В Татарстане призывают пересмотреть меры поддержки фермеров

Вместо того, чтобы отнимать гранты у не справившихся аграриев, надо изменить условия программы, считают эксперты

Фото: Роман Хасаев

Одной из эффективных мер поддержки сельского хозяйства считаются государственные гранты и субсидии. Но в точности реализовать бизнес-планы у фермеров получается далеко не всегда. По ходу воплощения в жизнь стоимость проектов нередко возрастает в разы, сказываются и другие внешние факторы, что наглядно продемонстрировали последние два года, когда бизнес столкнулся с тяготами коронакризиса, высокой инфляцией и санкционным давлением. Между тем невыполнение условий программы привело к всплеску судебных тяжб между татарстанским Минсельхозом и аграриями, у которых отнимают гранты. Подробнее о проблеме и вариантах в решения — в материале «Реального времени».

Чистопольскому переработчику молока придется вернуть деньги в бюджет

Татарстанский Минсельхоз подал иск против чистопольского сельхозпотребкооператива «Кооператор». Чиновники потребовали расторгнуть договор о предоставлении гранта по ведомственной программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2017—2020 годы». Сумма гранта, которую требовало вернуть министерство, — 7,08 млн рублей.

По условиям договора, заключенного 4 года назад, сумма должна была быть направлена на развитие материально-технической базы хозяйства. Кооператив должен был приобрести перерабатывающее оборудование и ежегодно производить не менее 332,6 тонны молока, 55,4 тонны творога, 55,4 тонны сметаны, 110,9 тонны кефира. При этом вести отдельный учет для деятельности за счет грантовых денег, создать одно постоянное рабочее место на каждые 3 млн полученных рублей, увеличить объем производимой продукции на 10%, в течение года освоить средства гранта по назначению, а также представить в Минсельхоз итоговый отчет с приложением отчетных документов. Кроме того, по условиям договора, кооператив должен был осуществлять свою деятельность минимум 5 лет со дня получения гранта.

Минсельхоз выделил предприятию деньги, однако, как уверяет истец, «Кооператор» свою часть сделки не выполнил — вместо 332,6 тонны молока смог произвести только 3,8 тонны.

Минсельхоз перевел ответчику грант в размере 7 080 000 рублей, однако кооператив свою часть сделки не выполнил. Фото: Роман Хасаев

На момент осмотра деятельность не велась

В договоре также было указано, что по итогу использования гранта кооперативу нужно подписать «Лист согласования» — документ, подтверждающий использование денег по целевому назначению, в Минсельхозе и у председателя конкурсной комиссии по распределению грантов. Однако отчет согласовать не удалось, начальник отдела аудита и антикоррупционной работы министерства не подписал его «в связи с нарушением целей и условий предоставления гранта». Кроме того, оказалось, что в кооперативе отсутствуют рабочие места.

Чтобы проверить, как расходуются грантовые средства, представители Минсельхоза выехали на предприятие с проверкой. На момент осмотра выяснилось, что деятельность кооператив не ведет, производственный цех не запущен. К тому же в помещении отсутствовали мойка для очистки технологического оборудования и приемная ванна на 300 литров.

После выездной проверки Минсельхоз направил претензию в адрес кооператива с требованием вернуть полученные средства и расторгнуть договор.

«Кооператор» в ответном письме сообщил, что деятельность по проекту он начал, однако «ввиду экономической обстановки в стране отсутствует возможность продолжения работы». В связи с этим кооператив попросил дать разрешение на то, чтобы распродать имеющееся оборудование и вернуть деньги министерству. Но Минсельхоз ответил, что данный вариант не предусмотрен договором и подал иск в суд.

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск. Теперь «Кооператору» придется вернуть государству 7,08 млн рублей и оплатить судебные издержки.

Арбитраж Татарстана встал на сторону истца и принял решение расторгнуть договор о предоставлении гранта. Фото: Максим Платонов

«Продукция не производится, рабочие места не созданы»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана в ответ на запрос «Реального времени» подтвердили, что грант у хозяйства отбирают из-за невыполненных условий договора.

— ССПК «Кооператор» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан является получателем гранта на развитие материально-технической базы 2018 года. Согласно пункту 1.2. Договора о предоставлении гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива по ведомственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2017—2020 годы» от 13 июня 2018 года №08218РТР000112180478/5, ССПК «Кооператор» обязан использовать грант на приобретение оборудования по переработке молока, в соответствии с утвержденным конкурсной комиссией планом расходов и должен производить молочную продукцию по истечении 24 месяцев с даты получения гранта не менее 332,6 тонны молока, 55,4 тонны творога, 55,4 тонны сметаны, 110,9 тонны кефира. Однако ССПК «Кооператор» продукцию не производит, рабочие места не созданы, хозяйственная деятельность не ведется, отчеты о деятельности кооператива в органы статистики не сдаются. В связи с изложенным было принято решение о возврате суммы гранта в полном объеме, — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ришат Хабипов.

«Продукция не производится, рабочие места не созданы, принято решение о возврате суммы гранта», — сообщил замминистра Ришат Хабипов. Фото: tatarstan.ru

Не первая тяжба

С начала прошлого года татарстанский арбитраж рассмотрел еще 11 исков Минсельхоза РТ к индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам по вопросам возврата грантовых средств и субсидий. Из них в десяти случаях иски были полностью или частично удовлетворены, лишь в одном случае суд встал на сторону ответчика, также однажды стороны пришли к мировому соглашению.

В суде удалось преуспеть лишь ООО «Тукаш» из села Максабаш Тюлячинского района. 14 января 2022 года суд отказал Минсельхозу в иске о расторжении соглашения о предоставлении из бюджета республики субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением минеральных удобрений, и взыскании 1 302 950 рублей. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре оставил решение первой инстанции без изменений. Количество действующего вещества минеральных удобрений ответчиком было соблюдено, и арбитражный суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии достаточных оснований для удовлетворения требований истца.

Кроме того, как ранее рассказывало «Реальное время», продолжается судебный спор между республиканским Министерством сельского хозяйства и кукморским коневодом Ильдаром Хурамшиным. Суд обязал фермера вернуть государству грант в размере 2,1 млн рублей. Позже юрист фермера сообщил нашему изданию, что намерен оспорить это решение.



«Бизнес-проект и обязательства есть, но исполнение становится невозможным»

Председатель Ассоциации фермерских хозяйств Камияр Байтемиров отмечает, что риски для грантополучателей действительно присутствуют, поэтому особое внимание следует уделить грамотному составлению бизнес-планов.

— Нужно выполнять все обязательства, которые прописаны в бизнес-проектах, соблюдать сроки исполнения всех обязательств. Это не массовая проблема, но комплексная. Государство, предоставляя грант, тоже несет обязательства, к примеру, по выделению земли.

Вместе с тем собеседник издания подчеркивает, что существуют факторы, на которые фермеры повлиять не в силах. Инфляция, логистические проблемы или резкий рост цен могут помешать реализации любого бизнес-проекта.

— Всегда есть риски воздействия внешних факторов, например, резкое подорожание стройматериалов. Мы озвучиваем эту проблему перед руководством Минсельхоза республики и говорим о необходимости увеличения грантовой поддержки. Цены были одни, через некоторое время они сильно выросли. Хоть на металл, хоть на стройматериалы. В этом случае приходится только разводить руками. Бизнес-проект есть, обязательства есть, но исполнение их по объективным причинам становится невозможным, — подчеркнул он.

Одним из способов выхода из сложной ситуации для грантополучателей может стать банковский заем, однако, по словам Байтемирова, получить кредит удается не всем фермерским хозяйствам.

— Невозможность получения кредита некоторыми хозяйствами — еще один вопрос. Есть хозяйства, которые участвуют в программе «Агростартап», у них еще нет хозяйственной деятельности. Банки же выделяют кредиты только тем, кто эту деятельность ведет.

