 1%.

Сегодня во всех районах полевые работы ведутся в полную силу. Посевная площадь в этом году составит 2,7 млн га, что на уровне прошлого года, в том числе 1,8 млн га яровой сев, технические — 502 тыс. га, кормовые — 694 тыс. га. Первыми на сев еще 17 апреля вышли Новошешминский, Чистопольский, Дрожжановский, Нижнекамский и Аксубаевский районы. На сегодня посеяно 684,2 тыс. га яровых культур или 38% от плана (план 1802 тыс. га). К посевным работам приступили во всех районах.

— Снижение температуры воздуха в юго-восточной части республики затронуло посевы многолетних трав, день-два необходимо провести наблюдение за этими посевами, выводы делать пока рано, — добавил Марат Зяббаров.

Затраты на урожай выросли на 3 млрд

Производство растениеводческой продукции в Татарстане за год подорожало на 3 млрд рублей. Если в прошлом году затраты аграриев составляли 76,1 млрд, то в этом году, чтобы сохранить ресурсную обеспеченность полеводства, по предварительным расчетам, необходимо уже 79 млрд рублей. Из них на весенне-полевые работы пойдет 38,8 млрд рублей:

в том числе: на удобрения — 12,5 млрд рублей;

семена — 7,4 млрд рублей;

средства защиты растений — 5,8 млрд рублей;

ГСМ и запчасти — 4,9 млрд рублей;

прочие затраты — 8,2 млрд рублей (зарплата 4,6, амортизация 3,2, затраты на страховку 0,5 млрд рублей).

В прошлом году весенне-полевые работы обошлись в 37,3 млрд рублей.

Отрасли необходимо 79 млрд рублей, из них на весенне-полевые работы пойдет 38,8 млрд рублей. Илья Репин / realnoevremya.ru

По словам министра, на элеваторах республики сегодня хранится 1,3 млн тонн продукции, из которых 430 тыс. тонн зерна урожая 2022 года и 899 тыс. тонн зерна урожая 2023 года. Расчетная себестоимость произведенного зерна в среднем составляет 10,79 рублей за 1 кг. При этом, средняя цена реализации (без НДС) на пшеницу 3 класса — 10500 рублей за тонну, пшеницу 4 класса — 8200 рублей. На поддержку аграриев в этом году на реализованное зерно в хозяйства направили 388,5 млн рублей, хотя в 2023-м было 982 млн.

Среди крупных проектов года — завершение компанией «Август Агро» первого этапа стройки элеваторного комплекса на 66 тыс. тонн зерновых за 2,7 млрд рублей. Проектная мощность — 112 тыс. тонн единовременного хранения. Здесь смогут ежегодно отгружать зерно в объеме до 450 тыс. тонн железнодорожным и 160 тыс. тонн водным транспортом. Сейчас идет отгрузка зерна в тестовом режиме. Такой же комплекс компания строит в Бугульминском районе. На сегодня завершена вертикальная планировка площадки и ведется устройство фундаментов. Всего в республике реализуется 57 инвестпроектов на 67 млрд рублей.

Республика обеспечена семенами зерновых и зернобобовых культур. Что касается покупных, практически все законтрактованные партии поступили в хозяйства, заверил глава Минсельхозпрода: «Наблюдаем рост покупки семян отечественной селекции. В посевах сахарной свеклы они будут занимать порядка 10%, кукурузы — 68%, подсолнечника — 46%».

По словам министра, на элеваторах республики сегодня хранится 1,3 млн тонн зерна прошлых урожаев. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Дилеры наладили поставки запчастей

На посевной задействованы 11 тысяч тракторов, 6 тысяч почвообрабатывающих агрегатов, 5,1 тысячи сеялок и 863 посевных комплексов в агрегате с энерго-насыщенными тракторами. На подготовку техники к полевым работам необходимо 5,8 млрд рублей.

Для сдерживания интенсивного старения машинно-тракторного парка, аграриям необходимо ежегодно приобретать не менее 450 тракторов, 150 зерноуборочных и 50 кормоуборочных комбайнов.

