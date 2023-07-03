Во Всероссийском дне поля в Татарстане примет участие Дмитрий Патрушев

Во Всероссийском дне поля, который пройдет в Татарстане в июле, примет участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

— В выставке примут участие более 250 компаний, будет представлено свыше 300 единиц сельскохозяйственной техники, — сообщил он, добавив, что на мероприятии презентуют передовые разработки в области селекции, агрохимии, защиты растений.

Запланировано более 25 деловых мероприятий. Эксперты и участники рынка обсудят приоритеты развития растениеводства в России.

— Центральным событием станет пленарное заселение под председательством министра Дмитрия Николаевича Патрушева. Заседание у нас будет 7-го числа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также 6 июля пройдет заседание комиссии Госсовета России по направлению «сельское хозяйство». Председательствовать будет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Всероссийский день поля пройдет в Лаишевском районе Татарстана с 6 по 9 июля. Общая площадь выставки составит более 40 га.

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Татьяна Демина