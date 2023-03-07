Средняя заплата в отрасли сельского хозяйства в Татарстане за четыре года выросла на 62%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Средняя зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве, в Татарстане достигла 39 тысяч рублей. Об этом на коллегии Минсельхозпрода республики сообщил вице-премьер, глава ведомства Марат Зяббаров



— За последние четыре года имеем существенный рост по заработной плате. Она выросла на 62%, достигнув в среднем 39 тысяч рублей в месяц. Но этих темпов все равно недостаточно, — рассказал он.

Лидирует по размеру средней зарплаты Зеленодольский район Татарстана. Там она достигает 59,7 тысячи рублей. На втором месте Тукаевский район (51,4 тысячи), на третьем — Альметьевский район (51 тысяча).

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Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата в Татарстане по отношению к 2021-му выросла на 15,9%, до 52 089 рублей. По ее размеру республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе.



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Татьяна Демина