«Гораздо лучше — доступный кредит»

Заместитель председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев также обращает внимание, что нынешняя грантовая система в сфере сельского хозяйства не всегда бывает эффективной.

— На мой взгляд, у людей должны быть равные права. Допустим, желающих получить тот или иной грант — 350 человек. А грантов всего 7. Осталось 343 желающих, которые не смогут реализовать свои планы. На мой взгляд, людям нужно предоставлять больше возможностей. Когда человек берет кредит, он за него отвечает, а когда берешь грант, ты вроде бы сразу приобрел. Но, мне кажется, гораздо лучше — доступный кредит. Если нужно решать какой-то важный вопрос, будь то строительство овощехранилища или животноводческого комплекса, исходя из объема работ срок кредита должен варьироваться.

Доступные кредиты, по мнению Тахира Хадеева, способствовали бы более интенсивному росту, кроме того, в случае реализации важных для государства проектов, займы могли бы быть субсидированными.

— Если есть доступ к кредитам, их смогут получить все, люди должны иметь возможность строить сараи, что-то покупать. А вот вопросы государственного значения для республики, для продовольственной безопасности, для обеспечения рабочими местами должны субсидироваться. К примеру, если объект уже выстроен, он получил бы от государства 30%, а через год или два — ему возвращается вся сумма. Человек, получающий кредит, всегда будет думать, как его максимально эффективно использовать.

Другой тонкий момент, на котором акцентирует внимание Тахир Хадеев, — человеческий фактор. Далеко не все грантополучатели ведут себя добросовестно.

— Проверяющие органы сейчас набили руку, Минсельхоз проявляет принцип по возвращению грантов, если средства неправильно используются. Позиция министра очень твердая и конкретная. Недобросовестные фермеры должны понимать, что обмануть не получится, государство все равно вернет свои деньги. Люди не должны злоупотреблять этими деньгами. Средства должны идти к тем, кто действительно понимает, любит этот путь развития.

Вместе с тем нереализованные по грантам проекты не всегда случаются из-за недобросовестности фермеров или сельскохозяйственных кооперативов. Тахир Хадеев подчеркивает, что воздействие внешних факторов тоже играет свою роль.

ССПК «Кооператор» должен был производить не менее 332,6 тонны молока, 55,4 тонны творога, 55,4 тонны сметаны, 110,9 тонны кефира. Фото: Сергей Афанасьев

— Есть риск воздействия внешних факторов, удорожания проекта. Нужно предусмотреть возможность кредитной линии на случай непредвиденных обстоятельств. Человек взял кредит, половину сделал и исчерпал свои кредитные средства. Сумма должна автоматически увеличиваться. Человек в таком случае не должен быть заложником ситуации. Он должен знать, что государство с ним, отслеживает стоимость материалов и поддерживает людей, когда это необходимо. Допустим, материалы в два раза возросли в цене, как быть? По старым ценам объект бы достроили, а по новым — хватает только на половину. Мы живем сегодня в достаточно неустойчивой среде. Правительство и государственные структуры стараются стабилизировать ситуацию и помогают по мере возможностей. Многое делается, но исходить нужно из принципа «равные права для равных». Исполнительной власти нужно просмотреть все варианты, чтобы люди не оставались не у дел, — подчеркнул Хадеев.

Очень важно, по его словам, производить сельскохозяйственную продукцию в необходимом объеме, чтобы ее цена была доступной. «Из этого исходят правительства России и Татарстана, депутаты Госдумы и Госсовета РТ. Мы внимательно подходим к формированию бюджета в направлении развития АПК. Есть разные виды поддержки — это и субсидии, и снижение процентных ставок при получении определенных кредитов, и грантовая поддержка. Большие суммы выделяются безвозмездно. Выигрывают гранты не все желающие. С этим финансовым инструментом необходимо работать. Мне кажется, что гранты следует выделять только на стратегически важные направления», — добавил депутат.