В этом ремонтном сезоне дефицита запчастей не наблюдается, сообщил министр. Дилеры наладили их завоз. Продолжается работа и по импортозамещению, в мощностях промышленных предприятий налажено производство около 3 тысяч наименований запчастей для импортных машин.

— По технической модернизации практически вся техника закупается отечественная. Это, к примеру, ростовские трактора, — ответил на вопрос «Реального времени» Марат Зяббаров, — Есть брянские тракторы. Китайская техника сегодня поступает, но это маломощная техника, которая сегодня в основном в области животноводства используется.

Кроме того, сейчас в России несколько компаний занимаются импортозамещением в области производство небольших запчастей для сельхозтехники, выпуская диски, цепи, горны. «У нас в республике их немало производят. Сегодня такая определенная переориентация идет, и это хорошо. Но что касается технической модернизации, у нас в этом году техники в пределах 2,9 млрд рублей приобретено. По итогам прошлого года было порядка 4,5 млрд, на порядок больше. Это мы тоже видим и ощущаем. Не сказать, что у товаропроизводителей пока есть свободные средства. Все деньги направляются в основном на текущую деятельность и полевые работы», уточнил министр.

По технической модернизации практически вся техника закупается отечественная, сообщил министр. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

При этом проблем с приобретением отечественной сельхозтехники на сегодня не имеется. Она есть и на заводах, а также ее можно приобрести по линии Росагролизинга или Татагролизинга. Это касается и машин, и посевного комплекса, добавил он.

Не предвидится проблем и в части обеспечения хозяйств дизтопливом. АО «ТАИФ» и ПАО «Татнефть» выделили по 70 тысяч тонн льготного топлива. Цена со скидкой составит 1,5-2 тысячи рублей за тонну. Аграрии вывезли 12,1 тысячи тонн льготного топлива.

Отдельно Марат Зяббаров остановился на вопросах охраны труда. С начала года в республике произошло 4 несчастных случая, один из них со смертельным исходом: в хозяйстве «Ярыш» Альметьевского района при обслуживании сеялки погиб студент 3 курса Сармановского аграрного колледжа. Глав хозяйств призвали своевременно проводить инструктажи и требовать от работников исполнения трудовой дисциплины.

Свыше 15 млрд на субсидии аграриям

На господдержку АПК в этом году предусмотрено 13,6 млрд рублей (годом ранее — 15,1 млрд). Наиболее востребованы субсидии на покупку удобрений, технику и оборудование, стимулирование производства молока, поддержку племенного животноводства, реализацию зерновых культур и в области растениеводства. Татарстанские аграрии уже получили 4,2 млрд рублей.

Выступившая следом директор Татарстанского регионального филиала «Россельхозбанка» Ляля Кудерметова рассказала о том, какими в этом году будут условия льготного кредитования. В связи с высокой ключевой ставкой ЦБ Минсельхоз России внес изменения в правила предоставления льготных займов в части плавающей ставки. Ставка зависит от ключевой ставки Банка России и будет меняться в соответствии с ее размером. Таким образом, малые формы хозяйствования и хозяйства с выручкой до 200 млн рублей в год получают льготный кредит по ставке 6,8%, остальные по 10%.

Наиболее востребованы у аграриев субсидии на покупку удобрений, технику и оборудование. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— За четыре месяца текущего года в развитие агропромышленного сектора республики Россельхозбанк направил 7,7 млрд рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Из них 7,5 миллиардов рублей выданы в рамках программы льготного кредитования, — сообщила спикер.

В республике привлечено порядка тысячи человек на сезонные работы в АПК. Из них около 300 человек трудятся на предприятиях в области животноводства. «К сожалению, своих кадров в республике не хватает», признал Марат Зяббаров, поэтому привлекать специалистов стараются разными предложениями: где-то — зарплатой, где-то — предложением жилья. Предприятия по мере возможностей решают этот вопрос.