Новости экономики

01:51 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Средняя заплата в отрасли сельского хозяйства в Татарстане за четыре года выросла на 62%

11:22, 07.03.2023
Средняя заплата в отрасли сельского хозяйства в Татарстане за четыре года выросла на 62%
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Средняя зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве, в Татарстане достигла 39 тысяч рублей. Об этом на коллегии Минсельхозпрода республики сообщил вице-премьер, глава ведомства Марат Зяббаров

— За последние четыре года имеем существенный рост по заработной плате. Она выросла на 62%, достигнув в среднем 39 тысяч рублей в месяц. Но этих темпов все равно недостаточно, — рассказал он.

Лидирует по размеру средней зарплаты Зеленодольский район Татарстана. Там она достигает 59,7 тысячи рублей. На втором месте Тукаевский район (51,4 тысячи), на третьем — Альметьевский район (51 тысяча).

скриншот трансляции

Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата в Татарстане по отношению к 2021-му выросла на 15,9%, до 52 089 рублей. По ее размеру республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан Зяббаров Марат АзатовичМинистерство сельского хозяйства и продовольствия РТ

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок